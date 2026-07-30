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  4. Невилл о Уэлбеке и Хендерсоне в «Челси»: «В последние 3-5 лет им не хватало опытных игроков. Они будут следить за дисциплиной в раздевалке – в топ-клубах это есть уже много десятилетий»

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Невилл о Уэлбеке и Хендерсоне в «Челси»: «В последние 3-5 лет им не хватало опытных игроков. Они будут следить за дисциплиной в раздевалке – в топ-клубах это есть уже много десятилетий»
Невилл о Уэлбеке и Хендерсоне в «Челси»: теперь у них есть опытные профессионалы.

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поддержал решение «Челси» подписать возрастных игроков в лице Дэнни Уэлбека и Джордана Хендерсона.

«Если вы следили за «Челси» последние три, четыре или пять лет, вы бы сказали, что в клубе наблюдается нехватка опытных игроков.

Я думаю, что создание костяка из хороших, опытных профессионалов, которые будут следить за поведением, ответственным отношением и дисциплиной в раздевалке, не происходит по волшебству. Это то, что есть у всех ведущих команд уже много десятилетий.

Привлечение Джордана Хендерсона и Дэнни Уэлбека, которые знают, как выигрывать титулы Премьер-лиги, будет иметь такое же значение вне поля, как и на поле. Они по-прежнему хорошие игроки, способные вносить вклад в 25-35 матчей за сезон, но они будут следить за тем, чтобы молодые игроки выкладывались на полную каждый день.

Я считал, что у молодых игроков «Челси» нет настоящего лидера или наставника ни на поле, ни за его пределами. Теперь у них есть люди, которые могут это обеспечить», – сказал Невилл для Sky Sports.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Yahoo Sports
logoДжордан Хендерсон
logoДэнни Уэлбек
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
психология
logoГари Невилл

Комментарии

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Какие-то прям душевные трансферы, в мире где все давно превратилось в пластмассу:))
Попытался вспомнить какие ветераны помогли в раздевалке Арсеналу. Видимо 31 летний Троссард и легендарный Кепа
ОтветАнглийский_пациент
Попытался вспомнить какие ветераны помогли в раздевалке Арсеналу. Видимо 31 летний Троссард и легендарный Кепа
Посмотри на средний возраст Челси и Арсенала, у вторых приличный костяк людей, которым вот вот трицадка, плюс Артета несколько лет всех дрессировал
ОтветАнглийский_пациент
Попытался вспомнить какие ветераны помогли в раздевалке Арсеналу. Видимо 31 летний Троссард и легендарный Кепа
Так Арсенал все равно буксанул в концовке и слил десятиочковый отрыв. В этот раз повезло, что Пеп начал проставиляться в связи с уходом где то с середины сезона.
А почему бы Алонсо сново не позвать своего друга Борху Иглесиаса. Тот такой виток карьеры получил после вызова Алонса в Байер
смотрящие в раздевалке !
Челси как всегда бросает из крайности в крайность, то шкедов пачками то 35+
Лучше бы МЮ вышел на Уэлбека, он бы мог даже с Шешко за место в старте побороться)
Алонсо после реала перестраховывается, нанял авторитетных серых кардиналов в раздевалку, одного для чёрных одного для белых..
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