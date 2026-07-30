Беппе Маротта: «Серия А была ориентиром для мирового футбола, но сейчас экономический разрыв очевиден, и нельзя думать, что мы преодолеем отставание безумными тратами. Нужна креативность»

Беппе Маротта: отставание Серии А не преодолеть безумными тратами.

Гендиректор «Интера » Беппе Маротта высказался о ситуации, в которой находится Серия А.

«В 80-е и 90-е годы Серия А была ориентиром для мирового футбола. Сегодня баланс сил изменился, и экономический разрыв очевиден.

Мы не можем думать, что преодолеем это отставание безумными тратами. Наш ответ должен быть иным: креативность, компетентность и мотивация. Идея, что выигрывает тот, кто больше всех тратит, чужда спорту. Конкурировать нужно, создавая систему ценностей и поощряя работу руководства, тренеров, технического штаба и игроков», – сказал Маротта.