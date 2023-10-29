Рекордное 51 очко Лавина в безвольном поражении «Чикаго» – симптом, а не противоречие

«Быки» приуныли на старте сезона.

«Чикаго Буллз» – одна из самых популярных команд НБА. Все, конечно, благодаря Майклу Джордану. Прошло уже 25 лет с последнего титула Майка и его ухода из «Буллз». Но последователи Джордана не смогли преумножить его наследие в команде.

Никто не справился: ни самый молодой MVP в истории НБА (Деррик Роуз), ни будущая суперзвезда и двукратный финалист в составе другого клуба (Джимми Батлер), ни легенды с пропуском в Зал славы баскетбола, в тот момент еще играющие на высоком уровне (Пау Газоль, Дуэйн Уэйд).

За четверть века было абсолютно все равно, кто считается лидером «Чикаго». В лучшем случае «Быки» лишь делали вид, что борются за победы в плей-офф, в худшем – боролись за лотерейные пики драфта, ну а обычно не боролись вообще ни за что, барахтаясь в болоте турнирной таблицы (с 2005 года «Чикаго» четырежды умудрился закончить регулярный сезон с результатом 41-41!)

Текущий лидер – 28-летний атакующий защитник Зак Лавин, двукратный участник Матчей всех звезд и даже олимпийский чемпион.

Сегодня Зак обновил личный рекорд результативности и стал первым игроком НБА в сезоне-2023/24, кто преодолел планку в 50 очков в матче – у Лавина против «Детройта» 51.

Сколько у его одноклубников? Тоже 51. Зак набрал ровно половину очков команды, а «Буллз» без особенного сопротивления уступили 102:118 в гостях. А ведь соперник был совсем не сильный, «Детройт» – одна из самых молодых команд НБА (вторая по среднему возрасту игроков, никого в старте старше 22), в прошлом сезоне «Пистонс» заняли последнее место в лиге и летом не усилились.

«Чикаго», впрочем, тоже. Новый сезон «Буллз» начали с 1 неуверенной победы в 3 матчах, предыдущее поражение им нанесла вообще самая юная команда лиги, «Оклахома», где средний возраст не дотягивает до 23.

Единственная победа на старте сезона? Случайная: над «Торонто» в овертайме, куда «Чикаго» пролез лишь из-за ошибок судей и абонемента Дерозана на линию штрафных бросков. А в овертайме пришлось надеяться на чудеса от магического Алекса Карузо на последних секундах:

Волшебство Карузо, впрочем, не способно сделать из «Чикаго» победителя. Не способны на это и лидеры команды: тот же Лавин в первых двух матчах перед своим пустым «полтинником» набрал 16 и 8 очков.

Дерозан в «триумфальной» игре против «Торонто» и сам устал от того, что бросает эти проклятые штрафные. Он не смог попасть:

• штрафной, который сравнял бы счет, при 90:91 за 12 секунд до конца основного времени;

• штрафной, который сравнял бы счет, при 92:93 за 3 секунды до конца до конца основного времени;

• штрафной, который принес бы победу, при 93:93 за 0 секунд до конца до конца основного времени.

34-летний ветеран, требующий долгосрочное продление контракта и считающий свой стиль игры без трехочковых правильным, не имеет права разучиться бросать штрафные (ведь у него было 87-88% в последние три сезона). «Буллз» приглашали его именно ради того, чтобы он прикрывал нестабильность Лавина в таких тяжелых концовках.

А сегодня и концовки-то не было: Дерозана закрыл 20-летний новичок «Детройта» Осар Томпсон.

Сейчас смешно, а ведь не так давно многие видели в «Чикаго» «Большое трио» звезд, где третий – это Никола Вучевич. 33-летний черногорский центровой не виноват, что на него навесили такой ярлык, он после перехода из «Орландо» выполняет то, что от него требуют… только вот в этом сезоне у него 11, 11 и 12 очков в матчах против трех не очень грозных соперников без доминирующих центровых.

Показетелен матч открытия сезона «Чикаго», где бигмены «Оклахомы» остановили Вучевича, и это не Йокичи-Эмбииды, не Сабонисы-Адебайо и даже не Хорфорды-Лопесы противостояли «Быкам», а Чет Холмгрен в первой официальной игре НБА в карьере; 20-летний запасной форвард Усман Дженг; и резервный центровой Оливье Сарр, уже третий год болтающийся между настоящей «Оклахомой» («Тандер») и той «Оклахомой», что играет в фарм-лиге («Блю»).

Звезды «Чикаго» – индивидуально хороши. Дерозан – автоматический снайпер со средней дистанции. Лавин из попрыгунчика-данкера превратился в прекрасного универсального бомбардира. С работой ног Вучевича в чужой «краске» могут сравниться единицы центровых в XXI веке.

Но эта связка не приносит эффекта, потому что никто из них не может побеждать «на классе» – они же никогда этого не делали. За 35 совокупных сезонов этой троицы в НБА только у Дерозана были условно успешные сезоны в «Торонто», где ответственность все равно лежала на его друге Кайле Лаури – как только Демара сменил Кавай, мы увидели, насколько выросла игровая и психологическая устойчивость «Торонто». У Вучевича за карьеру – три победы в плей-офф (не розыгрышей, не серий – просто отдельных матчей). У Лавина – одна.

Они лидеры лишь в том, что остальная команда следует за ними. Молодой форвард Патрик Уильямс отказался летом от продления контракта, считая, что заслуживает не менее 200 млн. Претендент на двести миллионов начал сезон так: 3,7 очка и 3,0 подбора. Сегодня остался с «баранкой» в графе результативность, как и назначенный снайпер Коби Уайт. Из-за хронической травмы колена основной разыгрывающий Лонзо Болл выбыл бессрочно, возможно, навсегда, и Уайту доверили его место в стартовой пятерке. Коби бросает с чудовищной точностью 27%, включая 22% из-за дуги. К 0 очкам против «Детройта» он добавил 1 ассист за 28 минут игры.

Бесконечно надеяться на всеобщего любимчика Карузо тоже нельзя, после топ-игры с «Торонто» (не только мегаконцовка – у него 13 очков и 13 подборов, +29) Алекс наковырял всего два броска с игры против «Детройта» и не вдохновил команду защищаться.

51 очков Лавина тут – как издевка: Зак просто отнимал эти очки у выпавших из ритма одноклубников, не сделал ни одной результативной передачи, а его атаки выглядели как попытки набить статистику в безнадежном матче. В такой ситуации нет разницы между шальной потерей на ведении и низкокалорийным попаданием.

Ритм «Буллз» был потерян уже давно. Дисфункциональность проявилась уже в матче открытия сезона – после поражения от «Оклахомы» раздевалка «Чикаго» прогнала своего же главного тренера Билли Донована, чтобы «разрешить конфликты». Кажется, они все еще не решены.

Виноватого в бедах «Буллз» можно найти на любом уровне. Это и звезды, не умеющие брать на себя лидерство, и ролевые игроки, не принимающие свою роль.

Это и главный тренер, теряющий нити управления командой как на паркете, так и в раздевалке.

Это и генменеджер Артурас Карнишовас, ставший заложником одного сезона с мнимым успехом. Когда-то он сделал ставку на создание «Трио» с Вучевичем, потерял в обмене с «Орландо» два пика первого раунда. Не вышел в плей-офф в первом сезоне – но вышел во второй, и поверил, что ошибки в обмене не было, что эта команда еще может прогрессировать, и упустил момент, когда нужно было всех отпускать и начинать с нуля. С тех пор ценность Вуча, Демара, да даже Лавина (уже несколько команд отмахнулись от слухов, что им якобы интересен обмен Зака) лишь падает. А в «Орландо» под бывшим пиком «Чикаго» был выбран и теперь зажигает Франц Вагнер.

Наконец, это и владелец. Еще со времен Джордана Джерри Рейнсдорф, владеющий командой уже почти 40 лет, известен скупостью и невысокой заинтересованностью в спортивных достижениях своего баскетбольного актива. «Чикаго» – популярный и титулованный клуб с большого медиарынка – лишь два раза в истории залезал в налог на роскошь.

Летом клуб очень долго тянул с подписанием молодого Досунму, цепляясь за каждый цент. А ведь Айо родился, вырос, учился в Чикаго. Перед самым стартом сезона ради экономии клуб отчислил Карлика Джонса. Это не только обладатель необычного имени и одно из открытий последнего ЧМ в составе сборной Южного Судана – это, возможно, был лучший здоровый плеймейкер «Буллз» в отсутствие Лонзо Болла.

Прямо сейчас «Быки» – четвертые с конца НБА по очкам, по передачам, по проценту трехочковых, по проценту двухочковых. В атаке не работает ничего. Защита держится на одних перехватах Карузо.

За первую неделю сезона «Буллз» не показали ничего, что бы дало надежду болельщикам или экспертам на исправление. Статистическая модель Basketball Power Index от BPI прогнозирует «Быкам» 35 побед в сезоне, 4-е место с конца на Востоке и всего 12% шансов на выход в плей-офф.

Еще пара таких недель – и проценты можно будет снижать до 0, а Карнишовас с Рейнсдорфом начнут распродажу высокооплачиваемых игроков «Чикаго» по демпинговым ценам. Иного выхода из тупика у «Быков», похоже, нет – пора перестать упираться в него рогами и развернуться в другую сторону.

Фото: East News/AP Photo/Carlos Osorio, Melissa Tamez/Icon Sportswire; Gettyimages.ru/Gregory Shamus