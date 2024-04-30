Никола «Гадкий я» Йокич опять раздавил «Лейкерс». Объясняем все на гифках

«Лейкерс» и «Денвер» встречались в прошлом финале конференции.

Вышло очень некрасиво.

«Наггетс» позволяли сопернику чувствовать близость победы.

А потом забирали ее в последний момент – 0-4.

Перед сезоном Энтони Дэвис твердил: «Мы с Леброном обсуждали поведение Майка Мэлоуна. Нам не терпится сыграть с ними».

«Лейкерс» долго готовились к этой встрече. Дарвин Хэм, выйдя на «Наггетс», заявил, что «ему нравятся шансы его команды».

Они тренировались.

Они отрабатывали движение мяча.

Они хотели выгнать одноглазого Д’Анджело Расселла, но тот превратился в 40-процентного снайпера.

Они позвали Джексона Хэйса, чтобы было еще одно большое тело против Йокича.

Подготовились к настоящей драке.

У «Лейкерс» был Энтони Дэвис, почти единорог!

И их вел за собой Король.

Они даже пили Колу, чтобы быть хоть немного похожими на своего соперника.

Джинни Басс была настроена победу.

«Лейкерс» попробовали в этой серии почти все.

Они бросали на Йокича дабл-тимы.

Они постоянно атаковали его, заставляя много бегать.

Они не давали ему покоя нигде.

Сковывали его изо всех сил.

Выкатили даже секретное оружие – Д’Анджело Расселла – по прозвищу «Пукач», который провел 2 отличных матча.

Они повели «+20» во второй игре и много понтовались.

Хотя неточный процент из-за дуги бил против них же.

Никола притворялся, что умирает.

Однако оказалось, что это опять была уловка.

Он отбивался как мог.

Находил свои атаки.

Забирал подборы.

Выводил из строя.

Или заставлял попотеть.

Жарил Дэвиса.

Отбивался от Дэвиса в решающие моменты.

И раскидывал всех по одному.

В решающие мгновенья рядом появлялся Джамал Мюррэй. И тушил свет.

Не помогало и то, что «Лейкерс» разругались между собой.

Им казалось, что их тренер спит и не берет тайм-ауты.

Так что они публично его отлупили.

Все завершилось, как в прошлом году.

Пелинка все свалил на тренера.

Болельщики «Лейкерс» разочаровались, что Дэвис не атакует в четвертых четвертях.

Леброн убежал и не стал жать никому руку. Хотя бы не заявил, что думает о завершении карьеры.

«Лейкерс» отправляются в Канкун.

А Йокичу еще много надо сделать.