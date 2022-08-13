Кевин Дюрэнт потребовал уволить генменеджера «Бруклина». Он прав, считая Шона Маркса некомпетентным?

Кто-то опять все напутал?

К 2019 году генеральный менеджер «Нетс» Шон Маркс зарекомендовал себя как один из лучших управленцев НБА. Он подхватил организацию, которая лежала в развалинах обмена имени Билли Кинга, и за счет точечных решений создал симпатичный костяк, прорвавшийся в плей-офф: вытащил из «Лейкерс» Д’Анджело Расселл (которого отдали как довесок к контракту Тимофея Мозгова); выбрал под 22-м пиком будущего игрока Матча всех звезд Джарретта Аллена; получил права на Кариса Леверта; открыл Спенсера Динуидди, в тот момент болтающегося в G-лиге; подобрал тренера, любящего быстрый атакующий баскетбол в лице Кенни Аткинсона… И параллельно попугал конкурентов: выложил хитроумные офферы ограниченно свободным агентам Отто Портеру, Аллену Краббе и Тайлеру Джонсону. Эти контракты были перебиты клубами, имеющими права на названных игроков, но виртуозное понимание структуры соглашений, разные неприятные опции, которые всем подпортили жизнь, завоевали Марксу славу одного из самых изощренных менеджеров лиги.

За несколько лет Маркс превратил «Нетс» из всеобщего посмешища в одну во вполне конкурентоспособную систему, в которой идеально выстроены процессы и в которую стремятся большие игроки.

Откуда мы это знаем?

Так это подтвердил Кевин Дюрэнт.

Не только своим приходом, но и объяснением причин этого прихода. Это декларировал он сам: «Для меня важны клуб и баскетбол. Ключом стала возможность играть вместе с Кайри, с Деандре Джорданом, с молодыми игроками, которые есть у «Нетс». Я хотел быть рядом с группой молодых парней и ветеранами». Это же заявлял и Шон Маркс: «Он нам говорил: «Я обожаю систему, мне нравится, как ваши парни играют, как они выкладываются, всегда борются, мы всегда относились к вам серьезно». Это признание той атмосферы, которую создал Кенни Аткинсон».

В общем, то, что Маркс до прихода Дюрэнта – в топ-5 лучших менеджеров НБА, не подвергает сомнению и сам Дюрэнт. Разберем, что было дальше.

1-я «ошибка» Маркса: 30 июня 2019 года – «Нетс» подписывают Кайри Ирвинга (136,5 млн за 4 года) и Деандре Джордана (40 млн на 4 года)

Что говорил об этом Дюрэнт: « Деандре связывает всех в раздевалке, все как бы тянутся на его голос, на его энергию . Мы играли против ДиДжея на протяжении всей карьеры, но даже в качестве соперника он приносит в игру ту же радость, тот же дух, он действует жестко, но при этом понимает, что это просто игра. Он заставляет всех ощутить то детское ощущение от игры. Он знает, как переключаться, потому что иногда нужно забыть обо всем этом дерьме. И он это понимает. Он важен для нашей команды».

Маркс совершил самую важную вещь в истории «Нетс» – впервые бедовую франшизу суперзвезда предпочла соседям из «Никс». Но ради этого ему пришлось пойти на множество уступок: помимо того, что Дюрэнту заплатили бонус в размере миллиона долларов за выход в плей-офф (в сезоне, в котором он не выходил на паркет), «Бруклин» подписал его корешей – Кайри Ирвинга и Деандре Джордана.

К тому моменту центровой уже не соответствовал уровню НБА. И то, что его зарплата сильно завышена, понимали даже Ирвинг и Дюрэнт: они пошли на небольшие уступки, чтобы их приятель получил достойный контракт. О том, как соотносятся Джордан-центровой и чемпионские амбиции, никто особенно не думал, Дюрэнту – как видно выше – больше нравилось, что тот снимает напряжение в раздевалке и возвращает детские эмоции от игры.

Как писал ESPN, по поводу Ирвинга у «Нетс» тоже были огромные сомнения уже тогда (он начал к ним придираться еще до подписания контракта), но Дюрэнт стоил того, чтобы потерпеть и такие чудачества.

2-я «ошибка» Шона Маркса: 7 марта 2020 года «Бруклин» увольняет Кенни Аткинсона с поста главного тренера

Что говорил об этом Дюрэнт: отказался от комментариев.

В сезоне-19/20 Дюрэнт не выходил на площадку, а Кайри Ирвинг провел 20 матчей. Это не помешало им составить нелестное мнение касательно главного тренера «Нетс»: товарищ Аткинсон явно не является вожаком для чемпионской команды.

Дюрэнт никак публично не обсуждал отставку. Но инсайдер The Athletic Шэмс Чарания рассказывал, что увольнению предшествовала встреча игроков после 39-очкового поражения от «Мемфиса». И вот там КейДи заявил, что: «Нужно работать над нашими привычками, культуру команды, которая борется за титулы, строят совсем не так» . Эта сентенция вроде как стала ключевой в решении по Аткинсону.

Руководство «Бруклина» не стало вступаться за главного тренера, не сумевшего сработаться со звездами (пусть и не играющими).

3-я «ошибка» Шона Маркса: 3 сентября 2020 года главным тренером «Нетс» становится Стив Нэш

Что говорил об этом Дюрэнт: «Каждый раз, когда я с ним в зале, я превращаюсь в губку. Его понимание игры, его умение объяснять баскетбол, его коммуникативные способности – это то, что поможет мне развиваться как игроку, поможет всей остальной команде . Я с нетерпением жду момента, когда смогу работать с ним. Я всегда считал себя человеком, который постоянно учится чему-то новому. И с нетерпением жду, когда смогу работать с тем, у кого столько опыта, который играл в другие эпохи».

Откуда вообще взялась кандидатура Стива Нэша?

Канадец никогда не работал главным тренером в НБА, но сразу же получил в управление самую талантливую команду лиги. Он, конечно, вел атаку своих команд на площадке в бытность игроком, но в «Нетс» попал, прежде всего, как человек, консультировавший Кевина Дюрэнта во время его выступлений за «Голден Стэйт». Плюс кандидатура Нэша полностью укладывалась в новую философию дуэта Дюрэнт-Ирвинг, которую башковитейший из них двоих обозначил через месяц после назначения: «Мне кажется, это назначение изменит то, как мы воспринимаем тренеров. Я вообще не думаю, что нам нужен главный тренер».

«Нетс» вновь пошли на поводу у пары гениев, но постарались обезопасить себя по максимуму: рядом с новым главным тренером появилась целая бригада мужчин, каждый из которых мог бы работать главным тренером (Майк Д’Антони, Име Удока, Жак Вон).

4-я «ошибка» Шона Маркса: 19 ноября 2020 года «Бруклин» выменивает Брюса Брауна

Что говорил об этом Дюрэнт: « Браун – невероятный . Под кольцом выбрасывал своевременно, играл пик-н-роллы, прихватывал опекуна в центре площадке. Горжусь этим парнем, настоящий профи».

«Нетс» въезжают в первый сезон Дюрэнта в качестве одного из фаворитов сезона. Базовая ротация на старте выглядит так: Кайри Ирвинг – Спенсер Динуидди – Джо Харрис – Кевин Дюрэнт – Деандре Джордан; со скамейки Брюс Браун – Лэндри Шэмет – Карис Леверт – Джефф Грин – Джарретт Аллен.

Более-менее общеизвестно, что звезд раздражают некоторые молодые, в частности, Джарретт Аллен, который, выглядя явно сильнее Джордана, чаще появляется со скамейки. Однако конструкция все равно воспринимается вполне отвечающей ожиданиям букмекеров. Параллельно Маркс не останавливается. Он собирает не только костяк и интересную группу поддержки (Грин, Динуидди, Харрис), но и ищет варианты для усиления на будущее: на драфте-19 он выцепляет Ника Клакстона под 31 номером и в очередной раз доказывает, что «Детройт» – это свалка, где не очень понимают, что у них имеется в наличии, берет Брюса Брауна, который быстро становится одним из открытий и важной составляющей ротации даже без броска.

5-я «ошибка» Шона Маркса: 13 января 2021 года «Нетс» выменивают Джеймса Хардена

Что говорил об этом Дюрэнт: « Играть с Джеймсом в «Оклахоме» было круто … Я не знаю, откуда вы берете всю эту ерунду о том, что мы обсуждали его приход в «Нетс» во время тренировок в Лос-Анджелесе во время межсезонья. Не понимаю, откуда это вообще берется. Да, Джеймс – мой друг, но я доверяю фронт-офису в таких вопросах».

Дюрэнт ни разу не подтверждал, что его близкий друг оказался в «Нетс» неслучайно. Разве что сам Харден заявлял о желании попасть именно в «Бруклин».

Как бы то ни было, сложно поверить, что «Нетс» решились на один из самых смелых экспериментов в новейшей истории баскетбола без консультации со своими звездами. «Бруклин» не просто отдал самый большой набор активов за звезду (Джарретт Аллен, Карис Леверт, Торин Принс, Родионс Куруц, три пика первого раунда и четыре обмена пиками). «Бруклин» пожертвовал защитой, глубиной и будущим, чтобы создать команду, полностью заточенную на нападение, расширяющую площадку беспрецедентным образом и пытающуюся перестрелять любого.

Динуидди в начале сезона порвал кресты. И Харден превратился в полноценного разыгрывающего, чуть ли не идеального партнера для Дюрэнта.

Итог сезона – поражение на последних секундах седьмого матча от чемпионов из «Бакс» на фоне травм лидеров, промахов Джо Харриса из открытых позиций и небольшого заступа Дюрэнта, предпочитающего бегать в кроссовках большего размера.

С титулом не получилось, но все вроде бы идет по плану: 8 августа Дюрэнт торжественно продлевает контракт на четыре года (194 млн долларов).

6-я «ошибка» Шона Маркса: летом 2021 года штаб Нэша покидают Майк Д’Антони и Име Удока

Что говорил об этом Дюрэнт: «Ну, камон, парни. Последние два года Стив получает игроков в рандомном порядке. На него столько свалилось – и обмены, и травмы, и пандемия. Со всем этим тяжело справиться, и я горжусь тем, насколько он сфокусирован на своей работе, как он заряжает нас всех страстью. Мы будем работать все лето и увидим, что случится...

«Думаю, это от нас, от игроков, требуется сделать работу тренера проще, именно поэтому все внимательно слушали Стива и делали то, что он просил. Мы все понимаем, что в баскетболе каждый развивается буквально каждый день. Для него это первая реальная возможность на посту тренера. И мне кажется, что он выполняет свою работу идеально »...

Эту фразу Дюрэнт произносит сразу после вылета от «Бостона». Не просто фразу – минут десять он объясняет собравшимся, насколько они недооценивают тренера. Ничего страшного еще не произошло («Голден Стэйт» не котируется даже в качестве фаворита на выход в финал от Запада), и Стив Нэш получает от деликатного форварда исключительно уважение, признание и полную индульгенцию, хотя журналисты обкладывали его весь сезон. Без Майка Д’Антони рядом с Нэшем атака «Нетс» больше не выглядит потенциально лучшей в истории (будем не менее деликатны), что приводит к очередной тотальной смене ассистентов летом 2022 года.

Однако тогда, летом 2021-го, Маркс вновь действует в рамках той же доказавшей работоспособность схемы: он окружает Нэша либо сверхопытными бывшими главными тренерами (Клиффорд), либо людьми, которых видят в качестве потенциальных главных тренеров (Вантерпул). Наверное, «Нетс» был нужен кто-то, разбирающийся в атаке, но такого найти не так уж просто: Кенни Аткинсона по-прежнему не любят бруклинские звезды, так что он отправляется помогать Стиву Керру в «Уорриорс».

К тому же, куда еще впихнуть кого-то – почти весь штаб помощников занимают люди, которые близки к Кевину Дюрэнту: здесь Роял Айви, с которым они выступали за «Оклахому», здесь Брайан Киф, тренер из «Оклахомы», здесь Адам Харрингтон, бывший персональный тренер КейДи. Кроме того, Вантерпул вырос в Мэриленде, в тех же местах, что и Дюрэнт.

7-я «ошибка» Шона Маркса: 12 октября 2021 года «Нетс» объявляют, что Ирвинг не сможет играть в Нью-Йорке и отстраняют его и от выездных матчей

Что говорил об этом Дюрэнт: «Я ему говорил, насколько он важен, как сильно я хочу, чтобы он играл – играл в каждом матче. Но я не могу никого заставлять делать прививку, я не умею это делать. Может ли он играть? Не, я не могу его заставить.

Мы много говорили о том, что очень хотим, чтобы он был частью команды, чтобы он постоянно присутствовал, но это зависит исключительно от него. Какое решение он примет, такое и примет. Мы в любом случае должны оставаться профессионалами и делать нашу работу. Все из нас – от владельца до менеджера по экипировке – так что когда он будет готов, тогда и будет.

Я не просил его объяснить, почему он не хочет делать прививку. Мне кажется, я не должен этого делать ».

«Бруклин» разваливается еще до старта сезона. Ирвинг включает Ирвинга на двести процентов и разве что лично не выводит людей на улицы Нью-Йорка. Джо Харрис рвет сухожилие и выбывает на весь сезон. Харден приезжает растренированным и априори недовольным.

При этом Дюрэнт держит любопытный нейтралитет, надеясь на то, что все наладится.

С одной стороны, руководство «Нетс» впервые идет против хотелок звезд – в сентябре Маркс все же избавляется от контракта Джордана (тот благодарит команду за то, что ему пошли навстречу), а потом у Ирвинга списывают часть зарплаты за пропуски. Но это очевидные для всех меры по усилению команды и поддержанию репутации – Дюрэнт никак не высказывается на данный счет.

С другой, руководство «Нетс» явно настроено усиливаться даже в такой ситуации – «Нетс» подписывают Пэтти Миллса, от которого Дюрэнт фанатеет, и сохраняют еще одного его друга-ветерана (Гриффина), который вроде бы напоминал скорее живого, чем мертвого в концовке предыдущего сезона.

«Нетс» теперь основные фавориты сезона. Хотя через месяц после старта ротация выглядит так: Пэтти Миллс – Джеймс Харден – Брюс Браун – Кевин Дюрэнт – Блэйк Гриффин; со скамейки Джевон Картер – Кэм Томас – Деандре Бембри – Джеймс Джонсон – Ламаркус Олдридж. Они держатся на плаву до того момента, пока не травмируется уже сам Дюрэнт. Звезды в очередной раз прогибают руководство к январю – из-за недостатка качественных игроков «Нетс» все же разрешают Кайри Ирвингу участвовать в выездных матчах.

8-я «ошибка» Шона Маркса: 10 февраля 2022 года «Нетс» удовлетворяют просьбу Джеймса Хардена об обмене и отправляют его в «Филадельфию»

Что говорил об этом Дюрэнт: «Джеймс не должен кому-либо что-то объяснять. Он хозяин сам себе. Он сам принимает решения относительно собственной карьеры. И я не ждал, что он будет объясняться передо мной.

Я просто рад, что мы закрыли этот вопрос и теперь можем двигаться дальше безо всякой шумихи. Уверен, что он чувствовал бы то же самое. Мне кажется, когда человек понимает, что «он несчастлив», то это не случается в один момент, он сделал много шагов, чтобы прийти к этому. Так что не важно, что я скажу или как я попытаюсь кого-то переубедить – я не говорю, что я пытался его переубедить, просто мне так кажется – это не изменит их внутреннее ощущение относительно того, счастливы они или нет. Поезд уже ушел, он принял решение . Уверен, что такие решения люди принимают сами. А я, как друг, просто должен это принять».

«Нетс» столкнулись с идиотской ситуацией. Они-то думали, что получают троицу звезд, собирающихся брать титулы вместе, и ради этого согласились пожертвовать и всеми пиками, и молодыми игроками, и раздутой за счет бестолковых друзяшек платежной ведомостью. Троица звезд же оказалась весьма оригинальной: один устроил демарш против ковид-ограничений, другой ощутил себя «несчастным» и сбежал к приятелю Мори, а третий нашел в себе ресурсы только для того, чтобы меланхолично поддерживать друзей в их исканиях.

Пришлось действовать стремительно: под дедлайн, с угрозой потерять Хардена без компенсации летом, «Бруклин» был вынужден форсировать трейд, хотя равноценной замены на рынке не существовало (Харден хотел перейти именно в «Филадельфию» и точно так же бы сбежал из другой команды летом). В итоге Маркс согласился на Бена Симмонса, у которого был многолетний контракт и который мог бы стать звездной версией Брюса Брауна рядом с суперзвездами, согласился на глубину (Сет Карри и Андре Драммонд), согласился на два пика первого раунда. С учетом обстоятельств это был максимум, хотя, по всей видимости, его все же застало врасплох нежелание Симмонса выходить на паркет и в составе «Бруклина» – об операции на спине (если она действительно состоялась), вообще-то самой серьезной травме для любого баскетболиста, сразу после трейда речи не было, Симмонс «чувствовал себя невероятно».

После обмена Дюрэнт поговорил с Симмонсом по телефону, и тот – как сообщалось – «растрогался до слез».

К плей-офф «Нетс» вновь подошли в качестве главного фаворита у букмекеров. «Бостон» даже жалели из-за того, что те сглупили и не отдали второе место «Милуоки». Маркс вновь притащил одно из лучших усилений перед играми на выбывание – с «Нетс» подписался бывший падаван Стива Нэша Горан Драгич, еще один маленький игрок, умеющий все. Ротация «Бруклина» выглядела так: Кайри Ирвинг – Сет Карри – Брюс Браун – Кевин Дюрэнт – Андре Драммонд; со скамейки Пэтти Миллс – Горан Драгич – Блэйк Гриффин – Ник Клакстон.

«Бруклин» уступил 0-4, при этом боролся до последних секунд во всех матчах противостояния с будущим финалистом. Дюрэнт абсолютно спокоен (как мы видели выше, защищает Нэша перед журналистами): с учетом всего, через что прошли «Нетс» по ходу сезону, они остаются фаворитами и следующего сезона.

9-я «ошибка» Шона Маркса: 25 мая 2022 года выясняется, что «Нетс» не собираются предлагать многолетнее соглашение с Ирвингом. Плюс меняют тренерский штаб

Что говорил об этом Дюрэнт: «Не имею к этому никакого отношения. Вы же понимаете, это заработок другого человека, как я могу в это вмешиваться? Это гораздо значимее, чем я . Статус свободного агента – одна из важнейших вещей в твоей карьере. Тут нельзя никак повлиять. Я могу только оставаться верным себе и ждать».

Демарш Ирвинга не проходит: желающих дать ему многолетний контракт не находится во всей лиге, так что ему приходится брать опцию и оставаться в «Нетс» еще на год. Сам он рассказывает окружающим, что рано или поздно будет вновь помогать Леброну Джеймсу в «Лейкерс».

«Нетс» особо не скрывают, что поведение чрезмерно гениального разыгрывающего их напрягает. После вылета из плей-офф Шон Маркс выступает с программным заявлением, в котором слышится то ли просьба, то ли угроза (а сам он выглядит как человек, всю жизнь проработавший в «Сан-Антонио», пытающийся построить «Сан-Антонио» в Нью-Йорке и теперь столкнувшийся со всем вот этим): «Мы понимаем, что именно нам нужно – нам нужны парни, которые хотят играть здесь, хотят быть частью чего-то большего, чем они сами, играть неэгоистично, играть в командный баскетбол и не пропускать матчи. Это относится не только к Кайри, но и ко всем остальным».

Кажется, что «Нетс» изменили отношение к звездам и больше не намерены с ними нянчиться, как прежде (с учетом того, что те это не ценят). Дюрэнт никак не реагирует. Вообще никак.

Маркс вновь радикально перетряхивает тренерский штаб. В том числе убирает из него Дэвида Вантерпула и Адама Харрингтона, близкого приятеля Дюрэнта, когда-то личного тренера Дюрэнта, доросшего до роли полноценного помощника главного тренера.

И собирает команду на следующий сезон – выменивает Ройса О’Нила, продлевает Ника Клакстона, подписывает Ти Джей Уоррена.

Ротация просматривается таким образом: Кайри Ирвинг – Сет Карри – Джо Харрис – Кевин Дюрэнт – Бен Симмонс, со скамейки Пэтти Миллс – Ройс О’Нил – Ти Джей Уоррен – Ник Клакстон. Фразы «Дюрэнт понимает, что не выиграет чемпионство с таким составом» не кажутся особенно логичными, потому что у «Нетс» за эти годы не было команды мощнее и сбалансированее, чем они выглядят на бумаге перед будущим сезоном. Как минимум, в лиге сложно назвать две команды, которые бы смотрелись фаворитами в противостояниями с такими «Нетс» (с учетом того, естественно, что основной разыгрывающий если не перестанет тиражировать конспирологический бред, то как минимум перестанет изнурять себя голодовками в период важнейших матчей).

Проблема ни разу не в решениях Маркса по составу, которые либо просто хороши, либо принимались с одобрения Дюрэнта, проблема в личном отношении, лучше всего проявившемся в ситуации с Харрингтоном и Ирвингом. И в отсутствии какого-либо диалога – Дюрэнт показательно не общается с генеральным менеджером и тренером, а напрямую обсуждает свои ультиматумы с Цаем.

30 июня Дюрэнт наконец проявляется. С неожиданным требованием – не вернуть Харрингтона и дать контракт Ирвингу, а обменять его в «Майами» или «Финикс».

8 августа он подтверждает, что его намерения не поменялись – теперь и только теперь, когда межсезонье уже в сущности закончилось, он требует обмена или увольнения Маркса и Нэша, а к списку предпочитаемых клубов добавляются «Филадельфия» и «Бостон».

Получается, что единственным проколом Маркса является то, что он не смог куда-либо обменять Кевина Дюрэнта за прошедший месяц.

Спустя все это время никто так толком и не может объяснить: чего именно хочет Дюрэнт (куда бы его ни обменяли, получившаяся команда точно будет хуже этих «Нетс»), чем конкретно он недоволен (если уходом Харрингтона, то почему бы не попросить просто вернуть Харрингтона, а не увольнять все руководство) и почему он так странно себя ведет (хотя, очевидно, что «Нетс» готовы на очень многое, чтобы его удержать, но не готовы потакать явному самодурству)?

Фото: Gettyimages.ru/Elsa, Sarah Stier, Emilee Chinn, Kevin C. Cox, Tim Nwachukwu, Al Bello