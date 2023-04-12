12 комментариев

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Плей-ин НБА – зрелище не для слабонервных. «Миннесота» размазала «Лейкерс», а в концовке рассыпалась сама

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Это нужно было видеть.

В сезоне-22/23 «Миннесота» проиграла 10 матчей, в которых к началу четвертой четверти вела 10 очков и больше. И встречу за седьмое место в конечном итоге определил тот же вопрос: что вообще происходит с «волками», когда победа уже так близка?

 Во второй половине третьей четверти «Миннесота» оторвалась на 15 очков и показывала, что готова отразить любой наскок соперника. Карл-Энтони Таунс был самым талантливым игроком на паркете: пока Леброн и Дэвис выцарапывали мяч в «краске», извивались, забивая в быстрых атаках, всячески надрывались и страдали, «большой» «волков» все делал эффективно и непринужденно. Майк Конли предстал единственным человеком со стальными нервами: пока Д’Анджело Расселл привычно намазал все, что можно было, и к середине третьей четверти потерял место на площадке, его престарелая замена била без промаха. Вдобавок и вся коллективная «Миннесота» долбила из-за дуги с феноменальной точностью – 13 из 24, что опять же бросалось в глаза на фоне чернорабочего стиля их гламурных соперников.

«Миннесота» проиграла «краску» – 48-37 под подборам, 6:18 по очкам второго шанса, 36:54 по очкам из трехсекундной. И все же не было и в помине того ощущения прогнозируемого разгрома после конфликта на скамейке, после нанесенной самому себе травмы Макдэниелса, после дисквалификации Гобера...  

И вдруг все это исчезло.

На протяжении шести минут в четвертой двенадцатиминутке «Миннесота» не могла набрать ни одного очка – и совершила в общей сложности 11 промахов.

Вся атака «волков» в решающий момент развалилась.

1. Сначала Таунсу выписали нелепый фол, ставший для него пятым – на него просто завалился Энтони Дэвис, вроде как изображая борьбу на чужом щите. Когда центровой ушел, оказалось, что у «Миннесоты» нет никакого пространства в нападении: у Энтони Эдвардса, который играл с травмой плеча и еще и навернулся через голову в первой половине, не получалось стягивать внимание на себя, он раз за разом сваливался на дальние броски и преуспел только в том, что построил домик для мамы и еще небольшую пристройку к нему – 3 из 17 с игры, 0 из 9 из-за дуги.

2. Когда «Лейкерс» подравнялись, Финчу пришлось вернуть Таунса. Дело пошло несколько лучше: центровой выдумал несколько интересных передач под дальние попытки, но сам в итоге выступил в своем привычном стиле – безынициативном, пассивном, слабохарактерном.

Таунса спросили о причинах провала в четвертой четверти, но ничего вразумительного он так и не сказал.

«Возможно, они поменяли защиту… Я не знаю. Ничего не могу сказать, нужно смотреть видео. После того как я получил 2 фола из 5 на флопах, не мог играть агрессивно, опасаясь навредить своей команде. Наверное, если бы не 5 фолов, я бы пошел под щит, а так выбросил два плохих броска из-за дуги».

«Он был в невероятном атакующем ритме до того, как они посадил его на скамейку, – подтвердил Финч. – Разница в штрафных была важным фактором».

3. Ничего, кроме напрасной надежды на лидеров, у «Миннесоты» не нашлось. В первых трех четвертях «волки» представили сплоченной и злой командой с надежными ролевыми игроками, но в решающий момент у них не было никого, кто мог бы завести вставшее нападение, стягивать внимание на себя, создавать возможности для партнеров. Там, где у «Лейкерс» были и Ривс, и Шредер, и Леброн, у «Миннесоты» – лишь растерянность на лицах Эдвардса и Таунса, готовых предложить только отчаянные попытки из-за дуги через руки.

Все их сеты, все, что они делали до этого, внезапно исчезло. «Лейкерс», возможно, и добавили в агрессии, но, по сути, ничего толкового «волки» не сумели даже инициировать, коллективно утратив понимание того, что они вообще делают. Ни открываний, ни пик-н-роллов, ни движения мяча, ни попыток задействовать Таунса внизу, ничего, что позволило хотя заработать штрафные…

Во второй половине «Лейкерс» встали на линию 17 раз, «Миннесота» – 3…

Если вам нужно понимание того, что такое «чокер», то вот эти шесть минут стали эталонным олицетворением этого понятия.

Для «Лейкерс» поражение стало бы совершенно сокрушительным. Команда, которую до сих пор упорно называют претендентом на финал Запада, на протяжении 40 минут мечтала о том, чтобы хоть немного быть похожей на вроде бы развалившуюся, превратившуюся до игры в ходячий анекдот «Миннесоту». Однако в концовке хозяева не то чтобы поймали удачу – они действительно были увереннее, надежнее, агрессивнее, понятнее. Леброн все же однажды попал из-за дуги, Дэвис пару раз выныривал в «краске», пользуясь тем, что Таунс уже боялся до него дотронуться, Шредер не заметил повреждения и положил трехочковый, который должен был стать победным за секунду до сирены.

«Лейкерс» победили, хотя бросали хуже – 41,3% с игры против 43,4%, 32,3% из-за дуги против 39%, но привычно воспользовались преимуществом по штрафным.

И в итоге триллер между двумя составами с трясущимися руками (40 потерь, по 20 на каждый) свелся к трем шокирующим моментам.

Попаданию Шредера. Тот вытеснил Расселла из боевой пятерки по ходу игры и за 1,4 секунды до конца принял передачу от Леброна Джеймса на слабой стороне и воплотил ее в точный дальний бросок.   

«Затупу» Энтони Дэвиса. «Миннесоте» хватило этой одной секунды, чтобы найти в углу Конли, на котором зачем-то сфолил «большой» «Лейкерс». Великий разыгрывающий положил три ключевых штрафных, как будто дело проходило на заднем дворе.

И промаху Торина Принса. Форвард здорово помогал «Миннесоте» дальними попаданиями, но в овертайме, когда «волки» перехватили мяч в центре площадки, убежали и вывели его на совершенно открытую попытку, дрогнул и уже не смог сравнять счет (после 43 минут на паркете).

«Лейкерс» все же пробились в плей-офф и, если так и не показали, каким образом могут попасть в финал Запада, хотя бы убедили, что к беспорядочной свалке с «Мемфисом» они точно готовы.

За «Миннесоту» же дико обидно. Хотя, по всей видимости, к такому уже давно нужно было привыкнуть. В этом сезоне Таунс должен был доказать, что прошлогодний плей-офф – неудачное стечение обстоятельств, но что-то пошло не так.

Плей-ин – зрелище для баскетбольных гурманов: это настолько плохо, что даже хорошо. Оказывается, что в условиях одного матча профессиональные команды выглядят ничуть не лучше студентов из «Мартовского безумия».

Лейкерс – Миннесота 108:102 OT (22:28, 27:32, 30:26, 19:12, 10:4)
Дата проведения
12 апреля, 05.00, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча
Лейкерс
Джеймс (30 + 10 подборов + 6 передач + 5 потерь), Дэвис (24 + 15 подборов + 5 потерь), Ривз (12), Расселл (2 + 8 передач), Вандербилт (0) – старт; Шредер (21), Хатимура (12), Бизли (5), Браун (2), Гэбриэл (0).
Миннесота
Таунс (24 + 11 подборов), Конли (23), Принс (14), Андерсон (12 + 13 передач + 4 блок-шота), Эдвардс (9 + 8 подборов) – старт; Александер-Уокер (11), Науэлл (9), Маклафлин (0), Найт (0).

Фото: East News/AP Photo/Marcio Jose Sanchez; Gettyimages.ru/Harry How

12 комментариев

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nbawade
: "и преуспел только в том, что построил домик для мамы и еще небольшую пристройку к нему"

Каждый мужчина должен построить... жену, посадить печень и вырастить пузо.
+1
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kondratiy
МиннеЛеБронто?
0
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Андрей Собченко
Не знаю, почему парафинят эту игру. Мне, наоборот, понравилось больше, чем какие-нибудь бы 150-140.
+6
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Алдар Доржиев
Ответ Антон
Я не понял, что за жест они все показывали? Вытянутую руку с двумя пальцами. Комментатор толком не объяснил, а я не настолько погружен в тему.
вроде как фирменное движение ДиЛо
+1
-1
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armageddon123456
Автор конечно дает... Да, летело у Минни хорошо, но размазывания там не было и в помине. ЛАЛ защиту просто включили - и все, процент просел, собсно и преимущество испарилось. Вывод - в ПО, как и всегда, защита тащит к победам и титулам.
+7
-1
+6
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Мистер_Жук
Так 2 недели назад был абсолютно такой же матч, где Миннесота играя с ЛАЛ и ведя 12+ очков минут за 20 все преимущество растеряла…
+2
0
+2
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armageddon123456
Ответ Антон
Я не понял, что за жест они все показывали? Вытянутую руку с двумя пальцами. Комментатор толком не объяснил, а я не настолько погружен в тему.
Ice in my veins - хланокровие, любимый жест ДиЛо, теперь и всего ЛАЛ
+1
-1
0
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Прогресс Восточной конференции
Ответ Антон
Я не понял, что за жест они все показывали? Вытянутую руку с двумя пальцами. Комментатор толком не объяснил, а я не настолько погружен в тему.
Лед в венах, кажется
+1
0
+1
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Антон
Ответ Daishi
Лёд в венах. А-ля хладнокровно сыграл в важном моменте под давлением.
Спасибо
0
0
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Daishi
Ответ Антон
Я не понял, что за жест они все показывали? Вытянутую руку с двумя пальцами. Комментатор толком не объяснил, а я не настолько погружен в тему.
Лёд в венах. А-ля хладнокровно сыграл в важном моменте под давлением.
+8
0
+8
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Антон
Я не понял, что за жест они все показывали? Вытянутую руку с двумя пальцами. Комментатор толком не объяснил, а я не настолько погружен в тему.
0
0
0
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Jan Paskel
Автор не то пессимист, не то фаталист.

Плей-ин это редкий случай для НБА, когда "всё или ничего". Правда, проигравший может ещё зацепить ПО, по в любом случае, накал матчей сродни с играми ПО при счёте 3-3.

Качество - другой вопрос, но как по мне, игра была интересной, и развязка вполне себе на уровне.

А то, что у Миннесоты было преимущество, которое они разбазарили... если бы это была Евролига, тогда да, это было бы удивительно. Но в нынешней НБА отыграть даже 20 очков это не Бог весть какое геройство.
+11
-2
+9
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