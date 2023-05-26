10 комментариев

Как вам треугольник Гави-Педри-Иньеста?

1 июля 39-летний экс-хавбек «Барселоны» проведет последний матч за японский клуб – против «Консадоле Саппоро».

Иньеста выступает за «Виссел Кобе» с 2018 года, став в его составе обладателем Кубка (2019) и Суперкубка Японии (2020).

Сам Андреса заявил о желании вернуться в «Барселону»: «Как я уже много раз говорил, я хотел бы вернуться в «Барселону» в какой-то момент жизни, но, думаю, до этого еще далеко. Я хочу играть. Чувствую, что способен и дальше делать это.

Когда эта глава будет закрыта, посмотрим. Я хочу закончить карьеру на поле, играя. И это то, что я надеюсь сделать», – сказал бывший полузащитник «Барсы».

Одно можно сказать точно - в составе он затеряется, ведь за 5 лет в Японии он совсем не сдал, сами убедитесь.