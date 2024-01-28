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😳 «В Барселоне» не может быть своего Фергюсона. Здесь много неуважения и неприятных ощущений». Хави шокировал своими эмоциями от работы в клубе

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Хави рассказал, какие чувства испытал, работая на посту наставника «Барселоны».

«Люди говорят о том, что в «Барселоне» есть свой Алекс Фергюсон, но в этом клубе это невозможно.

Тренер «Барсы» вынужден испытывать тяжелые и неприятные ощущения. Присутствует много неуважения, и это влияет на тебя, пока не приведет к такому решению, как это», - заявил Хави.

Напомним, что Хави объявил об уходе из «Барселоны» в конце сезона.

Специалист возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. При нем каталонский клуб выиграл чемпионат Испании и национальный Суперкубок в 2023 году.

«Барселона» занимает третье место в Ла Лиге, на 10 очков отставая от лидирующего «Реала». В январе каталонцы вылетели из Кубка и Суперкубка Испании.

2 комментария
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"Всё познаётся в сравнении" сказал один гениальный человек. Поработаешь в других клубах - узнаешь их условия, принципы и т.д & т.п.
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За что можно уважать Хави, так за то что сам всё понял, и уходит. Не стал дожидаться увольнения и неустойки, как это делается в 99% случаев. Удачи ему на новом месте. Хотя по всей видимости, большого тренера из него не выйдет.
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