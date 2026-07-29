«Фулхэм» приблизился к запросу «Реала» по Гонсало – около 60 млн евро. Арбелоа хочет сделать форварда ключевым игроком команды (Marca)

«Фулхэм» приблизился к требованиям «Реала» по Гонсало Гарсии.

«Фулхэм» близок к тому, чтобы удовлетворить запросы «Реала » по Гонсало Гарсии .

По информации Marca, клуб АПЛ настойчиво пытается подписать форварда, поскольку новый главный тренер Альваро Арбелоа хочет сделать его ключевой частью своего проекта.

Последнее предложение «Фулхэма » приблизилось к 60 млн евро, которые «Реал» запрашивает за Гонсало – не исключается трансфер нападающего с сохранением за мадридским клубом 50% прав на своего воспитанника.

Препятствием для трансфера может стать желание Жозе Моуринью сохранить Гонсало в «Мадриде». Отмечается, что португальский специалист доволен работой футболиста во время предсезонной подготовки.