«Спартак» продлил контракт с Барко до 2030 года (Пабло Оливейра)
«Спартак» продлил контракт с Эсекиэлем Барко до 2030 года.
«Спартак» подписал новый контракт с полузащитником Эсекиэлем Барко, сообщил инсайдер Пабло Оливейра.
По его сведениям, новое соглашение клуба с 27-летним аргентинцем рассчитано до 2030 года.
«Все слухи о возможном уходе Барко в это трансферное окно безосновательны. Он остается. Клуб борется за титул и не продаст ни одного основного игрока», – написал Оливейра.
В текущем сезоне игрок отметился забитым мячом и голевой передачей в 2 играх Альфа банк РПЛ.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Пабло Оливейры
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