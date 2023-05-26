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Иньеста покидает Японию и хочет обратно в «Барселону«🔥 Это вполне реально, ведь он так же хорош - вот доказательства📹

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Как вам треугольник Гави-Педри-Иньеста?

1 июля 39-летний экс-хавбек «Барселоны» проведет последний матч за японский клуб – против «Консадоле Саппоро».

Иньеста выступает за «Виссел Кобе» с 2018 года, став в его составе обладателем Кубка (2019) и Суперкубка Японии (2020).

Сам Андреса заявил о желании вернуться в «Барселону»: «Как я уже много раз говорил, я хотел бы вернуться в «Барселону» в какой-то момент жизни, но, думаю, до этого еще далеко. Я хочу играть. Чувствую, что способен и дальше делать это.

Когда эта глава будет закрыта, посмотрим. Я хочу закончить карьеру на поле, играя. И это то, что я надеюсь сделать», – сказал бывший полузащитник «Барсы».

Одно можно сказать точно - в составе он затеряется, ведь за 5 лет в Японии он совсем не сдал, сами убедитесь.

10 комментариев

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Aberdonian
Мог бы как Модрич до сих пор за Барсу бегать
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Никита Роженцов
если вернётся, как Алвес, будет неплохо
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& Co1366
Иллюзионист!
+3
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6mpb7xb8rc
Ответ Никита Роженцов
если вернётся, как Алвес, будет неплохо
Как Алвес не надо.Он наверно в тюрягу загремит))
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Platon Bukanov
Я один идиот который не знал что Иньеста еще не закончил
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alex22alex
А ведь реально круто будет, если вернется. Такое красивое завершение карьеры. Если еще и играть будет на уровне.
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Maksim1302
Авто, высасываем из пальца? Иньеста ясно и открыто сказал «хочу вернуться в какой-то момент, но до этого еще далеко», он вернётся явно не в качестве игрока.
Уважаемый игрок, а вам лишь бы статью написать
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Kaloyan Yalamov
Ау, автор, если "в составе он затеряется", зачем это ему и тем более составу то... ))))
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Nogoi89
Ну, для скамейки и передачи опыта Педри и Гави - идеально. Плюс нормально попрощается
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Маршал Ней
При всей красоте истории с возвращением, все же больше бы хотел, чтобы Андрес вернулся в Барсу не как футболист, а, например, как один из членов трененерского штаба Хави. Я бы точно ему доверил работу с полузащитниками)
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