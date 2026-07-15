Испания не пропустила в 6 матчах на одном чемпионате мира – первой в истории. Симону забили 1 гол за 7 игр
Испания – первая команда, сыгравшая на ноль в 6 матчах на одном ЧМ.
Сборная Испании провела на ноль 6 из 7 матчей чемпионата мира-2026.
В полуфинале турнира команда Луиса де ла Фуэнте обыграла сборную Франции со счетом 2:0.
Испанцы стали первой командой в истории, которая не пропустила ни одного гола в шести матчах на одном чемпионате мира. Единственный мяч в ворота Унаи Симона был забит в игре против сборной Бельгии в 1/4 финала турнира (2:1).
Прежде с одним пропущенным голом к финалу чемпионата мира подходили Италия-2006, Германия-2002, Нидерланды-1974, Англия-1966, Венгрия-1938 и Уругвай-1930, но все эти команды провели меньше матчей, чем Испания (не больше шести, Венгрия и Уругвай – по три).
***
Испания танцует и празднует в раздевалке после выхода в финал ЧМ
Кто станет чемпионом мира-2026?16772 голоса
Испания
Аргентина
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Opta Sports
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Осталось только с Аргентиной сыграть, хоть бы доехало до этого матча, а то и Финалиссиму отменили. Испания уже по второму кругу выносит европейцев, пора сыграть с Аргентиной.
Цементом прикрыл все зоны вчера, да и во всех матчах
Президенту Барселоны стоит рассмотреть подписание на сезон-два своего (почти) однофамильца
Пробуксовка на старте (Кабо Верде в роли Швейцарии) , уверенные матчи в группе (Сауд Аравия и Уругвай в роли Гондураса и Чили), потом победы в плей-офф с минимальной разнице (Мерино в роли Вильи), гол в полуфинале (Порро в роли Пуйоля). Смотрим, кто исполнит роль Иниесты в финале.