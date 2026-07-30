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  4. Беппе Маротта: «Серия А была ориентиром для мирового футбола, но сейчас экономический разрыв очевиден, и нельзя думать, что мы преодолеем отставание безумными тратами. Нужна креативность»

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Беппе Маротта: «Серия А была ориентиром для мирового футбола, но сейчас экономический разрыв очевиден, и нельзя думать, что мы преодолеем отставание безумными тратами. Нужна креативность»
Беппе Маротта: отставание Серии А не преодолеть безумными тратами.

Гендиректор «Интера» Беппе Маротта высказался о ситуации, в которой находится Серия А.

«В 80-е и 90-е годы Серия А была ориентиром для мирового футбола. Сегодня баланс сил изменился, и экономический разрыв очевиден.

Мы не можем думать, что преодолеем это отставание безумными тратами. Наш ответ должен быть иным: креативность, компетентность и мотивация. Идея, что выигрывает тот, кто больше всех тратит, чужда спорту. Конкурировать нужно, создавая систему ценностей и поощряя работу руководства, тренеров, технического штаба и игроков», – сказал Маротта.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Il Globo
logoБеппе Маротта
logoИнтер
logoсерия А Италия

Комментарии

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Начните хотя бы со стадионов.
вы застряли в 90

пока все пердуны не уйдут ничего не изменится

от федерации до детских тренеров

гравина на славу прогрел задницу ничего не делая

продолжайте гнить
Пока проваливаем трансферное окно . Конечно из-за денег, кто больше дал тот и забрал игрока . Но Милан 75 мультов же нашел на фиг пойми кого ..???
Ответmarkus_9986@mail.ru
Пока проваливаем трансферное окно . Конечно из-за денег, кто больше дал тот и забрал игрока . Но Милан 75 мультов же нашел на фиг пойми кого ..???
никаких 75 там фиксировано 50 остальное бонусы

50 млн не сильно страшно
ОтветNba today games
никаких 75 там фиксировано 50 остальное бонусы 50 млн не сильно страшно
откуда инфа про 50+25? там скорее 70+5
У Италии было достаточно времени, чтобы нивелировать образовавывшееся отставание, в первую очередь касаемо инфраструктуры. Но бюрократию не победить, так и играют на разрушенных стадионах...
В том числе из-за таких коррупционеров как ты
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