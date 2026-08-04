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  4. Погребняк о Батракове: «Надо уходить из «Локомотива», он бы усилил «Зенит». Если предложения от «Аль-Насра» или «Аль-Ахли» с великими звездами – нужно рассматривать»

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Погребняк о Батракове: «Надо уходить из «Локомотива», он бы усилил «Зенит». Если предложения от «Аль-Насра» или «Аль-Ахли» с великими звездами – нужно рассматривать»
Погребняк о Батракове: надо уходить из «Локомотива», он бы усилил «Зенит».

Бывший игрок сборной России Павел Погребняк считает, что полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову следует перейти в другой клуб.

– Даже если бы «Локомотив» набрал 6 очков в первых двух играх, ему все равно надо уходить. Я уже год назад говорил, как только поступит предложение, Батракову нужно уезжать и прогрессировать.

– Если будет одновременно предложение от «Зенита» и от европейской команды, куда лучше пойти Алексею?

– Надо смотреть от какой именно европейской команды, и финансовые условия здесь многое решают. Посмотрите на тот же переход Сперцяна в Саудовскую Аравию – деньги сейчас немаловажный фактор.

– То есть Батракову стоит рассматривать предложения из Саудовской Аравии?

– Если это «Аль-Наср» или «Аль-Ахли», где играют великие звезды, то, конечно, надо рассматривать.

– А «Зенит» в его текущей сборке Батраков бы усилил?

– Да, бесспорно. Усилил бы, – сказал Погребняк. 

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт день за днем»
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Комментарии

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у нас появился талант, который спокойно смотрелся бы в чемпионатах топ 5. А его мастера хотят засунуть бог пойми куда. Не задушили бы его агенты и руководство Локо. Надеюсь у него все получится
ОтветChief Keef
у нас появился талант, который спокойно смотрелся бы в чемпионатах топ 5. А его мастера хотят засунуть бог пойми куда. Не задушили бы его агенты и руководство Локо. Надеюсь у него все получится
Ну про спокойно смотрелся, это очень спорно конечно, у нас и до батракова ярких примеров не так много
Паша всегда за деньгами бегал, поэтому может дать "дельный" совет.
ОтветKvakin
Паша всегда за деньгами бегал, поэтому может дать "дельный" совет.
Паша что то выиграл в карьере и поиграл в Европе, не всем нравится гнить в середняке без амбиций и целей
ОтветSMART789
Паша что то выиграл в карьере и поиграл в Европе, не всем нравится гнить в середняке без амбиций и целей
Лучше гнить на скамейке питерского клуба с абсолютно отбитыми расходами на фоне общенациональной экономии ресурсов?
Ага, давай туда же еще Тюкавина и Головина. Им тоже надо. Кто там еще неплох...🤦‍♂️
Столько советчиков развелось)
Наср Батракова неплохо звучит)
Советы Батракову: надо обязательно уходить/надо оставаться и набираться опыта, надо уходить в топ клуб/рано уходить в топ клуб.
Видели мы, как Погребняк феерил за рубежом и строил свою карьеру. Не впечатлило
ОтветРжевский
Видели мы, как Погребняк феерил за рубежом и строил свою карьеру. Не впечатлило
Как раз опроверг злые языки. Клепал регулярно, разрывал хваленые топчики. Накручивал финтами по три защитника, забивал из любых позиций. У Паши с этим было все в порядке, ибо партнеры были хорошие на подносе, копакабанские как раз.
правильно, если не отпу, тот переходил бы в Зенит
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