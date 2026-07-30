Беппе Маротта: «Серия А была ориентиром для мирового футбола, но сейчас экономический разрыв очевиден, и нельзя думать, что мы преодолеем отставание безумными тратами. Нужна креативность»
Беппе Маротта: отставание Серии А не преодолеть безумными тратами.
Гендиректор «Интера» Беппе Маротта высказался о ситуации, в которой находится Серия А.
«В 80-е и 90-е годы Серия А была ориентиром для мирового футбола. Сегодня баланс сил изменился, и экономический разрыв очевиден.
Мы не можем думать, что преодолеем это отставание безумными тратами. Наш ответ должен быть иным: креативность, компетентность и мотивация. Идея, что выигрывает тот, кто больше всех тратит, чужда спорту. Конкурировать нужно, создавая систему ценностей и поощряя работу руководства, тренеров, технического штаба и игроков», – сказал Маротта.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Il Globo
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