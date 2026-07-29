«Фулхэм» приблизился к запросу «Реала» по Гонсало – около 60 млн евро. Арбелоа хочет сделать форварда ключевым игроком команды (Marca)
«Фулхэм» приблизился к требованиям «Реала» по Гонсало Гарсии.
«Фулхэм» близок к тому, чтобы удовлетворить запросы «Реала» по Гонсало Гарсии.
По информации Marca, клуб АПЛ настойчиво пытается подписать форварда, поскольку новый главный тренер Альваро Арбелоа хочет сделать его ключевой частью своего проекта.
Последнее предложение «Фулхэма» приблизилось к 60 млн евро, которые «Реал» запрашивает за Гонсало – не исключается трансфер нападающего с сохранением за мадридским клубом 50% прав на своего воспитанника.
Препятствием для трансфера может стать желание Жозе Моуринью сохранить Гонсало в «Мадриде». Отмечается, что португальский специалист доволен работой футболиста во время предсезонной подготовки.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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