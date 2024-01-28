💣 Главный кандидат определен. Первый инсайд о будущем наставнике «Барселоны»

Один из главных футбольных инсайдеров Жерар Ромеро заявил, что у «Барселоны» есть топ-кандидат на пост главного тренера.

Микель Артета - фаворит на пост наставника «Барселоны».

Жоан Лапорта видит в тренере «Арсенала» идеального кандидата на роль сменщика Хави, который покинет клуб в конце сезона.

Несмотря на спорный сезон в АПЛ, президент «Барселоны» остается верен своему предположению, что Микель сумеет достойно проявить себя в роли наставника клуба.

Напомним, что «канониры» на пять очков отстают от лидирующего «Ливерпуля» в АПЛ. Ранее клуб вылетел из Кубка лиги и Кубка Англии. В 1/8 финала Лиги чемпионов «Арсенал» встретится с «Порту».

Действующий контракт Артеты с «Арсеналом» рассчитан до 2025 года.