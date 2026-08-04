Жена Соболева – СМИ после новостей про сына: «Хайповать и поднимать просмотры за счет нашей семьи – это ваш удел. Но трогать ребенка – это гниль»

Жена Соболева – СМИ: трогать ребенка – это гниль.

Елена Соболева, супруга нападающего «Зенита » Александра Соболева , обратилась к СМИ после публикаций про сына Сергея.

Ранее стало известно, что 9-летний сын футболиста поступил в академию петербургского клуба. На фоне этого некоторые СМИ и блогеры вспоминали, как в 2024 году Соболев-младший оскорблял «Зенит» во время стрима.

«Ну раз уж меня читают здесь всякие продажные блогеры и желтые СМИ, то читайте это.

Хайповать и поднимать просмотры за счет нашей семьи – это уже ваш удел. Но трогать ребенка – это гниль. Спасибо за внимание 🤡🙏🏼🙃», – написала Соболева.

«Трогать мою семью я никому никогда не позволю. Больше ни одного интервью, ни слова не скажу в микст-зоне. Хайпуйте!» Соболев обратился к СМИ и «недоблогерам» на фоне новостей о его сыне