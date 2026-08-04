Жена Соболева – СМИ после новостей про сына: «Хайповать и поднимать просмотры за счет нашей семьи – это ваш удел. Но трогать ребенка – это гниль»
Жена Соболева – СМИ: трогать ребенка – это гниль.
Елена Соболева, супруга нападающего «Зенита» Александра Соболева, обратилась к СМИ после публикаций про сына Сергея.
Ранее стало известно, что 9-летний сын футболиста поступил в академию петербургского клуба. На фоне этого некоторые СМИ и блогеры вспоминали, как в 2024 году Соболев-младший оскорблял «Зенит» во время стрима.
«Ну раз уж меня читают здесь всякие продажные блогеры и желтые СМИ, то читайте это.
Хайповать и поднимать просмотры за счет нашей семьи – это уже ваш удел. Но трогать ребенка – это гниль. Спасибо за внимание 🤡🙏🏼🙃», – написала Соболева.
«Трогать мою семью я никому никогда не позволю. Больше ни одного интервью, ни слова не скажу в микст-зоне. Хайпуйте!» Соболев обратился к СМИ и «недоблогерам» на фоне новостей о его сыне
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: инстаграм Елены Соболевой
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Также ребенок в Соболевых: идет на просмотр в академию Зенита
СМИ: сообщают, что ребенок Соболевых идет на просмотр в академию Зенита, а раньше называл их бомжами и позором российского футбола.
Соболевы: АРРЯРЯРЯРЯРЯ, НЕ ТРОГАЙТЕ РЕБЕНКА, НЕ ХАЙПУТЕ, КАРАУЛ, ЭТО ГНИЛЬ!
о какой гнили говорит эта женщина?
и почему сми не должны писать правду?
потому что парочка дельфинов против?
Вернемся сразу после рекламы, не переключайтесь!
Многие про этот инцидент не знали и не узнали бы.
Но пара дельфинов в своих соцсетях распиарила это лучше этих самых СМИ
Или, ну это же совсем малой ещё, ну нельзя так!
Ребята, если малой где-то кого-то оскорбляет, тем более в инете, геройблклавишный, то почему его нельзя за это корить?
Если родители не могут воспитать, воспитает общество
П.С. возраст, будь то мелкий или же преклонный, не основание для уважения и пр, все по заслугам!
Если б не их истерика, широкая публика про эту историю с их сыном бы и не узнала. Да вообще не узнала бы, что у них есть сын. История осталась бы внутри узкого круга подписчиков всяких скандальных пабликов.
А теперь вся футбольная общественность в курсе. Браво. Просто эффект Стрейзанд с действии.
По любому Дельфин со своей мерзкой дебильной улыбочкой его науськивал, а эта стояла рядом и хихикала. Теперь возмущаются, семейка лицемеров.
А дать информацию, что ребенок Соболева пошел играл в академию Зенита - что в этом особенного? Где тут гниль? А дети Аршавина в академии Спартака играют. И что?