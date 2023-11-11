«Я приходил туда даже в выходные». Обамеянг считает, что выступления за «Барселону» были лучшим периодом в его карьере

Пьер-Эмерик Обамеянг присоединился к «Барселоне» в сложный момент для клуба и сразу же влюбил в себя фанатов. Болельщики ценили его преданность, самоотдачу и, что самое главное, большую результативность: в 24 матчах он забил 13 голов и оформил 1 ассист.

В карьере габонца был десяток команд, взлеты и падения, но, как говорит сам Обамеянг, за долгие годы он никогда не был счастлив так, как в «Барсе».

В интервью для Prime Video France нападающий сказал:

«Я думаю, что это были лучшие шесть месяцев в моей карьере. Никогда я не играл и тренировался с таким удовольствием. Я приходил туда даже в выходные».

Сейчас Пьер-Эмерик выступает за «Марсель», и пока у него на счету 5 голов и 3 результативные передачи в 15 матчах.

Несмотря на то, что он провел всего полгода в «Барселоне», фанаты каталонцев до сих пор вспоминают его с теплом, желая ему только самого лучшего.