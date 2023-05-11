36 комментариев

Bank shot
Блог

«Уорриорс» еще живы! Набросились на «Лейкерс» с такой энергией, что Энтони Дэвиса увезли на инвалидной коляске

Лейкерс Лейкерс
Голден Стэйт Голден Стэйт
НБА НБА
Баскетбол Баскетбол

Серия еще не закончилась.

Стив Керр не зря играл у Фила Джексона. В тяжелый момент главный тренер «Голден Стэйт» пошел в атаку сразу на нескольких пресс-конференциях подряд – указывал на явные симуляции соперника при попытке пройти заслоны и ставил в пример ФИБА, где искореняют такое зловредное явление.

Он точно достучался до «Лейкерс». Перед матчем инсайдер Крис Хэйнс зачитал послание «важного игрока» гостевой команды о «нытиках, которых показывают свою слабость». Во время игры и после Дарвин Хэм отрицал, что тренеры учат баскетболистов симуляции. После встречи Леброн Джеймс негодовал, что кто-то смеет указывать на симуляции – он, дескать, просто идет в проход.

Сложно сказать, насколько военные хитрости Керра подействовали на тех, кому они были адресованы на самом деле.

С одной стороны, «Лейкерс» снова выпросили порядка четырех свистков, когда Шредер и Ривс умирали в страшных мучениях на заборах «Уорриорс».

С другой, в пятой игре «Голден Стэйт» получил тот уровень жесткости, который им подходит гораздо больше – когда арбитры не свистят каждое касание и дают играть, бежать, почувствовать ритм. Впервые за серию соперники пробили равное количество штрафных (по 15). Это говорит, естественно, не о какой-то пристрастности, а о том, что и гости действовали с меньшим напором, чем в Лос-Анджелесе – Дэвис, Леброн и Ривс куда реже шли под кольцо, предпочитая броски с дистанции. Хотя Дарвин Хэм, конечно, не согласен: «Мы сегодня играли так же, как играем всегда. Я уже не понимаю, что такое фол».

Что бросалось в глаза в игре «Уорриорс» – классический уровень энергии, благодаря которому они смотрелись более мощной, более целостной, более заинтересованной командой. Они подавили оппонента на подборах (48-38) и заработали на 8 «очков второго шанса» больше, набрали почти столько же очков в «краске» (50:52), поддерживали высочайший темп и в быстрых атаках, и в позиционном нападении с огромным количеством врываний и постоянным движением. Если не считать очередной непрухи Клэя Томпсона (3 из 12 с игры) и запасных во главе с Джорданом Пулом (5 из 14), то примерно так выглядит идеальный «Голден Стэйт» – совсем не группа людей, зацикленная на дальних бросках двух суперснайперов, а команда, которая получает легкие попытки за счет внимания к двум суперснайперам.

Тактически соперники не так много поменяли в пятом матче.

«Лейкерс» по-прежнему старались почаще бить в Карри. На этот раз «Голден Стэйт» удавалось удачнее его вытаскивать из-под Леброна и не допустить очередного обвала имени Лонни Уокера: если кто хотел набирать очки через «малыша» (как, например, Деннис Шредер), то ему нужно было выложиться по полной, и никаких открытых бросков для ролевых на слабой стороне. Однако в целом этот ход как будто дал и побочный результат: в условиях сумасшедшей нагрузки на обеих половинах Карри провалил уже второй матч подряд с точки зрения трехочковых – у него только 3 из 11.

«Голден Стэйт» второй раз подряд (а у них было 5 разных стартовых пятерок в 11 матчах этого плей-офф) выпустили в старте Гэри Пэйтона и выводили на периметр Энтони Дэвиса, задействуя его в пик-н-роллах (теперь с участием Эндрю Уиггинса). И это тоже работало отлично: им удалось полностью нейтрализовать центрового «Лейкерс» как страхующего, как властелина «краски» и короля блок-шотов (0 в 5-м матче). Он завершил игру с худшим показателем плюс-минус («-22») среди игроков обеих команд, а «Лейкерс» изменили «заступу» и перешли на размены в защите, в результате чего во второй половине Карри и Дэвис частенько танцевали друг с другом один на один. Карри много промахивался издали, но был мотором всего, что делали «Уорриорс» – активно шел внутрь (9 из 13 двухочковых), раздал 8 передач, отвлекал Дэвиса и не дал защите «Лейкерс» ни на секунду утратить неприятное ощущение от головокружения, всегда сопровождавшего «Голден Стэйт».

В таком баскетболе ключевыми стали четыре энерджайзера «Уорриорс».

Дрэймонд Грин в своем, скорее всего, последнем матче перед домашними трибунами предстал тем, кем был когда-то давно – игроком, который не сомневается, не раздумывает на периметре, а смело ломится внутрь, уходя от медленных соперников. Он и попадал хорошо, а не как в последние годы, но, главное, напомнил, что когда-то его пик-н-роллы с Карри были самым неотразимым приемом во всей лиге.

Гэри Пэйтон символизировал постоянное движение «Голден Стэйт» – непрерывные врывания/открывания внутрь, подборы на чужом щите, мелкие перепасовки, убивающие любую академичность. Стив Керр отдельно объяснил, что само присутствие такого человека полностью меняет его команду.

Эндрю Уиггинс  наконец-то вернулся в качестве второй звезды «Голден Стэйт». Теперь его не побоялись использовать в пик-н-роллах (у него 5 передач), теперь ему давали мяч для обыгрышей в посте, теперь он и сам чаще залетал под щит с данками и прочей суетой. В этом плей-офф постоянно было видно, что форвард вылетел из обоймы и после долго отсутствия к нему вновь привыкают, ему все еще не доверяют, но в тот момент, когда это было нужно больше всего, Уиггинс сам напомнил о том, насколько он важен.

А еще нашлось место для Кевона Луни, для которого серия против Энтони Дэвиса не сложилась. В пятом матче он стал худшим в «Уорриорс» по плюс-минусу, не успевал за Леброном после разменов, наблюдал за средними Энтони Дэвиса, но больше не смотрелся инородно. Керр попробовал его дуэт с Грином, когда на площадке не было Дэвиса. А сам «большой» и в командной игре поучаствовал (2 передачи), и агрессии на щитах добавил (4 в нападении).

Естественно, именно Луни стал участником самого важного момента игры с точки зрения того, как сложится эта серия дальше. В начале четвертой четверти он боролся с Энтони Дэвисом на щите, и его локоть вошел коллеге в ухо. Центровой «Лейкерс» моментально отправился на скамейку, посидел там, держась за голову, а потом, пошатываясь, побрел в подтрибунное помещение. Инсайдер Крис Хэйнс успел испортить настроение болельщикам «Лос-Анджелеса» еще под конец трансляции, рассказав, что до раздевалки пострадавшего довезли в инвалидном кресле.

Уже после игры повеяло оптимизмом: Дарвин Хэм рассказал, что Дэвис чувствует себя хорошо и сможет принять участие в следующем игре.

У «Голден Стэйт» Стива Керра теперь 8-2 в матчах, в случае поражения в которых они могут вылететь из плей-офф. Как сказал Стефен Карри, «мы уверены, что можем вернуться в этой серии, пока не докажут обратного».

Голден Стэйт – Лейкерс 121:106 (32:28, 38:31, 23:23, 28:24)
Дата проведения
11 мая, 05.00, «Chase Center»
Онлайн матча
Голден Стэйт
Карри (27 + 8 передач), Уиггинс (25 + 7 подборов), Др. Грин (20 + 10 подборов + 5 потерь), Пэйтон II (13), Томпсон (10) – старт; Пул (11), Муди (6), Куминга (5), Луни (4 + 8 подборов), Дивинченцо (0), Лэмб (0).
Лейкерс
Джеймс (25 + 9 подборов), Дэвис (23 + 9 подборов), Расселл (15), Ривз (15 + 7 подборов), Вандербилт (0) – старт; Шредер (14), Уокер (4), Хатимура (4), Бизли (3), Браун (2), Гэбриэл (1), Кристи (0), Харрисон (0).

Фото: Gettyimages.ru/Thearon W. Henderson

36 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аркадий Байдерин
Заголовок топ😂
+18
-2
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
khali
"Дрэймонд Грин в своем, скорее всего, последнем матче перед домашними трибунами..."

почему последнем? В статье написано, что ГСВ победа нужнее, Грин нашел свой темп, ЭД возможно не сыграет в следующем матче...
Так что походу никаких "скорее всего" - ещё ничего не ясно!
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр787
Пересмотрел ещё несколько раз момент с Дэвисом....честно это такой цирк,клоунада,во что тут пытаются раздуть обычный игровой момент...Луни грязный игрок ,ломают игроков......это просто цирк.....Луни встречает под кольцом Рассела,после броска смотрит на кольцо наверх,чтобы подбор сделать если придется,при повороте по инерции выставляет руку,а со спины там Дэвис делает шаг под кольцо.....Луни даже не видел Дэвиса,причем не видел с момента,как Рассел пошел под кольцо....да и удар там такой смешной был.....увезли на инвалидной коляске,епте,честно просто смешно.....о какой грязной игре вообще речь,кого тут кто ломает.....надо было на носилках уносить после такого страшного грязного удара,а не на коляске
+15
-7
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
maximus3737
Шестая игра будет как седьмая в этой серии, если ГС выиграют, то седьмую игру они не отдадут
+14
-8
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр787
Ответ khali
"Дрэймонд Грин в своем, скорее всего, последнем матче перед домашними трибунами..." почему последнем? В статье написано, что ГСВ победа нужнее, Грин нашел свой темп, ЭД возможно не сыграет в следующем матче... Так что походу никаких "скорее всего" - ещё ничего не ясно!
Да сыграет Дэвис,куда он денется,там вообще ничего у него нет,какое сотрясение емае....дети в садике сильнее друг друга дубасят по голове....смешно....
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TryHarden13
Все это здорово расписано, конечно, но по игре было хорошо заметно одно - ГСФ это просто нужнее. Лейкерс как то уж очень вальяжно играли, при этом умудрились сравнивать счет, например, после быстрого отрыва, в самом начале. Леброн бросал какие-то странные передачи, через штрафную соперника, как сказал коментатор -"lazy pass" Эй Ди откровенно ленился в защите и постоянно валился на пятую точку в нападении.
В принципе, можно было ожидать, что поберегут силы перед домашними матчами, лишь бы не переберегли.
Кстати, я был прав насчет травматичной игры, Эй Ди получил в ухо, только я такого от Грина ожидал, а не от Луни.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sad
Удачи Лейкерс, здоровья Дэвису......
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
A.G
ждём Game 6 Thompson
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Чирко
Ответ khali
"Дрэймонд Грин в своем, скорее всего, последнем матче перед домашними трибунами..." почему последнем? В статье написано, что ГСВ победа нужнее, Грин нашел свой темп, ЭД возможно не сыграет в следующем матче... Так что походу никаких "скорее всего" - ещё ничего не ясно!
У Лейкерс шансов больше. Далеко не факт, что ГСВ снова смогут не уйти слишком в минус по разнице штрафных и что у ГСВ кто-то кроме Карри сможет набрать 20+. Если бы Томпсон или Пул бросали нормально, я бы сказал, что шансы равные, а так я совсем в них веру потерял.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
depressive_monk
Ответ AllInMePls
Все идёт ровно так, как и с мемфисом. Это у ГСВ обе серии, каждый матч, как последний. А у лал чемпионский график, минимум усилий для результата. Взяли первую на выезде и выход на 4-2, всегда есть запас, всегда могут прибавить. Ленивая игра девиса в защите и уигинс с Грином набрали за половину под 20ку, они такого не могут себе позволить с каким нибудь зеллером, а тут с девисом! Оба! Уверяю такого больше мы не увидим. Напомню ГСВ худшая команда в гостевых. То что они прибили Сакраменто, это вина Сакраменто (последняя игра, как раз показатель - отдана без шансов, и то что залетало раньше, перестало залетать вообще, опыт , нервы). А лал дома, забирает абсолютно всё. Более того, как показали первые матчи, чтобы победить в борьбе, одного снайпера не хватит, нужен фарт и Кари и томпса вместе. Думаю будет легчайшая победа лал, 110-98
Сейчас матрасы будут пообьективнее, получили указку от лиги, увидите свой "чемпионский график и минимум усилий".
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рокко Сиффредди
Dubs in 7
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
munchen_fest
следующая игра в ЛА будет?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr@k
Дэвиса хорошо зкарыли, Уиггинс и Грин сегодня потянули за Карри и ждём Klay Six Game
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xell
Ответ Дмитрий Чирко
У Лейкерс шансов больше. Далеко не факт, что ГСВ снова смогут не уйти слишком в минус по разнице штрафных и что у ГСВ кто-то кроме Карри сможет набрать 20+. Если бы Томпсон или Пул бросали нормально, я бы сказал, что шансы равные, а так я совсем в них веру потерял.
Вначале Лал надо давить и делать рывок +15.Этого хватит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xell
Ответ depressive_monk
Сейчас матрасы будут пообьективнее, получили указку от лиги, увидите свой "чемпионский график и минимум усилий".
+20Лал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xell
Ответ khali
"Дрэймонд Грин в своем, скорее всего, последнем матче перед домашними трибунами..." почему последнем? В статье написано, что ГСВ победа нужнее, Грин нашел свой темп, ЭД возможно не сыграет в следующем матче... Так что походу никаких "скорее всего" - ещё ничего не ясно!
Сыграет и порвет ГС
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksey001
Ответ khali
"Дрэймонд Грин в своем, скорее всего, последнем матче перед домашними трибунами..." почему последнем? В статье написано, что ГСВ победа нужнее, Грин нашел свой темп, ЭД возможно не сыграет в следующем матче... Так что походу никаких "скорее всего" - ещё ничего не ясно!
Тоже показалось странным. И седьмая игра возможна, и на выход из ГСВ Грин не особо собирался.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xell
Ответ maximus3737
Шестая игра будет как седьмая в этой серии, если ГС выиграют, то седьмую игру они не отдадут
Отдадут. Три игры подряд ГС не выиграют, 7отдадут как отдали дома 6Кингз))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Чирко
Ответ A.G
ждём Game 6 Thompson
Против Сакраменто тоже ждали, а получили 2/9 из-за дуги.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Чирко
Ответ TryHarden13
Все это здорово расписано, конечно, но по игре было хорошо заметно одно - ГСФ это просто нужнее. Лейкерс как то уж очень вальяжно играли, при этом умудрились сравнивать счет, например, после быстрого отрыва, в самом начале. Леброн бросал какие-то странные передачи, через штрафную соперника, как сказал коментатор -"lazy pass" Эй Ди откровенно ленился в защите и постоянно валился на пятую точку в нападении. В принципе, можно было ожидать, что поберегут силы перед домашними матчами, лишь бы не переберегли. Кстати, я был прав насчет травматичной игры, Эй Ди получил в ухо, только я такого от Грина ожидал, а не от Луни.
Грин пару матчей назад получил по голове сильнее Дэвиса. Видимо, не отошел до сих пор.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xell
Потом все на рыбалку
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xell
Они живы. До субботы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
depressive_monk
Лефлоп учит свою команду флопить, вот это неожиданность...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AllInMePls
Все идёт ровно так, как и с мемфисом.
Это у ГСВ обе серии, каждый матч, как последний. А у лал чемпионский график, минимум усилий для результата.
Взяли первую на выезде и выход на 4-2, всегда есть запас, всегда могут прибавить.
Ленивая игра девиса в защите и уигинс с Грином набрали за половину под 20ку, они такого не могут себе позволить с каким нибудь зеллером, а тут с девисом! Оба! Уверяю такого больше мы не увидим.
Напомню ГСВ худшая команда в гостевых. То что они прибили Сакраменто, это вина Сакраменто (последняя игра, как раз показатель - отдана без шансов, и то что залетало раньше, перестало залетать вообще, опыт , нервы).
А лал дома, забирает абсолютно всё. Более того, как показали первые матчи, чтобы победить в борьбе, одного снайпера не хватит, нужен фарт и Кари и томпса вместе.

Думаю будет легчайшая победа лал, 110-98
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр787
Чистая показуха со стороны Дэвиса,с учётом что счёт уже был с отрывом.....я уверен,была бы по счету игра более равная,а тем более какая нибудь 7 игра,он бы даже на замену не сел.....чистый флоп....да,контакт был,но ни более того...чтоб на коляске увозить.....пхах
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий