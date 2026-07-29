Макаров о «Кайсериспоре»: «Мне сказали, что не выплачивают зарплату из-за политических мотивов. Я просто посмеялся – не верю, что это настоящая причина»

Макаров: в «Кайсериспоре» сказали, что не выплачивают зарплату из-за политики.

Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Макаров рассказал о причине, которой «Кайсериспор» объяснил невыплату заработной платы.

Россиянин провел 13 матчей за турецкую команду в минувшем сезоне. Сообщалось , что клуб на протяжении трех месяцев не выплачивал ему заработную плату, что позволило российскому полузащитнику расторгнуть контракт по уважительной причине.

«В «Кайсериспоре » мне лично реально сказали, что не выплачивают зарплату из-за политических мотивов. Я с этого просто посмеялся. Естественно, я не верю, что это настоящая причина.

За всю мою карьеру это вообще первый случай, когда возникла задержка по зарплате. Я сильно не волнуюсь. Есть суд, который скоро решит этот вопрос», – сказал Макаров .