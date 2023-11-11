FC Barcelona
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«Я приходил туда даже в выходные». Обамеянг считает, что выступления за «Барселону» были лучшим периодом в его карьере

Пьер-Эмерик Обамеянг Пьер-Эмерик Обамеянг
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Пьер-Эмерик Обамеянг присоединился к «Барселоне» в сложный момент для клуба и сразу же влюбил в себя фанатов. Болельщики ценили его преданность, самоотдачу и, что самое главное, большую результативность: в 24 матчах он забил 13 голов и оформил 1 ассист.

В карьере габонца был десяток команд, взлеты и падения, но, как говорит сам Обамеянг, за долгие годы он никогда не был счастлив так, как в «Барсе». 

В интервью для Prime Video France нападающий сказал:

«Я думаю, что это были лучшие шесть месяцев в моей карьере. Никогда я не играл и тренировался с таким удовольствием. Я приходил туда даже в выходные».

Сейчас Пьер-Эмерик выступает за «Марсель», и пока у него на счету 5 голов и 3 результативные передачи в 15 матчах.

Несмотря на то, что он провел всего полгода в «Барселоне», фанаты каталонцев до сих пор вспоминают его с теплом, желая ему только самого лучшего.

6 комментариев

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ljolik888
Спасибо Обемьянгу за забитые голы в трудное время . Пол года в Барселоне , но успел влюбить в себя болельщиков !
+4
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+4
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FOOTBALL
Это была большой ощибкой отпустить Пьера
+4
-1
+3
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Majer Santos
Его игры и голов так не хватает на сегодня...
+2
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Fan_barça_
До сих пор не могу понять как его могли продать... Спасибо Пьер, за добытые победы. За несколько месяцев смог влюбить в себя всех болельщиков Барсы)
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Garik1820
скорее всё-таки в Арсенале был на пике
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