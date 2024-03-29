Стеф Карри плакал и крушил скамейку. Из-за нового удаления Дрэймонда Грина

Денниса Родмана считали уникальным психопатом – он ломал людей в полете, пинал операторов, бил судей головой. И все же даже у него существовали какие-то тормоза: он принял ответственность в сезоне-97/98, когда отсутствовал Пиппен, и позволил себе ту поездку в Лас-Вегас уже после возвращения партнера…

Дрэймонд Грин же неоднократно покаялся за свое поведение, рассказал, что работает с психологом, побывал на ковре у комиссионера лиги… Только все бесполезно: товарищ собственноручно уничтожил сезон «Голден Стэйт» и сейчас, когда каждый матч может стать решающим, пытается довести дело до конца.

«Рокетс» сегодня выиграли у «Оклахомы» и подошли максимально близко к тому, чтобы выкинуть «Уорриорз» из плей-ин. У «Голден Стэйт» – бэк-ту-бэк во Флориде. Против едва ни не самой неприятной для них команды – гиператлетичного «Орландо», второй защиты лиги. Против Джейлена Саггса, претендующего на место в пятерке лучших защитников и лучше всех в лиге обходящего заслоны. Без Джонатана Куминги, который пропустил всего второй матч в сезоне из-за проблем с коленом.

Что делает Грин?

Не дожидается и середины первой четверти.

За 8:24 Грин слишком активно оспаривал нарушение Эндрю Уиггинса и получил от арбитра Рэя Акосты первый технический.

Акосте эти беседы надоели, и он направился к судейскому столику. Однако Грину показало мало – он продолжил бурчать и, видимо, произнес что-то вроде «Pussy ass nigger».

За что тут же схватил второй технический. И четвертое удаление в сезоне.

Из возможных 72 матчей в этом году Грин провел только 46. Он был дисквалифицирован на 5 игр за захват Руди Гобера, а потом отсутствовал на протяжении 16 после удара по лицу Юсуфа Нуркича.

Грин еще чудом избежал последствий в матче с «Майами» накануне, когда поймал за шею Пэтти Миллса и повалил его на паркет . Однако очевидно, что эффект от всех наказаний, поучений и прочего иссяк. Через три месяца после возвращения форвард вновь утратил контроль над собой и ведет себя по-прежнему беззаботно.

Все это – на ключевом для «Уорриорз» отрезке регулярки.

«Голден Стэйт» отреагировал на очередную выходку Грина по-разному.

Крис Пол еще долго пытался переубедить судей.

Стив Керр сделал вид, что ничего не случилось. «Да, плохо. Это было не очень удачно. Он заслужил удаление, но еще себя покажет. Горжусь теми парнями, которые проявили себя сегодня: Мозес вышел со скамейки и очень помог… Гэри Пэйтон был невероятен. Поколебало ли удаление мою уверенность в Грине? Нет».

Стеф Карри же натурально заплакал. Даже после игры он высказался как никогда хлестко: «Все, что я могу сказать – он нам нужен. Он сам об этом знает. Мы об этом знаем. Нужно делать все, чтобы он был на паркете и играл, особенно в такой момент года».

Без Грина в мясорубке с «Орландо» было еще сложнее. Обе команды с трудом набирали очки: у «Голден Стэйт» – 44% с игры, у «Орландо» – 43%. «Уорриорз», с одной стороны, повезло: «Мэджик» реализовали лишь 11 штрафных из 21. С другой, команда Стива Керра все же нашла способы отцепиться от неприятного оппонента:

● Луни и Джексон-Дэвис компенсировали отсутствие Грина и помогли выиграть борьбу за отскоки: 52-39;

● Керр построил атаку через Эндрю Уиггинса: единственный оставшийся атлет в составе использовал внимание к Карри, находил неравноценные размены и нашел дальний бросок. Канадец провел все 12 минут в четвертой четверти и набрал за них 13 очков;

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● Во второй половине «Голден Стэйт» чаще использовал Карри без мяча, готовил под него заслоны в «краске» и делал больше, чтобы он отрывался от Саггса. Или же Карри стягивал соперников на себя и создавал моменты для партнеров – у него 10 передач на 2 потери.

Решающий трехочковый он, правда, вымучил сам. И опять же не мог скрыть эмоции – показав «Спокойной ночи» всем присутствующим, отправился на скамейку и принялся крушить ее ногами.

Дрэймонд Грин, очень довольный, обнимался с партнером после игры.

И отметился в соцсетях: «Отличная победа! Круто, что мои кореша продержались! Ждем следующую игру! Я ВЕРНУСЬ!

Фото: Gettyimages.ru /Mike Ehrmann