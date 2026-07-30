Невилл о Уэлбеке и Хендерсоне в «Челси»: «В последние 3-5 лет им не хватало опытных игроков. Они будут следить за дисциплиной в раздевалке – в топ-клубах это есть уже много десятилетий»

Невилл о Уэлбеке и Хендерсоне в «Челси»: теперь у них есть опытные профессионалы.

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поддержал решение «Челси » подписать возрастных игроков в лице Дэнни Уэлбека и Джордана Хендерсона.

«Если вы следили за «Челси» последние три, четыре или пять лет, вы бы сказали, что в клубе наблюдается нехватка опытных игроков.

Я думаю, что создание костяка из хороших, опытных профессионалов, которые будут следить за поведением, ответственным отношением и дисциплиной в раздевалке, не происходит по волшебству. Это то, что есть у всех ведущих команд уже много десятилетий.

Привлечение Джордана Хендерсона и Дэнни Уэлбека, которые знают, как выигрывать титулы Премьер-лиги, будет иметь такое же значение вне поля, как и на поле. Они по-прежнему хорошие игроки, способные вносить вклад в 25-35 матчей за сезон, но они будут следить за тем, чтобы молодые игроки выкладывались на полную каждый день.

Я считал, что у молодых игроков «Челси» нет настоящего лидера или наставника ни на поле, ни за его пределами. Теперь у них есть люди, которые могут это обеспечить», – сказал Невилл для Sky Sports.