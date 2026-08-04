«Спартак» продлил контракт с Барко до 2030 года (Пабло Оливейра)

«Спартак» продлил контракт с Эсекиэлем Барко до 2030 года.

«Спартак » подписал новый контракт с полузащитником Эсекиэлем Барко , сообщил инсайдер Пабло Оливейра.

По его сведениям, новое соглашение клуба с 27-летним аргентинцем рассчитано до 2030 года.

«Все слухи о возможном уходе Барко в это трансферное окно безосновательны. Он остается. Клуб борется за титул и не продаст ни одного основного игрока», – написал Оливейра.

В текущем сезоне игрок отметился забитым мячом и голевой передачей в 2 играх Альфа банк РПЛ.

Барко про 6 очков «Спартака» в 2 турах: «Должны бороться за победу в каждом турнире, в каждом матче»