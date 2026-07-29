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  4. «Фулхэм» приблизился к запросу «Реала» по Гонсало – около 60 млн евро. Арбелоа хочет сделать форварда ключевым игроком команды (Marca)

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«Фулхэм» приблизился к запросу «Реала» по Гонсало – около 60 млн евро. Арбелоа хочет сделать форварда ключевым игроком команды (Marca)
«Фулхэм» приблизился к требованиям «Реала» по Гонсало Гарсии.

«Фулхэм» близок к тому, чтобы удовлетворить запросы «Реала» по Гонсало Гарсии.

По информации Marca, клуб АПЛ настойчиво пытается подписать форварда, поскольку новый главный тренер Альваро Арбелоа хочет сделать его ключевой частью своего проекта.

Последнее предложение «Фулхэма» приблизилось к 60 млн евро, которые «Реал» запрашивает за Гонсало – не исключается трансфер нападающего с сохранением за мадридским клубом 50% прав на своего воспитанника.

Препятствием для трансфера может стать желание Жозе Моуринью сохранить Гонсало в «Мадриде». Отмечается, что португальский специалист доволен работой футболиста во время предсезонной подготовки.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
logoГонсало Гарсия Торрес
logoвозможные трансферы
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Комментарии

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Арбеола с его трансферами отправит стабильный середняк в шип
ОтветАртемий Дмитриев
Арбеола с его трансферами отправит стабильный середняк в шип
Гонсало вполне себе добротный нап с хорошим потенциалом.
Человеку просто не повезло находиться в одно время в клубе с Мбаппе 🤷‍♂️
ОтветАртемий Дмитриев
Арбеола с его трансферами отправит стабильный середняк в шип
Какой стабильный середняк? У них почти каждый год американские горки.
Все правильно Реал вытряхивает английский мешок, они паленья и подороже покупают в порядке вещей.
ОтветWh1te
Все правильно Реал вытряхивает английский мешок, они паленья и подороже покупают в порядке вещей.
Есть ощущение, что истинный меренг Арбелоа участник схематоза. Пару лямов ему потом Перес в чемодане передаст))))
ОтветАлексaндр Молодкин
Есть ощущение, что истинный меренг Арбелоа участник схематоза. Пару лямов ему потом Перес в чемодане передаст))))
Бизнес, ничего личного)
6 голов на взрослом уровене у нападающего.
10 лямов за гол - неплохо
ОтветMax-Juve
6 голов на взрослом уровене у нападающего. 10 лямов за гол - неплохо
Если перейдет, забьет в этом сезоне больше вашего мегабомбардира))
ОтветMax-Juve
6 голов на взрослом уровене у нападающего. 10 лямов за гол - неплохо
У Гонсало за прошлый сезон, если брать КЧМ и включать в него, 12 голов или сколько там.
В Ла Лиге только 6 голов в первом полноценном сезоне, где он сыграл в старте 2.5 матча. Норм.
Арбелоа продолжает работать на благо Мадрида. Шикарная сделка на которую обязательно нужно соглашаться
Ответcorazon blanco
Арбелоа продолжает работать на благо Мадрида. Шикарная сделка на которую обязательно нужно соглашаться
Тут либо компромиссная сделка с возвратом, либо за полноценный трансфер нужно трясти Фулхэм до последнего, деньги у них всяко есть. Мадрид всё правильно делает. Хватит уже продавать (именно с концами продавать) игроков с огромным дисконтом из-за того, что они просто Мадриду не пригодились, хотя весьма хороши.
ОтветxDe xDe
Тут либо компромиссная сделка с возвратом, либо за полноценный трансфер нужно трясти Фулхэм до последнего, деньги у них всяко есть. Мадрид всё правильно делает. Хватит уже продавать (именно с концами продавать) игроков с огромным дисконтом из-за того, что они просто Мадриду не пригодились, хотя весьма хороши.
Абсолютно разделяю Вашу точку зрения. Пора уже Мадриду действовать агрессивно не только в покупках, но и продажах.
Казах Гонсалес заслуживает играть основным форвардом
ща арбелоа весь неликвид из реала с собой заберёт за не хилые деньги, поможет клубу заодно:)
60 лямов за 50% прав на нападающего, забившего в Реале 6 голов к 22.5 годам на взрослом уровне. Арбелоа явно продолжает работать в Реале
Т.е. 30 млн и 50% с перепродажи?
Просто треш,за пару голов в карьере уже 60 лямов дают
ОтветNDA13
Просто треш,за пару голов в карьере уже 60 лямов дают
Скорее всего из за Арбелоа) понятно что никто в здравом уме не купит игрока уровня Гарсии за 60 лямов
Арбелоа в доле там? Но понять можно конечно. Если забьет 12 мячей, то сразу можно вешать ценник миллионов в 100. И быстро перепродать ценителю испанских бревен Артете.
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