Чилийский «Коло-Коло» объявил о подписании контракта с вратарем Кабо-Верде Возиньей: «Добро пожаловать в семью!»

«Коло-Коло» объявил о подписании контракта с вратарем Кабо-Верде Возиньей.

Чилийский «Коло-Коло » объявил о подписании контракта с вратарем сборной Кабо-Верде Возиньей.

«Возинья подписал контракт и официально стал игроком клуба. Добро пожаловать в семью!» – говорится на странице клуба в соцсети.

Сообщалось , что срок соглашения 40-летнего голкипера с «Коло-Коло» составит 1,5 года. Он перешел в статусе свободного агента.

Последние два года Возинья выступал за «Шавеш» из второй португальской лиги.

Фото: соцсети «Коло-Коло».

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