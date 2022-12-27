Вот еще одно доказательство, что НБА – это искусство. Картину с данком года уже отправили в Лувр

Вот это восклицательный знак.

Аарон Гордон закрыл Рождество так, как никто никогда не делал – в концовке овертайма упорного матча с «Финиксом» он решил почти все вопросы, когда перелетел через Лэндри Шэмета.

Джамал Мюррэй (как и многие) назвал это данком года. Сам Гордон сказал, что, как минимум, это лучший данк, который когда-либо ему удавался – как минимум, тянет на 49. И даже если вы болеете за «Финикс» и до сих пор убеждены, что мяч был забит с нарушением правил, то и тогда не сможете отрицать: форвард «Денвера» выдал номер, который уже вошел в историю и пополнил коллекцию самых красочных данков всех времен. Что, как минимум, важно, потому что подобные шедевра искусства становится все более редкими.

В чем особенность данка Гордона?

• прежде всего, это красиво. Фотографы не дремали и запечатлели полет в самых разных ракурсах – все они великолепны и просятся на стену.

или даже так – от ArtButMakeItSports:

• значимость элемента имеет не меньшее значение. Это был не рядовой матч, а рождественский, собирающий больше просмотров, чем любая игра регулярного сезона. «Наггетс» вели одно очко за 25 секунд до конца овертайма, и тут Гордон решил поступить не совсем логично. Он выбежал на кольцо вместе с Йокичем и по идее должен был просто отдать пас центровому, который бы набирал легкие очки.

«Мяч вылетел, подбор забрал КейПи и отбросил мяч мне, – рассказал сам Гордон. – Они не могли фолить, поэтому я разогнался. Затем я увидел, что мы перед кольцом с Джокером. И вы понимаете, что в такой ситуации нужно задействовать Джокера, чтобы он задавил маленького под щитом. И пока я все это анализировал, пока думал, кто в итоге будет против него защищаться, я просто решил, что взлечу».

• Как известно, у Гордона 50 номер из-за того, что он умудрился получить максимальные 50 очков на слэмданк-контесте и при этом так и не выиграть. Здесь мы увидели одного из лучших данкеров современности во всей красе.

Гордон, конечно, выдал семь данков по ходу рождественской игры. Но в ключевом эпизоде исполнение было безупречным – взлет, выпрыгивание, планирование, впечатляющее расстояние до кольца, столкновение с Шэметом, смачное завершение и перестроение тела с поддержкой кольца. Он едва не раздавил голову оппонента, но за доли секунды перегруппировался и приземлился без нанесения повреждений (ну, за исключением моральных терзаний).

После такого трюка Гордон просто уселся на паркете и демонстрировал всем свои банки.

• Защита Шэмета, возможно, подкачала с точки зрения зрелищности, но, на самом деле, была довольно грамотной – защитник, который оказался в игре практически случайно, из-за травмы Девина Букера, встал на пути у Гордона, как будто уже зная, что тот взлетит.

Проблема в том, что в последний момент он понял, что этого недостаточно для сдерживания левитационных способностей Гордона и бесстрашно сдвинулся влево. Арбитры сначала зафиксировали фол в нападении, но затем воспользовались возможностью пересмотреть эпизод и увидели, что Шэмет перебирал ногами.

• Реакция тоже не подкачала: Шэмет вскочил как подстреленная дичь и бросился звонить в полицию.

У собравшихся к поверженному не было никакого сочувствия, потому что все поняли, с явлением какого масштаба имеют дело. Ладно, все, кроме одного: Йокич охренел от того, насколько тупо сыграл Гордон, а потому немедленно побежал на скамейку.

А эффект потрясения был настолько силен, что «Финикс» сопротивлялся на автомате: Гордон промазал штрафной, но сам забрал отскок и довел преимущество до «+4». И в итоге шанс перевести игру во второй овертайм упустил тот же Лэндри Шэмет, промазавший открытый трехочковый из угла.

«Денвер», всю встречу отстающий, гарантировал важную моральную победу.

Гордон услышал единственный комплимент, который имеет значение. Никола Йокич: «Аарон Гордон – душа этой команды».

Фото: instagram.com/Garrett Ellwood