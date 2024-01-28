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Что игроки «Барсы» думают о решении Хави? Тренер ничего им не говорил

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«Сейчас в команде царит тревога из-за решения Хави. Полная тишина, состояние шока», – сообщает инсайдер Тони Хуанмарти.

На пресс-конференции Хави сказал, что не сообщил игрокам о своем решении, так как они были «слишком задеты» поражением от «Вильярреала». Но никто не знал, что ждет их дальше.

Несколько игроков «Барсы» поддержали Хави после игры, взяв на себя ответственность за последние результаты команды. Однако босс «Барсы» сказал, что он больше всех заслуживает порицания.

Хави покинет «Барселону» в конце сезона.

4 комментария
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Ответ Asker Nourusov
Гнать его ссаными тряпками, пока до конца не угробил команду
гнать надо таких как ты которые ничего не смыслят в футболе а пишут всякую чушь
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