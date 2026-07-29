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  4. Макаров о «Кайсериспоре»: «Мне сказали, что не выплачивают зарплату из-за политических мотивов. Я просто посмеялся – не верю, что это настоящая причина»

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Макаров о «Кайсериспоре»: «Мне сказали, что не выплачивают зарплату из-за политических мотивов. Я просто посмеялся – не верю, что это настоящая причина»
Макаров: в «Кайсериспоре» сказали, что не выплачивают зарплату из-за политики.

Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Макаров рассказал о причине, которой «Кайсериспор» объяснил невыплату заработной платы.

Россиянин провел 13 матчей за турецкую команду в минувшем сезоне. Сообщалось, что клуб на протяжении трех месяцев не выплачивал ему заработную плату, что позволило российскому полузащитнику расторгнуть контракт по уважительной причине.

«В «Кайсериспоре» мне лично реально сказали, что не выплачивают зарплату из-за политических мотивов. Я с этого просто посмеялся. Естественно, я не верю, что это настоящая причина.

За всю мою карьеру это вообще первый случай, когда возникла задержка по зарплате. Я сильно не волнуюсь. Есть суд, который скоро решит этот вопрос», – сказал Макаров.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Sport24
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Комментарии

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В «Кайсериспоре» за время пребывания Дениса Макарова произошла целая череда кадровых изменений. У клуба сменилось несколько тренеров, а его руководство заняло жесткую позицию в вопросе расторжения контракта с игроком.

🏢 Руководство и позиция клуба

В июне 2026 года «Кайсериспор» сделал официальное заявление, в котором фактически отверг претензии Макарова. Клуб заявил, что контракт с футболистом истек в конце сезона 2025/26 и не был продлен по спортивным причинам . В связи с этим они не считают уведомление о расторжении от 18 июня 2026 года имеющим юридическую силу и заявили, что намерены защищать свои интересы в ФИФА .

Интересно, что ранее руководство клуба, по словам самого футболиста, выражало желание сохранить его, но окончательное решение не было принято .

Мутная фигня типа Химок. Вряд ли суд поможет, хотя всё на поверхности, юридических шансов мало.
Степан Осипович Макаров - герой русско-турецкой войны.Зарплату ждать и не сто́ит!
ОтветФут.Боль
Степан Осипович Макаров - герой русско-турецкой войны.Зарплату ждать и не сто́ит!
Командующий Тихоокеанским флотом , героически погибший во время русско-японской войны !
Вечная память !
Вчера была годовщина начала Великой Войны , 28 июля 1914 года , кстати сказать .
Царствие небесное героям , отдавшим жизнь за нашу Родину 🙏
ОтветOldRedWhite
Командующий Тихоокеанским флотом , героически погибший во время русско-японской войны ! Вечная память ! Вчера была годовщина начала Великой Войны , 28 июля 1914 года , кстати сказать . Царствие небесное героям , отдавшим жизнь за нашу Родину 🙏
Интереснейшая личность+ океанограф,изобретатель,основатель идеи и активный участник создания арктического ледокола "Ермак".
Поэтому нужно переходить в...АПЛ. В АПЛ нет историй похожих на Тосно и Химки. Переходить в АПЛ и подрывать англосаксонскую экономику.
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