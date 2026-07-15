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  4. Испания не пропустила в 6 матчах на одном чемпионате мира – первой в истории. Симону забили 1 гол за 7 игр

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Испания не пропустила в 6 матчах на одном чемпионате мира – первой в истории. Симону забили 1 гол за 7 игр
Испания – первая команда, сыгравшая на ноль в 6 матчах на одном ЧМ.

Сборная Испании провела на ноль 6 из 7 матчей чемпионата мира-2026.

В полуфинале турнира команда Луиса де ла Фуэнте обыграла сборную Франции со счетом 2:0.

Испанцы стали первой командой в истории, которая не пропустила ни одного гола в шести матчах на одном чемпионате мира. Единственный мяч в ворота Унаи Симона был забит в игре против сборной Бельгии в 1/4 финала турнира (2:1). 

Прежде с одним пропущенным голом к финалу чемпионата мира подходили Италия-2006, Германия-2002, Нидерланды-1974, Англия-1966, Венгрия-1938 и Уругвай-1930, но все эти команды провели меньше матчей, чем Испания (не больше шести, Венгрия и Уругвай – по три).

***

Испания танцует и празднует в раздевалке после выхода в финал ЧМ

Кто станет чемпионом мира-2026?16772 голоса
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Opta Sports
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Испании по футболу
logoСборная Франции по футболу
logoМарк Кукурелья
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рекорды
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logoЛуис де ла Фуэнте

Комментарии

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Более того, Симон старался, что бы ему забили больше, но не повезло!
ОтветAriesgoth
Более того, Симон старался, что бы ему забили больше, но не повезло!
Да его выходы это нечто, но в моменте с выходом Мбаппе возможно это спасло от верного гола
У Испании пока весь путь в плей-офф - это чемпионат Европы. Кстати, на Евро-2024 они прошли самую сложную сетку, и сейчас тоже идут по самому сложному пути.

Осталось только с Аргентиной сыграть, хоть бы доехало до этого матча, а то и Финалиссиму отменили. Испания уже по второму кругу выносит европейцев, пора сыграть с Аргентиной.
ОтветЭкспертное мнение
У Испании пока весь путь в плей-офф - это чемпионат Европы. Кстати, на Евро-2024 они прошли самую сложную сетку, и сейчас тоже идут по самому сложному пути. Осталось только с Аргентиной сыграть, хоть бы доехало до этого матча, а то и Финалиссиму отменили. Испания уже по второму кругу выносит европейцев, пора сыграть с Аргентиной.
Я б не стал заранее списывать Англию
ОтветЭкспертное мнение
У Испании пока весь путь в плей-офф - это чемпионат Европы. Кстати, на Евро-2024 они прошли самую сложную сетку, и сейчас тоже идут по самому сложному пути. Осталось только с Аргентиной сыграть, хоть бы доехало до этого матча, а то и Финалиссиму отменили. Испания уже по второму кругу выносит европейцев, пора сыграть с Аргентиной.
Все ждут этого финала. Просто бомба будет! Испания - Аргентина, Ямаль - Месси, уххххх...
Такой, как вчера, Испании забить практически невозможно. Всё по делу.
ОтветEvgen Vynokurov
Такой, как вчера, Испании забить практически невозможно. Всё по делу.
Даже она сама себе не смогла, хотя симон вчера очень старался... Но не смог....
Ответtolstiy
Даже она сама себе не смогла, хотя симон вчера очень старался... Но не смог....
Он уже второй матч пытается привезти, но все никак
Но некоторые болельщики активно ругают Симона. По-моему, в сухих матчах есть и его скромная заслуга)
ОтветКино Музыка
Но некоторые болельщики активно ругают Симона. По-моему, в сухих матчах есть и его скромная заслуга)
Ругали за неуверенную игру с Бельгией во втором тайме, некоторые, и было за что, а так молодец, играет в клубе первой восьмёрки. И выигрывает конкуренцию у двух чемпионов своих чемпионатов, но тренер уже объяснял почему. Я тоже его критиковал за тот матч, но вчера он был хорош, уверенность даже через экран чувствовалась, рад за него и за Испанию🍫
ОтветКино Музыка
Но некоторые болельщики активно ругают Симона. По-моему, в сухих матчах есть и его скромная заслуга)
Мбапе хорошо катили на выход в первом тайме. Он там хорошо и далеко вышел на опережение.
Получается, Де Кетеларе герой
Отдайте ЗМ Кубарси
Цементом прикрыл все зоны вчера, да и во всех матчах
ОтветОлег Горбацевич
Отдайте ЗМ Кубарси Цементом прикрыл все зоны вчера, да и во всех матчах
Ну не прям уж все. Тот же Симон раза 3 минимум выручил своими выходами из ворот. Но Кубарси конечно молодчик, в его годы так уверенно выступать на позиции ЦЗ это не сильно хуже, чем перфомансы Ямаля. Но из-за того, что защитник массы не видят этого.
ОтветРашпель793
Ну не прям уж все. Тот же Симон раза 3 минимум выручил своими выходами из ворот. Но Кубарси конечно молодчик, в его годы так уверенно выступать на позиции ЦЗ это не сильно хуже, чем перфомансы Ямаля. Но из-за того, что защитник массы не видят этого.
Его связка с Лапортом просто фантастическая.
Президенту Барселоны стоит рассмотреть подписание на сезон-два своего (почти) однофамильца
Буффон на 2006, пропустил от Зидана паненкой в финале, и автогол по ходу турнира. Помню его вратарский перфоманс, вратарский перфоманс Симона вызывает больше улыбку...
ОтветGgg Ggg_1116415516
Буффон на 2006, пропустил от Зидана паненкой в финале, и автогол по ходу турнира. Помню его вратарский перфоманс, вратарский перфоманс Симона вызывает больше улыбку...
Никакой улыбки игра Симона у меня не вызывает, вчера шикарно страховал высокую линию защиты испанцев, пару раз спас от гола, когда Мбаппе и прочие могли один на один убежать
ОтветTydeus
Никакой улыбки игра Симона у меня не вызывает, вчера шикарно страховал высокую линию защиты испанцев, пару раз спас от гола, когда Мбаппе и прочие могли один на один убежать
И едва не привез гол, Барколя простил
Испания пока идёт по чемпионскому графику.
Пробуксовка на старте (Кабо Верде в роли Швейцарии) , уверенные матчи в группе (Сауд Аравия и Уругвай в роли Гондураса и Чили), потом победы в плей-офф с минимальной разнице (Мерино в роли Вильи), гол в полуфинале (Порро в роли Пуйоля). Смотрим, кто исполнит роль Иниесты в финале.
ОтветFrusci
Испания пока идёт по чемпионскому графику. Пробуксовка на старте (Кабо Верде в роли Швейцарии) , уверенные матчи в группе (Сауд Аравия и Уругвай в роли Гондураса и Чили), потом победы в плей-офф с минимальной разнице (Мерино в роли Вильи), гол в полуфинале (Порро в роли Пуйоля). Смотрим, кто исполнит роль Иниесты в финале.
Ольмо
Пусть и дальше не пропускает..
Отсюда вывод что бельгия сильнее Франции?
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