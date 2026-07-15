Вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль о матче с Англией: «Мы играем против пиратов-узурпаторов. Это Мальвинские острова, это Диего, это возможность остановить захватчиков»
Вице-президент Аргентины о матче с Англией: мы играем против пиратов-узурпаторов.
Вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль заявила о политическом значении матча против сборной Англии в полуфинале чемпионата мира-2026.
«Завтра мы играем против пиратов-узурпаторов. Это не просто очередной матч.
Я не буду политкорректной и не буду сдержанной: игра против англичан – это всегда нечто большее. Это Мальвинские острова, это Диего, это последний турнир Лео и это возможность остановить захватчиков.
Вперед, Аргентина! Потому что до последнего вздоха мы будем требовать своего!» – написала Вильярруэль.
Матч Англия – Аргентина состоится сегодня, 15 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: аккаунт Виктории Вильярруэль в X
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