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Кто заменит Хави в «Барсе? У Лапорты уже есть фаворит, а кто ваш?

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Роберто Де Дзерби Роберто Де Дзерби
Рафаэль Маркес Рафаэль Маркес
Микель Артета Микель Артета
Юлиан Нагельсманн Юлиан Нагельсманн
Антонио Конте Антонио Конте
Ханс-Дитер Флик Ханс-Дитер Флик
Футбол Футбол

Вгзянем на тренеров, у которых есть все шансы сменить Хави в «Барселоне» этим летом.

1. Тиаго Мотта

Бывший игрок «Барсы», как говорят, является любимцем Деку, он также нравится Жоану Лапорте. В настоящее время Мотта отлично справляется с работой в Серии А с «Болоньей», которая на данный момент отстает от места в Лиге чемпионов всего на 3 очка.

2. Рафа Маркес

Босс молодежной «Барсы» изначально рассматривался в качестве временного тренера на случай, если Хави покинет клуб по ходу сезона. Однако он может занять и пост постоянного главного тренера, поскольку Лапорта им восхищается.

3. Роберто Де Зерби

Тренеру «Брайтона» прочили место Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити», но ситуация в «Барсе» открывает для него новые возможности. Его стиль игры, основанный на владении мячом, станет большим бонусом.

4. Юлиан Нагельсманн

Немец также считается одним из любимых вариантов Лапорты. Если дела у сборной Германии на Евро пойдут плохо или 36-летний тренер просто решит уйти, он станет лакомым кусочком для совета директоров «Барсы».

5. Антонио Конте

Итальянец известен требовательностью и строгостью, но он также знает, как построить команду чемпионов, пусть и в краткосрочной перспективе.

Другие возможные варианты:

- Эрик тен Хаг;

- Ханс-Дитер Флик;

- Хаби Алонсо;

- Микель Артета.

15 комментариев
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Нам нужен Клоп.однозначно
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Черчесов
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Де Зерби или Клопп, остальные не лучше Хави
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Курбан Бердыев😎
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У Де Зерби команда тоже много пропускает. Мало что изменится
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клоп
Микель Артета
💯
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Почему не рассматривают того же Марселино?
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Абаскаль, единственный вариант!))
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Будут звать Мостового, но тот не возьмет трубку.
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Ответ Sahet Bayramdurdiyev
Хаби Алонсо
нет он наверника преемник Анчелотти
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Ответ джексондр7
Фиг Вам а не Клопа - однозначно!)
Чел, ты чего так температуришь? Совсем гонишь…
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