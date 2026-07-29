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  4. Жерар Пике: «Испания в полуфинале ЧМ с Францией показала, что она лучшая нация в мире»

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Жерар Пике: «Испания в полуфинале ЧМ с Францией показала, что она лучшая нация в мире»
Жерар Пике: Испания на ЧМ доказала, что она лучшая нация в мире.

Жерар Пике высказался о триумфальном выступлении Испании на чемпионате мира.

«Испания очень хорошо сыграла в полуфинале против Франции. Они заслужила победу, показала, что является лучшей нацией в мире.

В обеих командах есть молодые игроки с громкими именами. У Франции – Килиан Мбаппе, Дуэ, Дембеле. И у Испании то же самое: Ламин Ямаль, Педри, Кубарси...

Посмотрим, что будет в будущем. Франция меняет тренера, похоже, придет Зидан, так что посмотрим, как это сработает на следующем Евро и следующем чемпионате мира», – сказал экс-защитник сборной Испании.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
logoЖерар Пике
logoСборная Франции по футболу
logoЗинедин Зидан
logoСборная Испании по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoДезире Дуэ
logoКилиан Мбаппе
logoУсман Дембеле
logoЛамин Ямаль
logoПау Кубарси
logoПедри

Комментарии

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Пике ты охеренел что ли ?
Во-первых вы одна из худших в мире ,пол южной Америки перебили в своё время безбожники ,а во-вторых полуфинал чемпионата мира по футболу и при чём тут нация?
Шакира была замужем за таким идиотом?
И в частности каталонцы самая лучшая нация- добавил бывший муж Шакиры Жерар Пике
Надеюсь, неверный перевод. Подобное франкистское заявление от легенды каталонского клуба - выглядит отвратительно.
ОтветГлавный агроном Ноу Камп
Надеюсь, неверный перевод. Подобное франкистское заявление от легенды каталонского клуба - выглядит отвратительно.
А я не удивляюсь, он всегда придерживался правых взглядов, и не скрывал этого.
Что она лучшая сборная мира по футболу! Надеюсь это он хотел сказать !
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