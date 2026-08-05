Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. «Орхус» обыграл «Сабах», «Фенербахче» победил «Штурм»

Первые матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
В Лиге чемпионов УЕФА стартует 3-й квалификационный раунд.
Во вторник «Арарат-Армения» одолел «Целе» (2:1), «Кайрат» уступил «Левски» (0:1), «Динамо» Загреб разгромило «Жальгирис» (5:0), «Спарта» обыграла «Лион» (2:1), «Юнион» и «Буде-Глимт» сыграли вничью (3:3).
В среду «Сабах» проиграл «Орхусу» в гостях (1:2), «Фенербахче» победил «Штурм» (2:0).
Лига чемпионов
3-й квалификационный раунд
Первые матчи
Frederik Emmery Søgaard Линкс
Орхус
Кристиансен, Каль, Тингагер, Реслер, Йонссон, Кнудсен, Frederik Emmery Søgaard, Андерсон, Арнстад, Богере, Tobias Bech
Запасные: Tómas Óli Kristjánsson, Тингагер, Йонссон, Frederik Emmery Søgaard, Йоргенсен, Реслер, Хансен, Stefen Erwan Tchamche, Андерсон, Mouhammade Camara, Hamuza Sengooba, Сольбаккен
Сабах:
Покатилов, Пухач, Дашдемиров, Сольве, Зедадка, Лепиница, Рахмоналиев, Симич, Исаев, Пэррис, Миккельс
Запасные: Миккельс, Рамазанов, Муталлимов, Алмейда, Пэррис, Рустемли, Нвачукву, Симич, Исаев, Rəvan Mirzəmmədov, Aden McCarthy, Родригу Фернандеш
Фенербахче
Гюнок, Остервольде, Аке, Шкриньяр, Семеду, Канте, Гендузи, Актюркоглу, Асенсио, Гринвуд, Талиска
Запасные: Остервольде, Семеду, Актюркоглу, Сеюнджю, Мурики, Асенсио, Демир, Шериф, Гринвуд, Эдерсон, Юксек, Мусаба
Штурм:
Худяков, Согло, Митчелл, Фалльци, Хайль, Seidl, Горенц-Станкович, Вайнхандль, Хедль, Джатта, Влодарчик
Запасные: Влодарчик, Хелач, Винер-Пушер, Petar Petrović, Джатта, Бальбо, Seidl, Вайнхандль, Коллер, Хальвахс, Хедль, Малич
Самуэльсен Per Olle Elton Lindberg
Густафссон Romeo Arrhenius Leandersson
Granath Max Klarlund Nielsen
Кристиан Мартинес Ибрахим
Мьелльбю
Wallinder, Петтерссон, Svanberg, Abdullah Iqbal, Кьер, Самуэльсен, Струд, Густафссон, Густавссон, Granath, Бергстрем
Запасные: Лундин, Lars Ludvig Nicholas Tidstrand, Hoffmann, Норен, Миеттинен, Самуэльсен, Густафссон, Granath, Бергстрем, Bork Classønn Bang-Kittilsen, Кьер, Агнарссон
Слован Б:
Такач, Круш, Маркович, Байрич, Блэкмэн, Кристиан Мартинес, Покорны, Гайдош, Йираджанг, Alexej Maroš, Кухаревич
Запасные: Мацик, Виммер, Кухаревич, Попович, Козловски, Мацуока, Кристиан Мартинес, Игнатенко, Гайдош, Alexej Maroš, Leo Hofstädter, Matúš Teo Tomáško
Арарат-Армения
Бравим, Григорян, Малис, Уилсон, Буэно, Оливейра, Карлье, Мурадян, Банжаки, Сандро Лима, Серобян
Запасные: Сандро Лима, Martins Pereira, Оливейра, Hungria Martins, Карлье, Серобян, Нерсесян, Элоян, Банжаки, Баланта, Бенни, Шагоян
Целе:
Лебан, Тутышкин, Ширвис, Хрка, Квесич, Забуковник, Даниэль, Туша, Авдили, Сешлар, Кучис
Запасные: Фрелих, Дионку, Вуклишевич, Чалушич, Вербич, Кутрис, Иваншек, Даниэль, Туша, Сешлар, Кучис, Колар
Эвертон Бала Stivan Yordanov Stoyanchov
Рейналдо Juan Esteban Perea Sanchez
Око-Флекс Asen Ivanov Mitkov
Левски
Вуцов, Сентельес, Серафимов, Димитров, Neves Paulo Faustino, Мубарик, Trdin, Лобо, Эвертон Бала, Рейналдо, Око-Флекс
Запасные: Эверттон, Рейналдо, Око-Флекс, Луков, Серафимов, Эвертон Бала, Макун, David João Kusso, Ognyan Dilyanov Vladimirov, Райчев
Кайрат:
Анарбеков, Луиш Мата, Африко, Мартынович, Мрынский, Мендонса, Оксанен, Байбек, Юккола, Фильо, Гуаль
Запасные: Мендонса, Фильо, Буч, Adlan Nurgaliev, Байбек, Гуаль, Садыбеков, Туякбаев, Юккола, Калмурза, Кургин, Ташпулатов
Niv Yehoshua Djibril Thialaw Diop
Златанович Muhammad Abu Rumi
Хапоэль Беер-Шева
Марциано, Балтакса, Ротман, Мигел Витор, Мизрахи, Перец, Вентура, Niv Yehoshua, Ахмед, Златанович, Ист
Запасные: Златанович, Ист, Ганах, Стоянов, Мизрахи, Niv Yehoshua, Давидзада, Itay Hazut, Леви, Перец, Вольфф, Yoav Koren
Црвена Звезда:
Матеус, Тикнизян, Эракович, Люккассен, Соль Ен У, Абу-Фани, Крунич, Иванич, Костов, Букари, Бруно Дуарте
Запасные: Костов, Букари, Бруно Дуарте, Энем, Абу-Фани, Велькович, Иванич, Гутеша, Станкович, Matej Strika, Балов, Тебо Ученна
Динамо Загреб
Филипович, Винлеф, Маккенна, Домингес, Валинчич, Зайц, Мишич, Стойкович, Ходжа, Бельо, Лисица
Запасные: Бельо, Загорац, Галешич, Невистич, Года, Зайц, Раделич, Шунта, Стойкович, Ходжа, Лисица, Paul Bismarck Tabinas
Жальгирис Каунас:
Шведкаускас, Конатар, Лекятас, Толордава, Муташи, Урега, Сливка, Бальдассарра, Крекович, Ренан, Беншеб
Запасные: Крекович, Микеленис, Бурба, Беншеб, Ribeiro Da Cruz, Конатар, Ренан, Сиргедас, Урега, Эрнандес, Рачич
Олимпиакос
Попович, Оньемаечи, Карму, Рецос, Салиакас, Музакитис, Дани Гарсия, Рока, Шикинью, Родиней, Эль-Кааби
Запасные: Шипиони, Салиакас, Стурнарас, Christos Filis, Ортега, Са, Карму, Рока, Шикинью, Alexandros Tsompanidis, Фортунис, Рецос
НЕК:
Креттас, Фонвиль, Сандлер, Сторм, Неяшмич, Лебретон, Жамиру, Бишофф, Уаисса, Линссен, Шери
Запасные: Уаисса, Линссен, Сирхейс, Сандлер, Жамиру, Энтиус, Керс, Сторм, Joep Geneste, Аувеян
Юнион
Хамбаре, Сайкс, Силла, Мак Аллистер, Олару, Смит, Схофс, ван де Перре, Халайли, Фусейни, Флоруч
Запасные: Keo Boets, Мофокенг, Патрис, Биондич, Олару, Фусейни, Флоруч, Сайкс, Кавлашвили, Смит
Буде-Глимт:
Хайкин, Бьеркан, Гундерсен, Бьертуфт, Шевольд, Фет, Берг, Эукленд, Хеуге, Брюнхильдсен, Бломберг
Запасные: Лунд, Нильсен, Бьеркан, Эукленд, Хеуге, Рииснес, Басси, Брюнхильдсен, Бро Хансен
Спарта Прага
Суровчик, Рынеш, Соренсен, Шевински, Сухомел, Ирвинг, Мацек, Алькосер, Карабец, Меркадо, Брунес
Запасные: Зелены, Голли, Гримальдо, Меркадо, Viktor Tamás Vitályos, Ирвинг, Карабец, Брунес, Хедьи, Алькосер, Кадержабек, Войта
Лион:
Грейф, Клюйверт, Мата, Тессманн, Уэдраого, де Карвальо, Мортон, Мэйтленд-Найлз, Толиссо, Абнер, Опенда
Запасные: Уэдраого, Камара, Канго, Дюранвиль, де Карвальо, Мангаля, Нарти, Будаш, Имбер, Конан, Дескам
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Спартак на 2-ой добавленной ))
Вообще сегодня 2 матча были просто огонь :
Юнион - Хайкин и Спарта - Лион !
Унион Сент-Жилуаз (Бельгия, 48,000) - Будё Глимт (Норвегия, 64,000) и есть такая
Левски (Болгария, 7,000) - Кайрат (Казахстан, 11,000)
и они по их системе как-то равны...разве это не бред ???
да и как они вообще оказались соперниками с такими очками а не получили каждый вот этих из левски-кайрат ???
что то там у них совсем с математикой плохо
Они скакунов из Карабаха сняли с пробега !
да это тот цска лапаухова
Шучу , конечно , дома должны отыгрываться