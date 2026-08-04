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  4. «Спартак» продлил контракт с Барко до 2030 года (Пабло Оливейра)

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«Спартак» продлил контракт с Барко до 2030 года (Пабло Оливейра)
«Спартак» продлил контракт с Эсекиэлем Барко до 2030 года.

«Спартак» подписал новый контракт с полузащитником Эсекиэлем Барко, сообщил инсайдер Пабло Оливейра.

По его сведениям, новое соглашение клуба с 27-летним аргентинцем рассчитано до 2030 года. 

«Все слухи о возможном уходе Барко в это трансферное окно безосновательны. Он остается. Клуб борется за титул и не продаст ни одного основного игрока», – написал Оливейра. 

В текущем сезоне игрок отметился забитым мячом и голевой передачей в 2 играх Альфа банк РПЛ.

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Пабло Оливейры
logoСпартак
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoЭсекиэль Барко

Комментарии

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Дай Бог, ждем официального подтверждения
Поздравляю все Красно - Белых с отличной новостью!!!
Урааааааа
Дождёмся объявления клуба.
Хороший игрок, на фоне слухов об его возможном уходе, это радостная весть для спартаковских болельщиков.
Лучшая новость на сегодня
Вот вам, карповым👊
Теперь ждём официального подписания Даку!
Барко, главное без травм, очень рад, что остается!
Да, новость действительно радостная и обнадёживающая. Ьарко сегодня это сердце Спартака.
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