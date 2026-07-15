Испания не пропустила в 6 матчах на одном чемпионате мира – первой в истории. Симону забили 1 гол за 7 игр

Испания – первая команда, сыгравшая на ноль в 6 матчах на одном ЧМ.

Сборная Испании провела на ноль 6 из 7 матчей чемпионата мира-2026.

В полуфинале турнира команда Луиса де ла Фуэнте обыграла сборную Франции со счетом 2:0.

Испанцы стали первой командой в истории, которая не пропустила ни одного гола в шести матчах на одном чемпионате мира. Единственный мяч в ворота Унаи Симона был забит в игре против сборной Бельгии в 1/4 финала турнира (2:1).

Прежде с одним пропущенным голом к финалу чемпионата мира подходили Италия-2006, Германия-2002, Нидерланды-1974, Англия-1966, Венгрия-1938 и Уругвай-1930, но все эти команды провели меньше матчей, чем Испания (не больше шести, Венгрия и Уругвай – по три).

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Испания танцует и празднует в раздевалке после выхода в финал ЧМ