Жерар Пике: «Испания в полуфинале ЧМ с Францией показала, что она лучшая нация в мире»

Жерар Пике: Испания на ЧМ доказала, что она лучшая нация в мире.

Жерар Пике высказался о триумфальном выступлении Испании на чемпионате мира.

«Испания очень хорошо сыграла в полуфинале против Франции. Они заслужила победу, показала, что является лучшей нацией в мире.

В обеих командах есть молодые игроки с громкими именами. У Франции – Килиан Мбаппе , Дуэ, Дембеле . И у Испании то же самое: Ламин Ямаль, Педри , Кубарси...

Посмотрим, что будет в будущем. Франция меняет тренера, похоже, придет Зидан, так что посмотрим, как это сработает на следующем Евро и следующем чемпионате мира», – сказал экс-защитник сборной Испании.