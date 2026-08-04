Чилийский «Коло-Коло» объявил о подписании контракта с вратарем Кабо-Верде Возиньей: «Добро пожаловать в семью!»
«Коло-Коло» объявил о подписании контракта с вратарем Кабо-Верде Возиньей.
Чилийский «Коло-Коло» объявил о подписании контракта с вратарем сборной Кабо-Верде Возиньей.
«Возинья подписал контракт и официально стал игроком клуба. Добро пожаловать в семью!» – говорится на странице клуба в соцсети.
Сообщалось, что срок соглашения 40-летнего голкипера с «Коло-Коло» составит 1,5 года. Он перешел в статусе свободного агента.
Последние два года Возинья выступал за «Шавеш» из второй португальской лиги.
Фото: соцсети «Коло-Коло».
Возинья, Месси, Мбаппе, Холанд, Олисе, Родри, Беллингем – в сборной ЧМ-2026 от ФИФА
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсети «Коло-Коло»
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