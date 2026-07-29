Жерар Пике: «Испания в полуфинале ЧМ с Францией показала, что она лучшая нация в мире»
Жерар Пике: Испания на ЧМ доказала, что она лучшая нация в мире.
Жерар Пике высказался о триумфальном выступлении Испании на чемпионате мира.
«Испания очень хорошо сыграла в полуфинале против Франции. Они заслужила победу, показала, что является лучшей нацией в мире.
В обеих командах есть молодые игроки с громкими именами. У Франции – Килиан Мбаппе, Дуэ, Дембеле. И у Испании то же самое: Ламин Ямаль, Педри, Кубарси...
Посмотрим, что будет в будущем. Франция меняет тренера, похоже, придет Зидан, так что посмотрим, как это сработает на следующем Евро и следующем чемпионате мира», – сказал экс-защитник сборной Испании.
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Во-первых вы одна из худших в мире ,пол южной Америки перебили в своё время безбожники ,а во-вторых полуфинал чемпионата мира по футболу и при чём тут нация?