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  4. «ПСЖ» и Google заключили договор о партнерстве до 2029 года. Gemini станет официальным ИИ-помощником клуба, Pixel – официальным смартфоном

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«ПСЖ» и Google заключили договор о партнерстве до 2029 года. Gemini станет официальным ИИ-помощником клуба, Pixel – официальным смартфоном
«ПСЖ» заключил партнерство с Google.

«ПСЖ» объявил о начале сотрудничества с Google.

Клуб и IT-корпорация заключили соглашение о премиальном партнерстве сроком до 2029 года.

В рамках сотрудничества Gemini станет официальным ИИ-помощником «ПСЖ», а Google Pixel – официальным смартфоном парижан.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «ПСЖ»
технологии
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Искусственный интеллект

Комментарии

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ОтветИван Тянтов
Paris Saint-Gemini
Pixel Saint Gemini
Gemini пока не поддерживается в вашей стране. Мы сообщим, когда это изменится.
Ответлюбое
Gemini пока не поддерживается в вашей стране. Мы сообщим, когда это изменится.
Больше удивляет, что для тебя это открытие, аж коммент написал
ОтветNoken
Больше удивляет, что для тебя это открытие, аж коммент написал
А для меня, что ты не понял сарказм.
Окей Гугол кто будет основным вратарем ПСЖ?
ОтветAleksey Yashin
Окей Гугол кто будет основным вратарем ПСЖ?
Сафонов
ОтветAleksey Yashin
Окей Гугол кто будет основным вратарем ПСЖ?
Гугл выдал: 鈴木 彩艶
Психанули после ребрендинга Родины!
Пиксел ещё жив
ОтветAngliyiskiy
Пиксел ещё жив
Да, неплохой тел кстати, самобытный)
ОтветAngliyiskiy
Пиксел ещё жив
А че бы ему быть мертвым?)
Есть и есть, смартфон и смартфон, своего покупателя он, в общем-то, находит.
Надеюсь, состав на матчи будет все же Энрике назначать, а не гемени?)
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