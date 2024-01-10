Ох, судьи опять потащили «Лейкерс» – 23 штрафных в 4-й четверти против 2. Сербский тренер «Рэпторс» едва не лопнул от ярости

Что-то рановато.

Вроде бы все знают «Лейкерс». Исторически так сложилось, что именно эта команда постоянно находится под подозрением: в прошлом году калифорнийцы все же пролезли в плей-офф после неудачного старта с рекордным соотношением собственных штрафных и штрафных, которые получали оппоненты. И большинство уже с этим смирилось. Ну, вот имеется такая исключительная франшиза, игрокам которой позволяется чуть больше, это нужно принять как данность и пускать энергию возмущения на мирные цели. В этом сезоне «Лейкерс» тоже плоховато играют, но зато штрафные зарабатывают регулярно: они на первом месте в лиге по соотношению своих и чужих с «+186» (второе место у «Милуоки» – 146, потом «Никс» – 131), и они же на первом месте в лиге в четвертых четвертях с «+86» (второе место у «Сакраменто» – 85, потом «Бруклин» – 48) .

Многие смирились, но не все. Новенький тренер «Торонто» Дарко Раякович еще не привык и потому после игры с «Лейкерс» (131:132) едва не разорвался от возмущения.

«Это просто возмутительно. Это полная ерунда. То, что произошло сегодня – это просто стыдоба – стыдоба и для арбитров, и для лиги, которая такое позволяет. В четвертой четверти они получают 23 штрафных, а мы только 2?! Как тут можно играть?!

Я понимаю, что они уважают их звезд, но у нас в команде тоже имеются звезды. Как такое может быть, если Скотти Барнс, игрок уровня Матча всех звезд, каждый раз идет по щит, но на нем ничего не свистят. Конечно, он не симулирует, не изображает ничего, но как он может совершать 2 броска за всю игру?! Как это вообще возможно?! Как вы можете объяснить мне такое?!

Им нужно было сегодня победить? Так сообщите нам заранее перед матчем, чтобы мы вообще не выходили . Отдайте им победу, это было несправедливо.

И такое с нами происходит не впервые. Скотти Барнс будет звездой, будет лицом этой лиги. И весь сезон такое происходит, я постоянно об этом говорю: это полная херня…

– Судьи вам что-то объясняли?

– Нет, ничего они не объясняли. Они видят то, что они хотят видеть. Они не хотят слушать нас, не хотят слушать игроков. Они никак не хотят защищать нас. У них – 36 штрафных и 23 в четвертой четверти. О чем тут вообще говорить?! О чем тут вообще говорить?! Как мы должны играть вообще?!

Такое происходит постоянно. Но я говорю парням: «Будьте профессионалами, продолжайте играть, боритесь дальше. Но сколько еще все это может продолжаться?!»

Смотрелась пресс-конференция зрелищно, хотя по меркам «Лейкерс» ничего особо вопиющего не случилось. Это все эмоции новичка.

Страсти закипели за 4 минуты до сирены, когда подряд на обеих половинах произошли определяющие дальнейшее события.

Сначала «Рэпторс» попросили пересмотреть проход Энтони Дэвиса, во время которого он прощупал Скотти Барнса и при этом заработал фол.

Затем Иммануэл Куикли слишком энергично пошел под щит и зацепил локтем челюсть Кэма Реддиша. Тут судьи сами подсуетились: движение разыгрывающего казалось вполне баскетбольным, но ему выписали неспортивный.

Фол стал еще и шестым для Куикли.

Дальше пошло веселье: «Лейкерс» вышли вперед на 2 очка – 111:109, но и «Рэпторс» не готовы были отдавать свое.

На одной стороне орудовала пара Барнс-Сиакам: первый здорово вскрывал защиту хозяев проходами (5 из 9 с игры в четвертой четверти, 3 передачи), второй отлично поливал со всех дистанций (5 из 5 с игры). Когда что-то не получалось, мяч вылетал на Гэри Трента, и тот бил без промаха – 3 из 3 с дуги.

У канадцев сумасшедшая эффективность на решающем отрезке – 63% с игры, 78% - с дистанции .

«Лейкерс» же отвечали усилиями тандема Дэвис-Ривз. Против первого у канадцев не было вариантов, так как игру пропускал Якоб Пелтль, поэтому центровой «Лейкерс» набрал 41 очко за матч, а в заключительной четверти подходил на линию 11 раз. Ривз же забрал мяч у Леброна – был полезнее и тем, как играл в пас (без потерь, у Джеймса – 2), и тем, как зарабатывал штрафные (4 против 0).

Другое дело, что когда соотношение подходов на линию достигло 15-2 (это было до того, как канадцы принялись фолить в концовке), уже и канадские комментаторы заподозрили неладное.

Дэвис получал фол вот за такое еле заметное касание.

А Ривз вставал на линию после таких действий.

На другой половине «Рэпторс» получили фол в нападении у Барретта, когда им удалось в очередной раз попасть трехочковый.

А все проходы Барнса заканчивались ничем, хотя контакта там было явно не меньше, чем в моментах с Дэвисом.

В вакууме все вроде не так критично и вполне на усмотрение арбитров, но несоответствие работы на обеих половинах и привело к взрыву Раяковича: в итоге «Рэпторс» набрали 70 очков из «краски», их соперники – 50. И возникло объективное ощущение, что все свистки идут строго в одну сторону.

В итоге калифорнийцы одержали вторую победу подряд, вышли на 50% и уверенно закрепились на 10-м месте.

Удивительно, но судил эту игру арбитр Бен Тэйлор, тот самый, из-за которого в прошлом сезоне случилась истерика у Фреда Ванвлита.

Что на это имеется сказать у Леброна?