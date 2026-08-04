«Ренн» арендовал защитника «Тулузы» Крессуэлла за 2,5 млн евро с обязательным выкупом за 22,5+3 млн
Чарли Крессуэлл перешел в «Ренн» из «Тулузы».
Чарли Крессуэлл перешел в «Ренн» из «Тулузы».
Красно-черные объявили о подписании 23-летнего защитника на правах аренды из «Тулузы» с обязательным выкупом. Футболист подписал контракт до 2031 года.
По информации The Athletic, аренда игрока обойдется «Ренну» в 2,5 миллиона евро, а полноценный трансфер – в 22,5 млн евро. Также предусмотрены бонусные выплаты в размере 3 млн евро. Кроме того, «Тулуза» получит 10% от суммы перепродажи игрока.
В прошлом сезоне Лиги 1 англичанин провел 29 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативных паса. Его статистику можно найти здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Ренна»
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По версии Whoscored вошёл в символическую сборную сезона чемпионата Франции. Как по мне, мог бы претендовать даже на место в ротации в том же Ливерпуле, учитывая их проблемы с паспортистами и с учётом что получил травму Джо Гомес.