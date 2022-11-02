Над защитой белой деревяхи из «Бостона» угорают. Но есть доказательства, что она работает

Дьявольское изобретение.

С каждым десятилетием НБА становится все более сложной лигой для классических центровых – медлительных семифутеров, призванных страховать трехсекундную. Баскетбол все больше ориентируется на дальние броски – зона поражения все расширяется – и защитникам приходится преодолевать все больше пространства. В связи с чем на пятом номере все чаще можно заметить менее массивных и более мобильных парней, а динозавры из прошлого способны помогать лишь эпизодически и почти всегда оседают на скамейках в плей-офф.

Люк Корнет из «Селтикс» тоже призван помогать эпизодически – в среднем в этом году центровой, которого в 2017-м проигнорировали на драфте вообще все, проводит лишь 14 минут на паркете – из-за того, что лучшая команда лиги и прошлогодний финалист все еще не может рассчитывать на Роберта Уильямса.

Центральная проблема современного баскетбола Корнета очень сильно беспокоит – в том числе потому, что касается его напрямую. Когда-то он – в прошлом рекордсмен Вандербилта по блок-шотам – пытался угнаться за временем (и за ускользающими на периметр прыткими центровыми нового формата), но понял, что единственная возможность выживания для него – задействовать интеллект. Так он пришел к крайне нелепому способу оборонять кольцо против дальних бросков, который сам назвал «затмение», а остальные – «контест Корнета». Способ заключается в том, чтобы не бежать на периметр к игроку с мячом, а выпрыгивать прямо в «краске» в тот момент, когда соперник поднимается в воздух для трехочкового . Дистанция до мяча Корнета не смущает – обычно бросающий располагается на расстоянии 3-4 метров от центрового.

Выглядит это гораздо смешнее, чем звучит, а потому видеоролики с «контестом Корнета» уже не один месяц веселят интернет.

С одной стороны, в этом есть нечто обидное и, если хотите, даже слегка расистское. Дело в том, что такой остроумный способ повеселить окружающих придумал вовсе не Корнет, и не он первым применил его на паркете НБА. Идея принадлежала бывшему главному тренеру «Селтикс» Бреду Стивенсу, который требовал от своих подопечных, чтобы они подпрыгивали, когда упускают своих соперников, пусть даже находятся далеко от них. (Видимо, не совсем случайно все последние годы «Бостон» – одна из лучших команд по противодействию трехочковым). И сам Корнет подсмотрел этот метод на примере Джейлена Брауна еще тогда, когда числился в «Чикаго». А соответственно обратили на эти странные телодвижения внимание только тогда, когда защищаться в стиле компьютерных симуляторов начал белый 218-сантиметровый угловатый парень, которому объективно тяжело выбегать на дугу.

С другой стороны, в этом есть нечто престижное, потому что прием не просто так получил имя Корнета. Центровой отрабатывал эту защиту в течение нескольких лет, которые провел в G-лиге, и перевел свой метод из жеста отчаяния и беспомощности в нечто, способное остаться в НБА хотя бы на какое-то время. Корнет не просто выпрыгивает, он вычитывает проценты, оценивает все риски, выводит оптимальное решение и подгадывает прыжок ровно так, чтобы снайпер не видел кольцо в момент броска. В прошлом сезоне «Селтикс» насчитали, что их гигант прибег к «затмению» около 30 раз – и соперники поразили кольцо только в 25% случаев. В этом году, как подсказывает ESPN Stats & Information, Корнет уже пытался помешать 36 попыткам с игры, включая 34 трехочковых – а соперники реализовали 12 бросков . По данным Per Second Spectrum, в среднем в НБА реализуют совершенно открытые дальние попытки в 38% случаев, так что получается, что затейливые прыжки Корнета ухудшили эту статистику на 5% (почти при всех этих попытках Корнет числился как игрок, стоящий ближе всех к атакующему оппоненту). «Мне кажется, это очень умно, – рассказал главный тренер «Бостона» Джо Маззулла ESPN. – Он все лучше понимает, когда это нужно применять, и при этом не теряет позицию в защите. И тем самым он сбивает с толку атакующих игроков, которые привыкли, что он находится под щитом».

«Мне просто нравится интеллектуальный аспект этой защиты, – объяснял сам Корнет в разговоре с The Athletic. – Мы работаем всей командой над тем, чтобы понять, что мы можем сделать еще – как осложнить жизнь нападающим? Это такая веселая игра.

Да, выглядит действительно очень тупо, но, как кажется, это вполне эффективно. Роб уникален тем, что может бегать на периметре и блокировать дальние попытки. Но, когда вам приходится много страховать, помогать, а внезапно идет пас на дугу, то тут особенно не побегаешь и не попрыгаешь. Важно понимать, что открытым на дуге обычно остается парень, который не очень здорово бросает. Я защищаюсь против него на расстоянии трех метров, но нужно же понимать и ценность этой попытки, понимать, что если я ломанусь на бросающего, то потеряю позицию в защите – и это приведет к легким двум очкам из-под кольца. Так что гораздо надежнее не допускать легких очков любой ценой.

Пока соперники не докажут, что они могут эффективно атаковать, несмотря на мои прыжки, буду продолжать так делать».

Понятно, что сезон стартовал только два месяца назад: данных пока не очень много и оппоненты психологически не готовы к тому, что солидный 27-летний господин будет действовать вот так вот несуразно. Однако пока даже тренеры НБА не скрывают, что «затемнение» так или иначе влияет на видимость и сбивает с толку бросающих. Как минимум, центровой «Бостона» уже научил всех, что его прыжки и ужимки – это не только вирусная хохма, это вполне действенно и в баскетбольном плане. Подобную тактику уже взял на вооружение даже не самый очевидный в данном случае плагиатор – Трэй Янг.

Фото: Gettyimages.ru/Nick Grace / Stringer, Maddie Malhotra / Stringer