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  4. Вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль о матче с Англией: «Мы играем против пиратов-узурпаторов. Это Мальвинские острова, это Диего, это возможность остановить захватчиков»

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Вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль о матче с Англией: «Мы играем против пиратов-узурпаторов. Это Мальвинские острова, это Диего, это возможность остановить захватчиков»
Вице-президент Аргентины о матче с Англией: мы играем против пиратов-узурпаторов.

Вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль заявила о политическом значении матча против сборной Англии в полуфинале чемпионата мира-2026. 

«Завтра мы играем против пиратов-узурпаторов. Это не просто очередной матч.

Я не буду политкорректной и не буду сдержанной: игра против англичан – это всегда нечто большее. Это Мальвинские острова, это Диего, это последний турнир Лео и это возможность остановить захватчиков.

Вперед, Аргентина! Потому что до последнего вздоха мы будем требовать своего!» – написала Вильярруэль.

Матч Англия – Аргентина состоится сегодня, 15 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени. 

Кто станет чемпионом мира-2026?17480 голосов
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: аккаунт Виктории Вильярруэль в X
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Виктория Вильярруэль

Комментарии

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Очень плохо, когда вот такие недалекие политики начинают превращать спортивные матчи в трансляцию своих политических лозунгов. На таком событии они пытаются пиариться и самое обидное, что у них это получается. Вот мнение никому неизвестного у нас политика печатают в крупнейшем спорт. сайте, а мы теперь будем его обсуждать. Хотя лучшее решение - просто его проигнорировать
Ответtrav
Очень плохо, когда вот такие недалекие политики начинают превращать спортивные матчи в трансляцию своих политических лозунгов. На таком событии они пытаются пиариться и самое обидное, что у них это получается. Вот мнение никому неизвестного у нас политика печатают в крупнейшем спорт. сайте, а мы теперь будем его обсуждать. Хотя лучшее решение - просто его проигнорировать
Комментарий скрыт
Ответtrav
Очень плохо, когда вот такие недалекие политики начинают превращать спортивные матчи в трансляцию своих политических лозунгов. На таком событии они пытаются пиариться и самое обидное, что у них это получается. Вот мнение никому неизвестного у нас политика печатают в крупнейшем спорт. сайте, а мы теперь будем его обсуждать. Хотя лучшее решение - просто его проигнорировать
"И острова англам отдать" - забыл добавить. Это всего лишь острова - зачем париться?)
Несите таблетки
ОтветYenchik
Несите таблетки
Комментарий скрыт
ОтветYenchik
Несите таблетки
у тебя кончились ?
Я смотрю тут Ирландия, Шотландия, Уэльс объявили флеш моб в пользу Аргентины. Вывешивают флаги Аргентины на исторических постройках своих стран))))
ОтветАлександр Александрович_1117289953
Я смотрю тут Ирландия, Шотландия, Уэльс объявили флеш моб в пользу Аргентины. Вывешивают флаги Аргентины на исторических постройках своих стран))))
Ахаха, скорее всего ты играл в GTA Vice City и там есть выдуманная группа Love Fist. Так вот, один из участников группы как раз был одет в футболку сборной Аргентины по футболу и шотландский килт 😂
Ответartyque
Ахаха, скорее всего ты играл в GTA Vice City и там есть выдуманная группа Love Fist. Так вот, один из участников группы как раз был одет в футболку сборной Аргентины по футболу и шотландский килт 😂
Он прав, читал, что фанаты этих стран призывают болеть за Аргентину
Мало кто помнит историю. В Аргентине была у власти мерзкая хунта, сбрасывали политических противников с вертолетов в море, довели страну до банкротства. Решили поправить положение с помощью маленькой победоносной войны и захватили острова Фолклендские ( Мальвинские) в общем то бесполезные, там ничего нет. Получили от Англии в лице Маргарет Тэтчер по башке,и до сих пор не успокоились.Вообще в Аргентине все политики туповаты, имея ресурсы, страна все время на грани дефолта и гиперинфляцией
ОтветМатрос Кот
Мало кто помнит историю. В Аргентине была у власти мерзкая хунта, сбрасывали политических противников с вертолетов в море, довели страну до банкротства. Решили поправить положение с помощью маленькой победоносной войны и захватили острова Фолклендские ( Мальвинские) в общем то бесполезные, там ничего нет. Получили от Англии в лице Маргарет Тэтчер по башке,и до сих пор не успокоились.Вообще в Аргентине все политики туповаты, имея ресурсы, страна все время на грани дефолта и гиперинфляцией
При том, что до англичан они были необитаемы.
ОтветМатрос Кот
Мало кто помнит историю. В Аргентине была у власти мерзкая хунта, сбрасывали политических противников с вертолетов в море, довели страну до банкротства. Решили поправить положение с помощью маленькой победоносной войны и захватили острова Фолклендские ( Мальвинские) в общем то бесполезные, там ничего нет. Получили от Англии в лице Маргарет Тэтчер по башке,и до сих пор не успокоились.Вообще в Аргентине все политики туповаты, имея ресурсы, страна все время на грани дефолта и гиперинфляцией
Если они бесполезные, зачем они Англии ? Учи матчасть, Вудди..
Отлично. Мистер Трамп сможет остановить еще одну войну.
Ответjt456p25p9
Отлично. Мистер Трамп сможет остановить еще одну войну.
(Но это неточно)
Ответjt456p25p9
Отлично. Мистер Трамп сможет остановить еще одну войну.
Ещё один писдил!
Такой же качественный, как с Ираном?
За неимением экономических успехов и улучшения уровня жизни аргентинским политикам только и остаётся, что острова эти мусолить, на которых уже 200 лет живут англичане. Но Марадона тут причём? Он то как раз не пострадал от англичан, а совсем наоборот ))
ОтветRecruiter
За неимением экономических успехов и улучшения уровня жизни аргентинским политикам только и остаётся, что острова эти мусолить, на которых уже 200 лет живут англичане. Но Марадона тут причём? Он то как раз не пострадал от англичан, а совсем наоборот ))
Думаю Диего тут потому что он перед матчем с Англией сказал, эти *** дети убивали наших детей, наших друзей, наших соседей, мы не можем проиграть. А потом в своей книге написал: "Это была наша месть, возвращение частички Мальвинских островов... Мы не думали ни о чем другом - черта с два это был обычный матч!"
ОтветRecruiter
За неимением экономических успехов и улучшения уровня жизни аргентинским политикам только и остаётся, что острова эти мусолить, на которых уже 200 лет живут англичане. Но Марадона тут причём? Он то как раз не пострадал от англичан, а совсем наоборот ))
Это не аргумент. Галицию поляки вообще 600 лет удерживали после захвата ее у русских. Но Российская империя спустя 6 веков вернула назад свои исторические земли. Земли Галицко-Волынского княжества. Львов был основан русским князем Данилой Галицким и назван им в честь своего сына - Льва. Хотя поляки тоже как и англичане, считают Львов и Галицию своими. Но считать мало, кто первым основал города, того и земля по праву. А она там вся наша исторически, а не польская. Также и с Мальвинами первые поселения там французы основали, но испанцы по договору с французами получили во владение эти острова. А Аргентина как осколок испанской Империи получила Мальвины в свое владение, после обьявления независимости. Даже у Испании и Франции больше прав на Мальвины, чем у наглых пиратов английских, с туманного альбиона.
Аргентина одна из нескольких стран, которые приютила нацистов после второй мировой. Уж не им морали читать.
ОтветZenitFan
Аргентина одна из нескольких стран, которые приютила нацистов после второй мировой. Уж не им морали читать.
Да кто их только не приютил. Те же Штаты, например. Ну а абсолютное большинство просто осталось жить в ФРГ и вообще не парилось.
ОтветDr Gonzo
Да кто их только не приютил. Те же Штаты, например. Ну а абсолютное большинство просто осталось жить в ФРГ и вообще не парилось.
Ну я же не говорю, что только они приютили. Они одни из лидеров, как и Канада. Уехали и жили на награбленное .
За Мальвин с Мальвинских островов!
Этот чемпионат мира продолжает вскрыватьи показывать все самые ужасные качества людей.
пираты не укрывали доктора Менгеле
Ответomega pepega
пираты не укрывали доктора Менгеле
он жил в парагвае....внезапно ))))))
Ответcatcher69
он жил в парагвае....внезапно ))))))
внезапно, с 1949 по 1959 жил в Аргентине))))
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