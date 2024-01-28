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💣 Главный кандидат определен. Первый инсайд о будущем наставнике «Барселоны»

Микель Артета Микель Артета
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Один из главных футбольных инсайдеров Жерар Ромеро заявил, что у «Барселоны» есть топ-кандидат на пост главного тренера.

Микель Артета - фаворит на пост наставника «Барселоны».

Жоан Лапорта видит в тренере «Арсенала» идеального кандидата на роль сменщика Хави, который покинет клуб в конце сезона.

Несмотря на спорный сезон в АПЛ, президент «Барселоны» остается верен своему предположению, что Микель сумеет достойно проявить себя в роли наставника клуба.

Напомним, что «канониры» на пять очков отстают от лидирующего «Ливерпуля» в АПЛ. Ранее клуб вылетел из Кубка лиги и Кубка Англии. В 1/8 финала Лиги чемпионов «Арсенал» встретится с «Порту».

Действующий контракт Артеты с «Арсеналом» рассчитан до 2025 года.

5 комментариев
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Зачем уходить из благополучного клуба благополучной лиги в клуб, который когда-то был супертопом, но сейчас просто трещит по швам из-за вредительства прежнего руководства и спорных решений нынешнего? Чтобы разгребать там болото?
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Артета 5 лет пыхтел в Арсенале, чтобы уйти, когда все уже хорошо?))) Кандидатура тренера молодежки больше кажется правдой
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Зачем это артете, арсенал щас не слабее этих рычаговых...
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И зачем ему уходить из полностью собранного под себя клуба, борьбы за чемпионство апл и лч, с шикарной атмосферой и зарплатой, в трещащий по швам клуб-банкрот? Понятно, что Жоан "Рычаг" Лапорта может хотеть что угодно, но как это с реальностью соотносится?)
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