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  4. Жена Соболева – СМИ после новостей про сына: «Хайповать и поднимать просмотры за счет нашей семьи – это ваш удел. Но трогать ребенка – это гниль»

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Жена Соболева – СМИ после новостей про сына: «Хайповать и поднимать просмотры за счет нашей семьи – это ваш удел. Но трогать ребенка – это гниль»
Жена Соболева – СМИ: трогать ребенка – это гниль.

Елена Соболева, супруга нападающего «Зенита» Александра Соболева, обратилась к СМИ после публикаций про сына Сергея.

Ранее стало известно, что 9-летний сын футболиста поступил в академию петербургского клуба. На фоне этого некоторые СМИ и блогеры вспоминали, как в 2024 году Соболев-младший оскорблял «Зенит» во время стрима. 

«Ну раз уж меня читают здесь всякие продажные блогеры и желтые СМИ, то читайте это.

Хайповать и поднимать просмотры за счет нашей семьи – это уже ваш удел. Но трогать ребенка – это гниль. Спасибо за внимание 🤡🙏🏼🙃», – написала Соболева. 

«Трогать мою семью я никому никогда не позволю. Больше ни одного интервью, ни слова не скажу в микст-зоне. Хайпуйте!» Соболев обратился к СМИ и «недоблогерам» на фоне новостей о его сыне

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Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: инстаграм Елены Соболевой
logoсветская хроника
logoАлександр Соболев
logoЗенит
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)

Комментарии

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Ребенок Соболевых: называет Зенит бомжами и позором российского футбола

Также ребенок в Соболевых: идет на просмотр в академию Зенита

СМИ: сообщают, что ребенок Соболевых идет на просмотр в академию Зенита, а раньше называл их бомжами и позором российского футбола.

Соболевы: АРРЯРЯРЯРЯРЯ, НЕ ТРОГАЙТЕ РЕБЕНКА, НЕ ХАЙПУТЕ, КАРАУЛ, ЭТО ГНИЛЬ!
ОтветАнатолий Дмитриевич
Ребенок Соболевых: называет Зенит бомжами и позором российского футбола Также ребенок в Соболевых: идет на просмотр в академию Зенита СМИ: сообщают, что ребенок Соболевых идет на просмотр в академию Зенита, а раньше называл их бомжами и позором российского футбола. Соболевы: АРРЯРЯРЯРЯРЯ, НЕ ТРОГАЙТЕ РЕБЕНКА, НЕ ХАЙПУТЕ, КАРАУЛ, ЭТО ГНИЛЬ!
А главное его сразу зачисляют)Наверно талантливый очень
ОтветАнатолий Дмитриевич
Ребенок Соболевых: называет Зенит бомжами и позором российского футбола Также ребенок в Соболевых: идет на просмотр в академию Зенита СМИ: сообщают, что ребенок Соболевых идет на просмотр в академию Зенита, а раньше называл их бомжами и позором российского футбола. Соболевы: АРРЯРЯРЯРЯРЯ, НЕ ТРОГАЙТЕ РЕБЕНКА, НЕ ХАЙПУТЕ, КАРАУЛ, ЭТО ГНИЛЬ!
Комментарий скрыт
Сами ажиотаж и создают. 99 процентов знать не знали, что там с их сыном, пока они сами не завопили.
ОтветАнтон Фалафель
Сами ажиотаж и создают. 99 процентов знать не знали, что там с их сыном, пока они сами не завопили.
Тоже сейчас впервые узнал об этих "перепетиях"
ОтветАнтон Фалафель
Сами ажиотаж и создают. 99 процентов знать не знали, что там с их сыном, пока они сами не завопили.
Согласен, вообще в первый раз это вижу, хотя и фан Зенита
то есть, малой в 2024 году оскорблял Зенит во время стрима, теперь поступил в их академию, а сми просто об этом написали
о какой гнили говорит эта женщина?
и почему сми не должны писать правду?
потому что парочка дельфинов против?
ОтветPrsmbtprmkbnchmkbkw
то есть, малой в 2024 году оскорблял Зенит во время стрима, теперь поступил в их академию, а сми просто об этом написали о какой гнили говорит эта женщина? и почему сми не должны писать правду? потому что парочка дельфинов против?
Я до этого поста и не знал что дельфины на суше размножаются😁
Так сын говорил на стриме про Зенит- говорил. Сын перешёл в академию Зенита- перешёл. Где тут гниль, трогаете и ТД. Два факта констатировали всего лишь в новости. Тут даже до лампочки большинству какое у него имя) А раздувают, словно трагедия вселенского масштаба.
ОтветКан и Баллак сидят в баре
Так сын говорил на стриме про Зенит- говорил. Сын перешёл в академию Зенита- перешёл. Где тут гниль, трогаете и ТД. Два факта констатировали всего лишь в новости. Тут даже до лампочки большинству какое у него имя) А раздувают, словно трагедия вселенского масштаба.
Ждём, что скажет сам сын. Без него не разобраться!
Вернемся сразу после рекламы, не переключайтесь!
Ответandrew.p
Ждём, что скажет сам сын. Без него не разобраться! Вернемся сразу после рекламы, не переключайтесь!
За всех сынов тут уже ответственный - Гном Гномыч, без него никак.
Истерички, а не семья.
Многие про этот инцидент не знали и не узнали бы.
Но пара дельфинов в своих соцсетях распиарила это лучше этих самых СМИ
Всегда удивляло, мол, это же дед, ну как можно так!?
Или, ну это же совсем малой ещё, ну нельзя так!

Ребята, если малой где-то кого-то оскорбляет, тем более в инете, геройблклавишный, то почему его нельзя за это корить?

Если родители не могут воспитать, воспитает общество

П.С. возраст, будь то мелкий или же преклонный, не основание для уважения и пр, все по заслугам!
ОтветDINEDIN
Всегда удивляло, мол, это же дед, ну как можно так!? Или, ну это же совсем малой ещё, ну нельзя так! Ребята, если малой где-то кого-то оскорбляет, тем более в инете, геройблклавишный, то почему его нельзя за это корить? Если родители не могут воспитать, воспитает общество П.С. возраст, будь то мелкий или же преклонный, не основание для уважения и пр, все по заслугам!
Я не совсем понял, за что вы малого укоряете. Если за оскорбление Зенита, то почему сейчас, а не два года назад? А если за поступление в академию Зенита, то кого он этим оскорбил?
ОтветDINEDIN
Всегда удивляло, мол, это же дед, ну как можно так!? Или, ну это же совсем малой ещё, ну нельзя так! Ребята, если малой где-то кого-то оскорбляет, тем более в инете, геройблклавишный, то почему его нельзя за это корить? Если родители не могут воспитать, воспитает общество П.С. возраст, будь то мелкий или же преклонный, не основание для уважения и пр, все по заслугам!
Ты в 6 лет ниче плохого не делал да?
Соболев всё же максимально тупой, как и его жена. То ли по iq друг друга выбирали, то ли тупость передаётся половым путём.
Если б не их истерика, широкая публика про эту историю с их сыном бы и не узнала. Да вообще не узнала бы, что у них есть сын. История осталась бы внутри узкого круга подписчиков всяких скандальных пабликов.
А теперь вся футбольная общественность в курсе. Браво. Просто эффект Стрейзанд с действии.
Эта яжемать лучше бы своего тугосерю воспитывала, а не постики постила в сети. Я сильно сомневаюсь, что семилетний ребенок сам додумался произнести слова про ЗПРФ и что там ещё было.
По любому Дельфин со своей мерзкой дебильной улыбочкой его науськивал, а эта стояла рядом и хихикала. Теперь возмущаются, семейка лицемеров.
ОтветNathaniel York
Эта яжемать лучше бы своего тугосерю воспитывала, а не постики постила в сети. Я сильно сомневаюсь, что семилетний ребенок сам додумался произнести слова про ЗПРФ и что там ещё было. По любому Дельфин со своей мерзкой дебильной улыбочкой его науськивал, а эта стояла рядом и хихикала. Теперь возмущаются, семейка лицемеров.
Комментарий скрыт
Лучше бы сына нормально воспитывали. Сами во всем этом и виноваты.
Гниль - это поведение Соболева на поле и за полем. В любой момент, когда он рот открывает.
А дать информацию, что ребенок Соболева пошел играл в академию Зенита - что в этом особенного? Где тут гниль? А дети Аршавина в академии Спартака играют. И что?
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