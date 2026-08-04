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  4. Чилийский «Коло-Коло» объявил о подписании контракта с вратарем Кабо-Верде Возиньей: «Добро пожаловать в семью!»

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Чилийский «Коло-Коло» объявил о подписании контракта с вратарем Кабо-Верде Возиньей: «Добро пожаловать в семью!»
«Коло-Коло» объявил о подписании контракта с вратарем Кабо-Верде Возиньей.

Чилийский «Коло-Коло» объявил о подписании контракта с вратарем сборной Кабо-Верде Возиньей. 

«Возинья подписал контракт и официально стал игроком клуба. Добро пожаловать в семью!» – говорится на странице клуба в соцсети. 

Сообщалось, что срок соглашения 40-летнего голкипера с «Коло-Коло» составит 1,5 года. Он перешел в статусе свободного агента. 

Последние два года Возинья выступал за «Шавеш» из второй португальской лиги.

Фото: соцсети «Коло-Коло». 

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсети «Коло-Коло»
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Комментарии

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Чувак живет свою лучшую жизнь
Думал он поедет к арабам в МЛС или Китай
для медийки в Интер Майами надо было ехать.
Бекс куда смотрел.
Помню, в детстве читал книгу «100 лучших футбольных клубов мира». Если не ошибаюсь, «Коло-Коло» тогда был где-то в районе 20-го места (книга, конечно, уже старая). Удивительно, насколько всё изменилось с тех пор.
ОтветСергей Ямковой
Помню, в детстве читал книгу «100 лучших футбольных клубов мира». Если не ошибаюсь, «Коло-Коло» тогда был где-то в районе 20-го места (книга, конечно, уже старая). Удивительно, насколько всё изменилось с тех пор.
Да я думаю он и тогда намного ниже по факту был
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