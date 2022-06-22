5 топ-игроков хотят играть только за «Барселону»

По информации источников, есть несколько трансферных целей клуба, которые считают «Барселону» своим приоритетным направлением.

Роберт Левандовски

Поляк попросил своего агента отказать «ПСЖ» и «Челси», потому что он хочет играть за «Барселону».

Анхель Ди Мария

Аргентинец готов отказать «Ювентусу», у него в приоритете переход в «Барселону». 34-летнему аргентинцу будет комфортнее в Испании, он даже может завершить карьеру в статусе игрока «Барсы».

Жюль Кунде

Центральный защитник был близок к переходу в «Челси» до того, как «Барселона» проявила свой интерес. Теперь он хочет играть в команде Хави.

Бернарду Силва

Футболист готов покинуть «МанСити» этим летом. Еще в прошлом году он мог оказаться в Ла Лиге, «Барселона» - приоритетное направление.

Рафинья

Бразилец может оказаться в «Челси» или «Арсенале» - это его планы В и С, соответственно. Целью номер один остается трансфер в «Барселону».