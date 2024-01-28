Кто заменит Хави в «Барсе? У Лапорты уже есть фаворит, а кто ваш?

Вгзянем на тренеров, у которых есть все шансы сменить Хави в «Барселоне» этим летом.

1. Тиаго Мотта

Бывший игрок «Барсы», как говорят, является любимцем Деку, он также нравится Жоану Лапорте. В настоящее время Мотта отлично справляется с работой в Серии А с «Болоньей», которая на данный момент отстает от места в Лиге чемпионов всего на 3 очка.

2. Рафа Маркес

Босс молодежной «Барсы» изначально рассматривался в качестве временного тренера на случай, если Хави покинет клуб по ходу сезона. Однако он может занять и пост постоянного главного тренера, поскольку Лапорта им восхищается.

3. Роберто Де Зерби

Тренеру «Брайтона» прочили место Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити», но ситуация в «Барсе» открывает для него новые возможности. Его стиль игры, основанный на владении мячом, станет большим бонусом.

4. Юлиан Нагельсманн

Немец также считается одним из любимых вариантов Лапорты. Если дела у сборной Германии на Евро пойдут плохо или 36-летний тренер просто решит уйти, он станет лакомым кусочком для совета директоров «Барсы».

5. Антонио Конте

Итальянец известен требовательностью и строгостью, но он также знает, как построить команду чемпионов, пусть и в краткосрочной перспективе.

Другие возможные варианты:

- Эрик тен Хаг;

- Ханс-Дитер Флик;

- Хаби Алонсо;

- Микель Артета.