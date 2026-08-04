«Ренн» арендовал защитника «Тулузы» Крессуэлла за 2,5 млн евро с обязательным выкупом за 22,5+3 млн

Чарли Крессуэлл перешел в «Ренн» из «Тулузы».

Чарли Крессуэлл перешел в «Ренн» из «Тулузы».

Красно-черные объявили о подписании 23-летнего защитника на правах аренды из «Тулузы» с обязательным выкупом. Футболист подписал контракт до 2031 года.

По информации The Athletic, аренда игрока обойдется «Ренну » в 2,5 миллиона евро, а полноценный трансфер – в 22,5 млн евро. Также предусмотрены бонусные выплаты в размере 3 млн евро. Кроме того, «Тулуза » получит 10% от суммы перепродажи игрока.

В прошлом сезоне Лиги 1 англичанин провел 29 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативных паса. Его статистику можно найти здесь .