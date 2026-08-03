«ПСЖ» и Google заключили договор о партнерстве до 2029 года. Gemini станет официальным ИИ-помощником клуба, Pixel – официальным смартфоном
«ПСЖ» заключил партнерство с Google.
«ПСЖ» объявил о начале сотрудничества с Google.
Клуб и IT-корпорация заключили соглашение о премиальном партнерстве сроком до 2029 года.
В рамках сотрудничества Gemini станет официальным ИИ-помощником «ПСЖ», а Google Pixel – официальным смартфоном парижан.
Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?48386 голосов
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «ПСЖ»
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Есть и есть, смартфон и смартфон, своего покупателя он, в общем-то, находит.