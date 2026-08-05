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  4. Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. «Орхус» обыграл «Сабах», «Фенербахче» победил «Штурм»

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Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. «Орхус» обыграл «Сабах», «Фенербахче» победил «Штурм»
Первые матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

В Лиге чемпионов УЕФА стартует 3-й квалификационный раунд.

Во вторник «Арарат-Армения» одолел «Целе» (2:1), «Кайрат» уступил «Левски» (0:1), «Динамо» Загреб разгромило «Жальгирис» (5:0), «Спарта» обыграла «Лион» (2:1), «Юнион» и «Буде-Глимт» сыграли вничью (3:3).

В среду «Сабах» проиграл «Орхусу» в гостях (1:2), «Фенербахче» победил «Штурм» (2:0).

Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд

Первые матчи

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд
5 августа 17:10, АутоСе Парк
Логотип домашней команды
Орхус
Завершен
2 - 1
0.6xG1.09
Логотип гостевой команды
Сабах
Матч окончен
90’
+3’
Симич   Хайбулаев
90’
+3’
Миккельс   Лашааб
Реслер   Christian Storch
81’
Андерсон   Зерра
81’
79’
Исаев   Северина
Кнудсен
74’
Линкс
73’
Frederik Emmery Søgaard   Линкс
71’
66’
  Симич
65’
Пэррис   Mbina
  Богере
63’
Йонссон   Карстенсен
46’
2тайм
Перерыв
39’
Миккельс
37’
Симич
33’
Дамбраускас
  Богере
31’
Тингагер   Андерсен
29’
Орхус
Кристиансен, Каль, Тингагер, Реслер, Йонссон, Кнудсен, Frederik Emmery Søgaard, Андерсон, Арнстад, Богере, Tobias Bech
Запасные: Tómas Óli Kristjánsson, Тингагер, Йонссон, Frederik Emmery Søgaard, Йоргенсен, Реслер, Хансен, Stefen Erwan Tchamche, Андерсон, Mouhammade Camara, Hamuza Sengooba, Сольбаккен
1тайм
Сабах:
Покатилов, Пухач, Дашдемиров, Сольве, Зедадка, Лепиница, Рахмоналиев, Симич, Исаев, Пэррис, Миккельс
Запасные: Миккельс, Рамазанов, Муталлимов, Алмейда, Пэррис, Рустемли, Нвачукву, Симич, Исаев, Rəvan Mirzəmmədov, Aden McCarthy, Родригу Фернандеш
Подробнее
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд
5 августа 18:00, Шюкрю Сараджоглу
Логотип домашней команды
Фенербахче
Завершен
2 - 0
1.34xG0.15
Логотип гостевой команды
Штурм
Матч окончен
87’
Хедль   Беганович
Семеду   Мюльдюр
85’
Актюркоглу   Айдын
85’
Гринвуд   Фред
69’
Асенсио   Кахведжи
69’
65’
Кайомбо
64’
Вайнхандль   Фоссо
64’
Seidl   Мамагейшвили
64’
Джатта   Вайпер
58’
Хайль
46’
Влодарчик   Кайомбо
2тайм
Перерыв
  Гринвуд
45’
Остервольде   Браун
30’
21’
Горенц-Станкович
  Талиска
9’
Фенербахче
Гюнок, Остервольде, Аке, Шкриньяр, Семеду, Канте, Гендузи, Актюркоглу, Асенсио, Гринвуд, Талиска
Запасные: Остервольде, Семеду, Актюркоглу, Сеюнджю, Мурики, Асенсио, Демир, Шериф, Гринвуд, Эдерсон, Юксек, Мусаба
1тайм
Штурм:
Худяков, Согло, Митчелл, Фалльци, Хайль, Seidl, Горенц-Станкович, Вайнхандль, Хедль, Джатта, Влодарчик
Запасные: Влодарчик, Хелач, Винер-Пушер, Petar Petrović, Джатта, Бальбо, Seidl, Вайнхандль, Коллер, Хальвахс, Хедль, Малич
Подробнее
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд
4 августа 16:00, Страндваллен
Логотип домашней команды
Мьелльбю
Завершен
1 - 2
Логотип гостевой команды
Слован Б
Матч окончен
90’
+4’
  Manasse Kianga
Самуэльсен   Per Olle Elton Lindberg
90’
Густавссон
89’
Густафссон   Romeo Arrhenius Leandersson
81’
Granath   Max Klarlund Nielsen
81’
79’
Кухаревич   Manasse Kianga
79’
Кристиан Мартинес   Ибрахим
78’
  Камара
Бергстрем   Юссеф
70’
Кьер   Abdoulie Manneh
70’
66’
Alexej Maroš   Камара
66’
Гайдош   Мустафич
  Струд
61’
52’
Кристиан Мартинес
2тайм
Перерыв
Самуэльсен
41’
Мьелльбю
Wallinder, Петтерссон, Svanberg, Abdullah Iqbal, Кьер, Самуэльсен, Струд, Густафссон, Густавссон, Granath, Бергстрем
Запасные: Лундин, Lars Ludvig Nicholas Tidstrand, Hoffmann, Норен, Миеттинен, Самуэльсен, Густафссон, Granath, Бергстрем, Bork Classønn Bang-Kittilsen, Кьер, Агнарссон
1тайм
Слован Б:
Такач, Круш, Маркович, Байрич, Блэкмэн, Кристиан Мартинес, Покорны, Гайдош, Йираджанг, Alexej Maroš, Кухаревич
Запасные: Мацик, Виммер, Кухаревич, Попович, Козловски, Мацуока, Кристиан Мартинес, Игнатенко, Гайдош, Alexej Maroš, Leo Hofstädter, Matúš Teo Tomáško
Подробнее
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд
4 августа 16:00, Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна
Логотип домашней команды
Арарат-Армения
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Целе
Матч окончен
90’
+5’
Даниэль   Поплатник
90’
+5’
Даниэль
Оливейра   Ndour
90’
Сандро Лима   Айонго
90’
Банжаки   Michel Ayvazyan
83’
  Карлос Энрике
70’
64’
Кучис   Пожег Ванцаш
64’
Сешлар   Котник
Серобян   Карлос Энрике
59’
Карлье   Тера
59’
58’
Квесич
46’
Туша   Дукули
2тайм
Перерыв
Тулипа
42’
  Серобян
38’
22’
  Сешлар
Арарат-Армения
Бравим, Григорян, Малис, Уилсон, Буэно, Оливейра, Карлье, Мурадян, Банжаки, Сандро Лима, Серобян
Запасные: Сандро Лима, Martins Pereira, Оливейра, Hungria Martins, Карлье, Серобян, Нерсесян, Элоян, Банжаки, Баланта, Бенни, Шагоян
1тайм
Целе:
Лебан, Тутышкин, Ширвис, Хрка, Квесич, Забуковник, Даниэль, Туша, Авдили, Сешлар, Кучис
Запасные: Фрелих, Дионку, Вуклишевич, Чалушич, Вербич, Кутрис, Иваншек, Даниэль, Туша, Сешлар, Кучис, Колар
Подробнее
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд
4 августа 17:30, Георгий Аспарухов
Логотип домашней команды
Левски
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Кайрат
Матч окончен
Лобо
90’
+3’
  Лобо
90’
+2’
Эвертон Бала   Stivan Yordanov Stoyanchov
90’
86’
Мендонса   Широбоков
Рейналдо   Juan Esteban Perea Sanchez
78’
77’
Юккола   Биркурманов
77’
Гуаль   Тапалов
Око-Флекс   Asen Ivanov Mitkov
64’
61’
Байбек   Касабулат
60’
Фильо   Бекболат
Серафимов   Сула
46’
2тайм
Перерыв
Левски
Вуцов, Сентельес, Серафимов, Димитров, Neves Paulo Faustino, Мубарик, Trdin, Лобо, Эвертон Бала, Рейналдо, Око-Флекс
Запасные: Эверттон, Рейналдо, Око-Флекс, Луков, Серафимов, Эвертон Бала, Макун, David João Kusso, Ognyan Dilyanov Vladimirov, Райчев
1тайм
Кайрат:
Анарбеков, Луиш Мата, Африко, Мартынович, Мрынский, Мендонса, Оксанен, Байбек, Юккола, Фильо, Гуаль
Запасные: Мендонса, Фильо, Буч, Adlan Nurgaliev, Байбек, Гуаль, Садыбеков, Туякбаев, Юккола, Калмурза, Кургин, Ташпулатов
Подробнее
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд
4 августа 17:30, Haladás Stadion
Логотип домашней команды
Хапоэль Беер-Шева
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Црвена Звезда
Матч окончен
Перец   Канаан
88’
85’
Чам
84’
Тикнизян
Ист   Amit Ohana
83’
80’
Люккассен
73’
Бруно Дуарте   Лоизу
73’
Букари   Катаи
Ротман
64’
Niv Yehoshua   Djibril Thialaw Diop
63’
Мизрахи   Амадор
63’
Перец
58’
Балтакса
58’
Балтакса
58’
Златанович   Muhammad Abu Rumi
46’
46’
Иванич   Элшник
46’
Костов   Арнаутович
46’
Абу-Фани   Чам
2тайм
Перерыв
45’
+1’
Эракович
  Ахмед
38’
15’
Абу-Фани
Хапоэль Беер-Шева
Марциано, Балтакса, Ротман, Мигел Витор, Мизрахи, Перец, Вентура, Niv Yehoshua, Ахмед, Златанович, Ист
Запасные: Златанович, Ист, Ганах, Стоянов, Мизрахи, Niv Yehoshua, Давидзада, Itay Hazut, Леви, Перец, Вольфф, Yoav Koren
1тайм
Црвена Звезда:
Матеус, Тикнизян, Эракович, Люккассен, Соль Ен У, Абу-Фани, Крунич, Иванич, Костов, Букари, Бруно Дуарте
Запасные: Костов, Букари, Бруно Дуарте, Энем, Абу-Фани, Велькович, Иванич, Гутеша, Станкович, Matej Strika, Балов, Тебо Ученна
Подробнее
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд
4 августа 18:00, Максимир
Логотип домашней команды
Динамо Загреб
Завершен
5 - 0
Логотип гостевой команды
Жальгирис Каунас
Матч окончен
  Качавенда
90’
+4’
Стойкович   Видович
86’
Бельо   Превляк
86’
85’
Калик
84’
Беншеб   Дебелюх
  Стойкович
76’
Зайц   Качавенда
71’
Лисица   Топич
71’
65’
Ренан   Калик
Ходжа   Оршич
61’
57’
Урега   Фиолич
  Лисица
51’
46’
Крекович   Карасима
46’
Конатар   Эдокполор
2тайм
Перерыв
  Маккенна
33’
  Зайц
31’
Динамо Загреб
Филипович, Винлеф, Маккенна, Домингес, Валинчич, Зайц, Мишич, Стойкович, Ходжа, Бельо, Лисица
Запасные: Бельо, Загорац, Галешич, Невистич, Года, Зайц, Раделич, Шунта, Стойкович, Ходжа, Лисица, Paul Bismarck Tabinas
1тайм
Жальгирис Каунас:
Шведкаускас, Конатар, Лекятас, Толордава, Муташи, Урега, Сливка, Бальдассарра, Крекович, Ренан, Беншеб
Запасные: Крекович, Микеленис, Бурба, Беншеб, Ribeiro Da Cruz, Конатар, Ренан, Сиргедас, Урега, Эрнандес, Рачич
Подробнее
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд
4 августа 18:00, Георгиос Караискакис
Логотип домашней команды
Олимпиакос
Завершен
0 - 0
0.6xG1.35
Логотип гостевой команды
НЕК
Матч окончен
90’
+1’
Виллумссон
90’
Жамиру   Виллумссон
74’
Линссен   Тадич
74’
Сандлер   Хансен-Ороэн
70’
Сторм   Перейра
70’
Уаисса   Мор
Дани Гарсия
67’
Рецос   Смайлович
64’
Салиакас   Маффео
57’
Шикинью   Силва
56’
Карму   Пирола
56’
Рока   Желсон Мартинш
46’
2тайм
Перерыв
Карму
11’
Олимпиакос
Попович, Оньемаечи, Карму, Рецос, Салиакас, Музакитис, Дани Гарсия, Рока, Шикинью, Родиней, Эль-Кааби
Запасные: Шипиони, Салиакас, Стурнарас, Christos Filis, Ортега, Са, Карму, Рока, Шикинью, Alexandros Tsompanidis, Фортунис, Рецос
1тайм
НЕК:
Креттас, Фонвиль, Сандлер, Сторм, Неяшмич, Лебретон, Жамиру, Бишофф, Уаисса, Линссен, Шери
Запасные: Уаисса, Линссен, Сирхейс, Сандлер, Жамиру, Энтиус, Керс, Сторм, Joep Geneste, Аувеян
Подробнее
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд
4 августа 18:00, Верслейс-Арена
Логотип домашней команды
Юнион
Завершен
3 - 3
Логотип гостевой команды
Буде-Глимт
Матч окончен
90’
+1’
  Бьертуфт
Зенели
90’
  Дэвид
88’
80’
Брюнхильдсен   Алеэсами
Смит   Ньянг
80’
Смит
72’
Фусейни   Дэвид
71’
68’
Бьеркан   Дубвик Мяятя
Флоруч   Родригес
56’
Олару   Зенели
56’
Сайкс   Хавенар
56’
46’
Хеуге   Хельмерсен
46’
Эукленд   Китолано
2тайм
Перерыв
  Флоруч
45’
+4’
43’
Фет
41’
Гундерсен
Олару
32’
29’
  Бломберг
Мак Аллистер
27’
  Флоруч
25’
20’
  Берг
Силла
18’
Юнион
Хамбаре, Сайкс, Силла, Мак Аллистер, Олару, Смит, Схофс, ван де Перре, Халайли, Фусейни, Флоруч
Запасные: Keo Boets, Мофокенг, Патрис, Биондич, Олару, Фусейни, Флоруч, Сайкс, Кавлашвили, Смит
1тайм
Буде-Глимт:
Хайкин, Бьеркан, Гундерсен, Бьертуфт, Шевольд, Фет, Берг, Эукленд, Хеуге, Брюнхильдсен, Бломберг
Запасные: Лунд, Нильсен, Бьеркан, Эукленд, Хеуге, Рииснес, Басси, Брюнхильдсен, Бро Хансен
Подробнее
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд
4 августа 18:00, epet ARENA
Логотип домашней команды
Спарта Прага
Завершен
2 - 1
1.31xG1.29
Логотип гостевой команды
Лион
Матч окончен
Рынеш
90’
+4’
Меркадо   Куол
90’
+2’
Брунес   Ebrima Singhateh
85’
Карабец   Сохурек
85’
Алькосер   Гараслин
84’
75’
Уэдраого   Нуама
75’
де Карвальо   Фофана
Ирвинг   Энеме
75’
  Меркадо
69’
67’
Толиссо
Шевински
66’
  Рынеш
63’
2тайм
Перерыв
45’
  Сухомел
Спарта Прага
Суровчик, Рынеш, Соренсен, Шевински, Сухомел, Ирвинг, Мацек, Алькосер, Карабец, Меркадо, Брунес
Запасные: Зелены, Голли, Гримальдо, Меркадо, Viktor Tamás Vitályos, Ирвинг, Карабец, Брунес, Хедьи, Алькосер, Кадержабек, Войта
1тайм
Лион:
Грейф, Клюйверт, Мата, Тессманн, Уэдраого, де Карвальо, Мортон, Мэйтленд-Найлз, Толиссо, Абнер, Опенда
Запасные: Уэдраого, Камара, Канго, Дюранвиль, де Карвальо, Мангаля, Нарти, Будаш, Имбер, Конан, Дескам
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?48431 голос
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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logoЖальгирис Каунас
logoОлимпиакос
logoБуде-Глимт
результаты
logoСабах
logoЛион

Комментарии

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Следующий соперник пары Кайрат/Левски, греческий Аек. В случае успешной квалификации у Кайрата получится Эллинско Балканское турне. Из Кипра выплыли.. Удачи землякам в дальнейшей футбольной Одиссее
Ответda0s
Следующий соперник пары Кайрат/Левски, греческий Аек. В случае успешной квалификации у Кайрата получится Эллинско Балканское турне. Из Кипра выплыли.. Удачи землякам в дальнейшей футбольной Одиссее
Нет шансов у Кайрата против Левски
Ответcatcher69
Нет шансов у Кайрата против Левски
Это попадание в десятку )
Спартак на 2-ой добавленной ))
Вживую был на матче Арарата, хорошо играли, камбэкнули
Юнион и Будё-Глимт на славу повеселились) Лично мне проигравшего из этой пары будет жальче всего.
ОтветДмитрий Кириллов
Юнион и Будё-Глимт на славу повеселились) Лично мне проигравшего из этой пары будет жальче всего.
И мне тоже !
Вообще сегодня 2 матча были просто огонь :
Юнион - Хайкин и Спарта - Лион !
ОтветДмитрий Кириллов
Юнион и Будё-Глимт на славу повеселились) Лично мне проигравшего из этой пары будет жальче всего.
вообще чудно вроде сделали всякие клубные очки итд итп.а получается что есть такая пара
Унион Сент-Жилуаз (Бельгия, 48,000) - Будё Глимт (Норвегия, 64,000) и есть такая
Левски (Болгария, 7,000) - Кайрат (Казахстан, 11,000)
и они по их системе как-то равны...разве это не бред ???
да и как они вообще оказались соперниками с такими очками а не получили каждый вот этих из левски-кайрат ???
что то там у них совсем с математикой плохо
Все ПО делу выиграл Левски НОЛЬ ударов вообще за матч и на что ты рассчитывал Уразбахтин ?даже план не сработал на ничью короче если не удалят в ответку как с Омонией у нас шансов мало игра Болгар хороша не знаю за счет чего мы можем обыграть дома
Кайрат мощь конечно. Весь матч в автобусе против великого Левски. А Левски молодцы, дожали в конце на характере. Интересная команда от Болгарии, в отличии от унылого Лудогорца. Команда с историей, как и ЦСКА София, которые прошли Карабах недавно. С фанбазой там все в порядке.
ОтветФанат Ференцвароша
Кайрат мощь конечно. Весь матч в автобусе против великого Левски. А Левски молодцы, дожали в конце на характере. Интересная команда от Болгарии, в отличии от унылого Лудогорца. Команда с историей, как и ЦСКА София, которые прошли Карабах недавно. С фанбазой там все в порядке.
А ЦСКА Лапоухова ?
Они скакунов из Карабаха сняли с пробега !
ОтветOldRedWhite
А ЦСКА Лапоухова ? Они скакунов из Карабаха сняли с пробега !
я всё думаю о каком ты лапаухове думал владелец чтоли...а это какой-то вратарь из минска...
да это тот цска лапаухова
И Целое и Левски вполне себе проходимые клубы для Арарата и Кайрата, так что заруба здесь будет не на шутку. Сабаху и Жальгирису повезло меньше со жребием, но это тоже далеко не гранды, поэтому здесь тоже вполне вероятны нежданчики. Больше всего шансов у Кайрата, команда уже пробивалась в ЛЧ в прошлом году, есть опыт игр на выбывание и их уже не напугаешь серией пенальти и дополнительным временем 🙂 удачи всем сегодня и завтра ✌️
за Арарат Армения
ОтветДядя ТУРА
за Арарат Армения
🤝
Нек неймеген удачного дебюта в ЛЧ. В составе голландской сенсации играет Душан Тадич
Дома у Лиона будет немало шансов, верю в вас львы, удачи
ОтветPSG Forever
Дома у Лиона будет немало шансов, верю в вас львы, удачи
А почему они из этой стадии начинали играть в ЛЧ?
ОтветJor Hakobyan
А почему они из этой стадии начинали играть в ЛЧ?
В Лиге 1, клуб который занял 4-е место, начинает играть в стыки с третьего клафикационного раунда, всегда так было
Второй состав у Лиона, че-то мудрит Фонсека
ОтветIron Dragon
Второй состав у Лиона, че-то мудрит Фонсека
Так первый продали ? )
Шучу , конечно , дома должны отыгрываться
ОтветOldRedWhite
Так первый продали ? ) Шучу , конечно , дома должны отыгрываться
Не знаю почему Фонсека с первых минут не выпустил Ниакате, Нуама и Фофана, с ними бы можно было по-другому заиграть
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В «Нижнем» ответили на мнения о «мутности» трансфера Латышонка: «Отдать человека в аренду, чтобы он был готов к РПЛ, когда мы снова там окажемся – что в этом плохого? Рабочий план»
«Ювентус» представил третью форму на сезон – черно-золотую с языками пламени
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Семин о трансфере Даку в «Спартак»: «Наконец-то есть шанс выиграть чемпионат»
Лига PARI. Матч «Торпедо» и «Сочи» перенесен, в субботу «Нижний Новгород» сыграет с «Нефтехимиком», «Урал» – с «Уфой»
Диоманде стоит 9,5 млн в Фэнтези Ла Лиги на Спортсе’’ – новичок «Реала» добавлен в состав
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«Даку – это гарантия минимум 10 мячей. Он станет лучшим бомбардиром «Спартака». Гасилин о форварде
«Только «Зенит» может позволить себе до конца бороться на двух фронтах. Есть преимущество в квалификации игроков и длине скамейки». Денис Попов об РПЛ и Кубке