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  4. Перерыв в финале ЧМ-2026 может продлиться около 30 минут, ожидают вещатели. Шоу может занять 20 минут вместо анонсированных 11

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Перерыв в финале ЧМ-2026 может продлиться около 30 минут, ожидают вещатели. Шоу может занять 20 минут вместо анонсированных 11
Перерыв в финале ЧМ может занять 30 минут.

Перерыв в финале чемпионата мира-2026 может продлиться полчаса. 

Во время паузы между таймами пройдет шоу, в котором выступят Джастин Бибер, Шакира, BTS, Мадонна, Burna Boy, венесуэльский дирижер Густаво Дудамель и хор PS22. В нем также примут участие персонажи из «Улицы Сезам» и «Маппетов».

Ранее ФИФА заявляла, что представление продлится 11 минут, однако теперь планирует увеличить общую продолжительность перерыва примерно до 20 минут, сообщает The Athletic. 

Как пишет The Times, вещательные компании BBC и ITV, которые будут показывать финал ЧМ в прямом эфире, ожидают, что перерыв будет длиться около 30 минут. Изначально они опасались, что из-за показа шоу в перерыве матча им придется сократить время на традиционный анализ событий первого тайма, но теперь полагают, что им хватит времени и на 11-минутное представление, и на 15-минутный анализ. 

Первым финалистом ЧМ-2026 стала сборная Испании. Она встретится с победителем матча Англия – Аргентина. 

***

Испания танцует и празднует в раздевалке после выхода в финал ЧМ

Кто станет чемпионом мира-2026?16765 голосов
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
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logoСборная Аргентины по футболу

Комментарии

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Убивают футбол эти пендосы..
ОтветVitor Dia
Убивают футбол эти пендосы..
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ОтветVitor Dia
Убивают футбол эти пендосы..
Причем тут "пендосы"? Если бы Инфантино не был жаждущей денег марионеткой, то заблокировал бы все эти инициативы. Но во главе ФИФА стоит ручной песик, которым можно крутить как угодно. И меняется только заказчик. Сейчас пендосы, четыре года назад были арабы.
Да давайте вообще матч в два дня проводить. Первый тайм в один день, а второй на следующий. Между таймами 24 часа на рекламу, овертаймы переносятся на третий день, серия пенальти - на четвертый.
ОтветИнтересная личность
Да давайте вообще матч в два дня проводить. Первый тайм в один день, а второй на следующий. Между таймами 24 часа на рекламу, овертаймы переносятся на третий день, серия пенальти - на четвертый.
И на каждый из таймов продавать отдельные билеты
ОтветИнтересная личность
Да давайте вообще матч в два дня проводить. Первый тайм в один день, а второй на следующий. Между таймами 24 часа на рекламу, овертаймы переносятся на третий день, серия пенальти - на четвертый.
И все это в серии матчей до 4 побед
идиотизм крепчает. инфантинка на что только не готов пойти чтобы ублажить хозяев.
ОтветExtrim
идиотизм крепчает. инфантинка на что только не готов пойти чтобы ублажить хозяев.
То есть ЧМ в Катаре зимой вас ничему не научил?
ОтветПравдоРуб
То есть ЧМ в Катаре зимой вас ничему не научил?
В целом чм зимой было неплохо, почему бы и нет. Но это совсем уже
Трамп исполнит свой любимый знаменитый танец
ОтветDan Boyle
Трамп исполнит свой любимый знаменитый танец
Трамп с Инфантино исполнят белый танец
ОтветDan Boyle
Трамп исполнит свой любимый знаменитый танец
И Балогун по тайму за разные команды
превратили турнир в балогун. или балаган…
кому всралось это шоу?!
Ответгаиска
кому всралось это шоу?!
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Ответгаиска
кому всралось это шоу?!
Пиндоской публике, которой сам футбол нафиг не нужен.
а телепузиков не будет?
ОтветCaSpeR-13
а телепузиков не будет?
в студии матч тв будут
ОтветИнтересная личность
в студии матч тв будут
Прекрасно)))
Ладно водопой. Он в целом на руку и футболистам, можно отдышаться лишний раз. Но за полчаса между таймами футболисты же банально остынут, неужели в фифа настолько на все плевать, что они не понимают этого?
ОтветАлексей Агеев
Ладно водопой. Он в целом на руку и футболистам, можно отдышаться лишний раз. Но за полчаса между таймами футболисты же банально остынут, неужели в фифа настолько на все плевать, что они не понимают этого?
нет, водопой не "ладно".
для меня как зрителя - это отстой. начинается реклама на 3 минуты - я выключаю звук и переключаюсь на другие дела. как итог - постоянно пропускаю несколько минут от матча после водопоя. надеюсь, ни в одном турнире такого больше не увижу.
Надеюсь это последний ЧМ в стане Эпштейна.
ОтветZoidberg3
Надеюсь это последний ЧМ в стане Эпштейна.
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ОтветАлексей Агеев
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нет.
В арабских странах вполне разумно проводить ЧМ зимой.
Лишать арабские страны возможности проводить ЧМ - неправильно.
Нормальный компромисс, это был хороший чемпионат. Во всяком случае, по игре.
Странно, что ещё не впихнули выступления во время паузы на водопой!
Ответkulik13
Странно, что ещё не впихнули выступления во время паузы на водопой!
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