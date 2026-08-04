Неймар о будущем: «Не знаю, как долго буду играть. У меня контракт с «Сантосом» до декабря. Потом буду думать, что делать: остаться или уйти, закончить карьеру или продолжить»

Неймар о будущем: не знаю, как долго буду играть.

Форвард «Сантоса » Неймар высказался о своем будущем.

34-летний нападающий вернулся в бразильский клуб в прошлом году. После вылета сборной Бразилии с ЧМ-2026 в США он объявил о завершении карьеры в национальной команде.

В 9 матчах в текущем чемпионате Бразилии у игрока 6 мячей и 2 голевые передачи.

«Не знаю, как долго буду играть. Не планирую останавливаться, но не знаю, как долго это продлится. У меня контракт с «Сантосом» до декабря этого года. Я намерен выполнить его условия и достойно представлять клуб.

Потом буду думать, что делать дальше: остаться в «Сантосе» или уйти в другой клуб, закончить играть или продолжить.

Пока в самом деле не знаю, что буду делать. До декабря еще далеко, надо идти от игры к игре. Физически я чувствую себя хорошо – это главное», – сказал Неймар.

«Сантос» разместил бюст и статую Неймара в клубном музее. Форвард написал: «Быть частью истории – огромная честь! Благодарю Бога, семью и болельщиков»