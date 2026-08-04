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  4. Неймар о будущем: «Не знаю, как долго буду играть. У меня контракт с «Сантосом» до декабря. Потом буду думать, что делать: остаться или уйти, закончить карьеру или продолжить»

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Неймар о будущем: «Не знаю, как долго буду играть. У меня контракт с «Сантосом» до декабря. Потом буду думать, что делать: остаться или уйти, закончить карьеру или продолжить»
Неймар о будущем: не знаю, как долго буду играть.

Форвард «Сантоса» Неймар высказался о своем будущем. 

34-летний нападающий вернулся в бразильский клуб в прошлом году. После вылета сборной Бразилии с ЧМ-2026 в США он объявил о завершении карьеры в национальной команде. 

В 9 матчах в текущем чемпионате Бразилии у игрока 6 мячей и 2 голевые передачи. 

«Не знаю, как долго буду играть. Не планирую останавливаться, но не знаю, как долго это продлится. У меня контракт с «Сантосом» до декабря этого года. Я намерен выполнить его условия и достойно представлять клуб.

Потом буду думать, что делать дальше: остаться в «Сантосе» или уйти в другой клуб, закончить играть или продолжить.

Пока в самом деле не знаю, что буду делать. До декабря еще далеко, надо идти от игры к игре. Физически я чувствую себя хорошо – это главное», – сказал Неймар. 

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Globo Esporte
logoвысшая лига Бразилия
logoНеймар
logoСантос

Комментарии

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давно уже завершил карьеру по сути. вспышками показывал футбол, который мы все ожидали как от того, кто прервет гегемонию Месси и Роналду. после Барселоны это пара-тройка матчей в сезон за ПСЖ, отдельные матчи сб.Бразилии и все. то есть матчей 10-15 это. на сколько круто он играл, на столько же круто все он засрал.
Потом уже надо готовиться к карнавалу в феврале
Закончить
да закончи уже, клоуном стал
Немного слез поднакопить…
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