36 комментариев

Серия еще не закончилась.

Стив Керр не зря играл у Фила Джексона. В тяжелый момент главный тренер «Голден Стэйт» пошел в атаку сразу на нескольких пресс-конференциях подряд – указывал на явные симуляции соперника при попытке пройти заслоны и ставил в пример ФИБА, где искореняют такое зловредное явление.

Он точно достучался до «Лейкерс». Перед матчем инсайдер Крис Хэйнс зачитал послание «важного игрока» гостевой команды о «нытиках, которых показывают свою слабость». Во время игры и после Дарвин Хэм отрицал, что тренеры учат баскетболистов симуляции. После встречи Леброн Джеймс негодовал, что кто-то смеет указывать на симуляции – он, дескать, просто идет в проход.

Сложно сказать, насколько военные хитрости Керра подействовали на тех, кому они были адресованы на самом деле.

С одной стороны, «Лейкерс» снова выпросили порядка четырех свистков, когда Шредер и Ривс умирали в страшных мучениях на заборах «Уорриорс».

С другой, в пятой игре «Голден Стэйт» получил тот уровень жесткости, который им подходит гораздо больше – когда арбитры не свистят каждое касание и дают играть, бежать, почувствовать ритм. Впервые за серию соперники пробили равное количество штрафных (по 15). Это говорит, естественно, не о какой-то пристрастности, а о том, что и гости действовали с меньшим напором, чем в Лос-Анджелесе – Дэвис, Леброн и Ривс куда реже шли под кольцо, предпочитая броски с дистанции. Хотя Дарвин Хэм, конечно, не согласен: «Мы сегодня играли так же, как играем всегда. Я уже не понимаю, что такое фол».

Что бросалось в глаза в игре «Уорриорс» – классический уровень энергии, благодаря которому они смотрелись более мощной, более целостной, более заинтересованной командой. Они подавили оппонента на подборах (48-38) и заработали на 8 «очков второго шанса» больше, набрали почти столько же очков в «краске» (50:52), поддерживали высочайший темп и в быстрых атаках, и в позиционном нападении с огромным количеством врываний и постоянным движением . Если не считать очередной непрухи Клэя Томпсона (3 из 12 с игры) и запасных во главе с Джорданом Пулом (5 из 14), то примерно так выглядит идеальный «Голден Стэйт» – совсем не группа людей, зацикленная на дальних бросках двух суперснайперов, а команда, которая получает легкие попытки за счет внимания к двум суперснайперам.

Тактически соперники не так много поменяли в пятом матче.

«Лейкерс» по-прежнему старались почаще бить в Карри. На этот раз «Голден Стэйт» удавалось удачнее его вытаскивать из-под Леброна и не допустить очередного обвала имени Лонни Уокера: если кто хотел набирать очки через «малыша» (как, например, Деннис Шредер), то ему нужно было выложиться по полной, и никаких открытых бросков для ролевых на слабой стороне. Однако в целом этот ход как будто дал и побочный результат: в условиях сумасшедшей нагрузки на обеих половинах Карри провалил уже второй матч подряд с точки зрения трехочковых – у него только 3 из 11 .

«Голден Стэйт» второй раз подряд (а у них было 5 разных стартовых пятерок в 11 матчах этого плей-офф) выпустили в старте Гэри Пэйтона и выводили на периметр Энтони Дэвиса, задействуя его в пик-н-роллах (теперь с участием Эндрю Уиггинса). И это тоже работало отлично: им удалось полностью нейтрализовать центрового «Лейкерс» как страхующего, как властелина «краски» и короля блок-шотов (0 в 5-м матче). Он завершил игру с худшим показателем плюс-минус («-22») среди игроков обеих команд, а «Лейкерс» изменили «заступу» и перешли на размены в защите, в результате чего во второй половине Карри и Дэвис частенько танцевали друг с другом один на один. Карри много промахивался издали, но был мотором всего, что делали «Уорриорс» – активно шел внутрь (9 из 13 двухочковых), раздал 8 передач, отвлекал Дэвиса и не дал защите «Лейкерс» ни на секунду утратить неприятное ощущение от головокружения, всегда сопровождавшего «Голден Стэйт» .

В таком баскетболе ключевыми стали четыре энерджайзера «Уорриорс».

Дрэймонд Грин в своем, скорее всего, последнем матче перед домашними трибунами предстал тем, кем был когда-то давно – игроком, который не сомневается, не раздумывает на периметре, а смело ломится внутрь, уходя от медленных соперников. Он и попадал хорошо, а не как в последние годы, но, главное, напомнил, что когда-то его пик-н-роллы с Карри были самым неотразимым приемом во всей лиге.

Гэри Пэйтон символизировал постоянное движение «Голден Стэйт» – непрерывные врывания/открывания внутрь, подборы на чужом щите, мелкие перепасовки, убивающие любую академичность. Стив Керр отдельно объяснил, что само присутствие такого человека полностью меняет его команду.

Эндрю Уиггинс наконец-то вернулся в качестве второй звезды «Голден Стэйт». Теперь его не побоялись использовать в пик-н-роллах (у него 5 передач), теперь ему давали мяч для обыгрышей в посте, теперь он и сам чаще залетал под щит с данками и прочей суетой. В этом плей-офф постоянно было видно, что форвард вылетел из обоймы и после долго отсутствия к нему вновь привыкают, ему все еще не доверяют, но в тот момент, когда это было нужно больше всего, Уиггинс сам напомнил о том, насколько он важен.

А еще нашлось место для Кевона Луни, для которого серия против Энтони Дэвиса не сложилась. В пятом матче он стал худшим в «Уорриорс» по плюс-минусу, не успевал за Леброном после разменов, наблюдал за средними Энтони Дэвиса, но больше не смотрелся инородно. Керр попробовал его дуэт с Грином, когда на площадке не было Дэвиса. А сам «большой» и в командной игре поучаствовал (2 передачи), и агрессии на щитах добавил (4 в нападении).

Естественно, именно Луни стал участником самого важного момента игры с точки зрения того, как сложится эта серия дальше. В начале четвертой четверти он боролся с Энтони Дэвисом на щите, и его локоть вошел коллеге в ухо. Центровой «Лейкерс» моментально отправился на скамейку, посидел там, держась за голову, а потом, пошатываясь, побрел в подтрибунное помещение. Инсайдер Крис Хэйнс успел испортить настроение болельщикам «Лос-Анджелеса» еще под конец трансляции, рассказав, что до раздевалки пострадавшего довезли в инвалидном кресле.

Уже после игры повеяло оптимизмом: Дарвин Хэм рассказал, что Дэвис чувствует себя хорошо и сможет принять участие в следующем игре.

У «Голден Стэйт» Стива Керра теперь 8-2 в матчах, в случае поражения в которых они могут вылететь из плей-офф. Как сказал Стефен Карри, «мы уверены, что можем вернуться в этой серии, пока не докажут обратного».

Фото: Gettyimages.ru/Thearon W. Henderson