Новые легенды ФИБА.

Сборная Германии впервые в истории стала чемпионом мира по баскетболу – не проиграв на ЧМ ни одного матча. А чемпионов мира, обыгравших и США, и Сербию, спортивные болельщики просто обязаны знать в лицо.

Если вы еще нет – давайте исправим это.

Защитники

Деннис Шредер

29 лет, «Торонто Рэпторс»

19,1 очка, 6,1 передачи, 1,4 перехвата за 28,6 минуты

Лучший матч на ЧМ: финал против Сербии (28 очков в матче всей жизни)

Самый заметный игрок сборной Германии и MVP чемпионата мира сверкает уже давно. Не всегда по позитивным поводам. Раньше он был известен только нестабильностью, любовью к золотым прибамбасам, сходством с Рэджоном Рондо, прической «дыра в голове» и тем, что отказался от контракта на 80 млн от «Лейкерс», чтобы получить на рынке 6 млн, после чего вернуться в ЛАЛ на минималку.

Прическа – давно в прошлом, финансы приведены в относительный порядок (25 млн на 2 года от «Торонто» этим летом), игровая нестабильность никуда не пропала (даже тут, на ЧМ, выдал 4 из 26 в плей-офф против Латвии), но если в НБА это закрывает Деннису путь в стартовую пятерку, то для сборной – это идеальный лидер и основной плеймейкер. Реактивность и пластика немца с гамбийскими корнями вытягивают даже безнадежные атаки, и уже второй год Деннис – капитан сборной. Здесь он получает авторитет и уважение, недоступные за океаном.

Благодаря Шредеру баскетбол на время стал спортом №1 в Германии, что признают даже футболисты.

Андреас Обст

27 лет, «Бавария»

10,4 очка, 2,0 передачи, 45% трехочковых за 23,6 минуты

Лучший матч на ЧМ: полуфинал против США (24 очка, 6 передач, 4/8 трехочковых)

«Лучший снайпер на планете» по версии партнера по сборной Йоханнеса Фойгтманна. Трудно не согласиться после такого турнира! Обст оказался самым надежным игроком Германии на стадии плей-офф.

Раскрылся Андреас поздно, как часто бывает со вспомогательными игроками. Он зажигает именно в баскетболе сборных – здесь командная защита имеет больше брешей, куда и заскакивает Обст со своими дальними бомбами. Но и в клубе Анди каждый сезон берет все новую планку: в позапрошлом году в «Баварии» набирал по 3 очка, в прошлом – уже 10, и в новом сезоне может стать открытием Евролиги.

Маодо Ло

30 лет, «Олимпия Милан»

6,6 очка, 2,5 передачи, 44% трехочковых за 16,3 минуты

Лучший матч на ЧМ: второй групповой этап против Грузии (18 очков, 6 из 6 трехочковых)

Маодо (в переводе с одного из языков Камеруна – «Великий») рос в берлинской богемной среде, ведь его мать – известная художница Эльвира Бах. Учился – в Лиге Плюща, в университете Колумбии, из которого вышли сотни американских политиков. А баскетбол полюбил благодаря видеоиграм. Такой нестандартный бэкграунд в итоге сделал Ло главным универсалом сборной Германии, тот самый архетип «трехочковый+защита, а еще чтобы пасовать умел», который требуется в современной игре.

Пробиться в НБА после колледжа не получилось, Маодо вернулся в Германию, где выиграл 4 чемпионских титула за 7 лет, причем за все три немецких топ-клуба («Бамберг», «Бавария», «Альба»). Этим летом защитнику надоело пылесосить трофеи дома, и он перешел в «Олимпию».

Юстус Холлатц

22 года, «Анадолу Эфес»

2,0 очка, 1,0 передачи за 9,6 минуты

Лучший матч на ЧМ: первый групповой этап против Финляндии (6 очков)

Юстус планировал стать футболистом, но академия любимого клуба «Санкт-Паули» располагалсь слишком далеко от дома, и Холлатц выбрал баскетбол. И не зря: дважды лучший молодой игрок Бундеслиги в прошлом году прошел проверку мощным испанским чемпионатом, летом получил контракт от «Цедевиты», и тут же был взят в аренду самим «Эфесом» как укрепление под Евролигу.

Пока непонятно, сколько игрового времени немец получит в турецком гранде. В сборную его тоже берут на перспективу и как страховочного плеймейкера на случай травм: в Юстусе видят наследника Шредера, наигрывали уже на «бронзовом» Евробаскете-2022.

Винги

Франц Вагнер

22 года, «Орландо Мэджик»

16,8 очка, 6,5 подбора, 3,0 передачи, 1,3 перехвата за 29,6 минуты

Лучший матч на ЧМ: четвертьфинал против Латвии (16 очков, 8 подборов, первый матч после травмы)

Растущая звезда европейского баскетбола. Да-да, вот этот, с надписью «Franz» на спине. Младший Вагнер начинает покорять уже и НБА, где в странно укомплектованном «Орландо» в прошедшем сезоне 208-сантиметровый форвард был вынужден играть атакующего защитника. Впрочем, и с этой задачей Франц справился, отбросив все сомнения насчет «синдрома второго сезона».

Третий сезон Франц начинает с золотой медали чемпионата мира. Это, безусловно, самый талантливый немецкий баскетболист после Дирка Новицки. На Олимпиаде-2024 это уже будет его сборная. Даже сейчас, когда Шредер провалил четвертьфинал и Германия была в одном точном броске Бертанса от вылета с турнира, именно выступление Вагнера, вернувшегося после травмы голеностопа, обеспечило немецкой команде проход в полуфинал.

Исаак Бонга

23 года, «Бавария»

7,8 очка, 1,4 передачи, 43% трехочковых за 20,2 минуты

Лучший матч на ЧМ: второй групповой этап против Словении (12 очков, +28, защита против Дончича)

Большинству зрителей Исаак Эволю Этю Бофенда Бонга стал известен именно по финалу. Там форвард показал: он лучше знает, как управлять мячом, чем собственным атлетизмом. Но вообще-то Бонга играет за сборную уже давно – с 18 лет. Исаак был самым молодым дебютантом сборной Германии за последние 40 лет.

На радары НБА Бонга попал благодаря метким скаутам «Лейкерс», но, как обычно, команде Леброна не нужны были сырые игроки, и Бонга (вместе с земляком Моритцем Вагнером) перешел в «Вашингтон», где полсезона даже играл в старте. Всего у него к 23 годам – 143 игры в НБА, при том что последний сезон Исаак провел уже в «Баварии», откуда через несколько лет вполне может и вернуться в Америку.

Его родители когда-то планировали эмигрировать из Конго в Канаду, а не в Германию, но в итоге для баскетбольного будущего Исаака все сложилось даже лучше: он чемпион мира, а канадцы-то только третьи.

Нильс Гиффай

32 года, «Бавария»

3,1 очка, 42% трехочковых за 10,4 минуты

Лучший матч на ЧМ: второй групповой этап против Словении (10 очков)

Самый опытный в сборной – играл за Германию еще на Евробаскете-2013! Тогда он даже не был профессиональным баскетболистом, потому что после юношеской команды «Альбы» уехал в США играть за университет Коннектикута. Где незаметненько стал двукратным чемпионом NCAA.

И так же незаметно провел последние сезоны в Европе после ухода из «Альбы», где был капитаном. Слабый сезон в «Жальгирисе», короткий контракт в «Мурсии» вместо «Панатинаикоса», непростое возвращение в Германию – в «Баварию»… Все это время Гиффай не вылезал из майки сборной, для него это уже шестой большой турнир, хотя ни на одном он не был ключевым игроком.

Давид Крэмер

26 лет, «Гранада»

2,8 очка, 1 подбор за 4,2 минуты

Лучший матч на ЧМ: первый групповой этап против Финляндии (6 очков)

Крэмер – единственный малоизвестный игрок в этой золотой сборной Германии. Потомственный баскетболист родился в Словакии, а рос в Австрии, где играл отец. И даже играл за сборную Австрии по юношам. Но потом выбрал Германию. Казалось, не лучшее решение, ведь Крэмер вызывался в сборную в лучшем случае на отборочные турниры.

Но чем-то Давид (у которого из опыта игры вне Германии – только год в фарм-клубе «Финикса») приглянулся Горди Херберту, став талисманом с дальнего конца скамейки на ЧМ-2023.

Бигмены

Даниэль Тайс

31 год, «Индиана Пэйсерс»

10,9 очка, 5,4 подбора, 1,9 фола за 21,8 минуты

Лучший матч на ЧМ: полуфинал против США (21 очко, 7 подборов, 67% с игры, унижение американских центровых)

Нет, это не опечатка. Действительно, меньше 2 замечаний за 22 минуты – ключевая статистика для Тайса. В НБА немец выступает уже 6 лет, играл в финальной серии за «Бостон» год назад, но так и не заслужил уважение арбитров: в любой непонятной ситуации они определяют фол Тайсу.

Баскетбол ФИБА больше щадит центровых, которые недостаток роста компенсируют энергией, силовой борьбой, готовностью получить от соперника локтем в глаз (в ответ на локоть под ребро). В своей НБА-карьере Даниэль проходил в плей-офф Эмбиида, Янниса, Адебайо, поэтому мягкотелая передняя линия сборной США-2023 стала легкой добычей для заряженного и недооцененного мини-центрового.

«Химия» Тайса и Шредера тянется еще с молодежки «Брауншвейга» (они знают друг друга с 12-13 лет), и их пикенролльная связка стала самой эффективной на ЧМ.

Йоханнес Фойгтманн

30 лет, «Олимпия Милан»

5,4 очка, 6,3 подбора, 59% с игры за 20,3 минуты

Лучший матч на ЧМ: финал против Сербии (12 очков, 8 подборов, несколько ключевых попаданий и подборов в четвертой четверти)

Фойгтманна никогда не возьмут в НБА. Медлительный в поле, ловкий под чужим кольцом, но атлетичные центровые его оттуда выдавят, он попадет все нужные трехочковые, но предпочитает бросать их из углов, а значит, не подходит для пикенроллов-пикенпопов, одним словом, европеец.

Этот европеец разобрал всех оппонентов на ЧМ: не замечал ни американского атлетизма в полуфинале, ни уехавшего летом в НБА MVP Евролиги (и когда-то конкурента по позиции в ЦСКА) Милутинова в финале. Их взаимодополняемость с Тайсом – ключ к свободе действий Шредера и Франца, которые могли творить, зная, что их надежные центровые или под кольцом, или убежали на дугу, но в любом случае находятся где надо.

Йоханнес Тиманн

29 лет, «Альба Берлин»

7,0 очка, 4,3 подбора, 76% с игры за 18,5 минуты

Лучший матч на ЧМ: первый групповой этап против Австралии (5 подборов, 3 перехвата, включая решающий – за 7 секунд до конца)

Тиманн всю карьеру провел в Бундеслиге и пять раз ее выигрывал, а в прошлом году был признан лучшим игроком финала. При этом его предпочтительная роль как в сборной, так и в клубе – выходить со скамейки запасных и затыкать ту брешь в передней линии, которую нужно. От легкого форварда до центрового – Тиманн выйдет на любой позиции. Горди Херберт официально определяет позицию Йоханнеса как «трудоголик».

В сборной, где есть много хороших атакующих опций, предпочитающий броску пас и заслон, Тиманн – важнейший, пускай и не всегда заметный, элемент. За весь турнир у него 1 (!) промах с двухочковой дистанции.

Моритц Вагнер

26 лет, «Орландо Мэджик»

11,9 очка, 4,8 подбора, 1,0 перехвата за 17,6 минуты

Лучший матч на ЧМ: матч открытия против Японии (25 очков, 9 подборов, фирменные полеты на паркет за уходящими мячами)

Если младший брат Франц – это хороший бросок, уверенный дриблинг, фундаментальные навыки, то Моритц – бешеная энергия и активность, компенсирующая недостаток техники. В НБА мотор Мо часто работает вхолостую, а потому при звездной статистике в пересчете на минуту игрового времени Вагнер в основном сидит на скамейке запасных (и злые языки считают, что контракт от «Орландо» он получил только за фамилию).

Но в сборной-2023 энергия Моритца равномерно тратится на падения на паркет, на споры с соперниками и судьями и на молниеносные открывания под кольцо. Как и в НБА, Мо играет меньше конкурентов по позиции, но каким-то образом набирает больше очков, чем они – и сейчас в Германии абсолютно счастливы, что последним центровым в заявке сборной стал Моритц, а не отказавшийся от игры за сборную в прошлом году Макси Клебер из «Далласа».

Фото: East News/AP Photo/Manu Fernandez; IMAGO/Tilo Wiedensohler, Kalle Parkkinen/Newspix24, Meng Yongmin/XinHua, IMAGO/Tilo Wiedensohler, NISHIKAWA, Tomoyuki/AFLO, YUTAKA/AFLO, IMAGO/Alexander Trienitz/Global Look Press; Gettyimages.ru/Takashi Aoyama