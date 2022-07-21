Первый номер драфта НБА-2023 уже известен. За лучшим европейцем после Дончича ныряет даже «Сан-Антонио» Грегга Поповича

Почему все хотят сливать сезон?

Едва ли не главное событие этого межсезонья в НБА – это обмен Деджонте Мюррэя в «Атланту». Его обычно анализируют через призму перспектив «Хоукс», но куда более значима тут логика «Сперс»: «Сан-Антонио» избавился от своего лучшего игрока во многом для того, чтобы повторить свой противоречивый, но в конечном счете гениальный маневр из сезона-96/97, когда клуб Грегга Поповича поборолся с «Селтикс» за звание худшей команды в лиге и заполучил себе Тима Данкана, гарант всех достижений клуба на последующие 20 лет.

Как и в случае с драфтом Данкана, следующий драфт также лишен какой-либо интриги: уже как минимум три года ESPN и прочие эксперты по молодым игрокам называют самым талантливым проспектом француза Виктора Вембаньяму. Если бы его допустили и до драфта-22, и до предыдущих, то наверняка клубы предпочли бы потратить первый выбор именно на него. Со времен Энтони Дэвиса, а может быть, даже Леброна Джеймса на драфтах не было игрока, который бы считался столь однозначной фигурой для построения успешной команды. И именно поэтому маневр «Сперс» столь симптоматичен: после ухода Кавая Ленарда «Сан-Антонио» отказывался от перестройки, хотя безнадежно бултыхался в болоте НБА, но ради Вембаньямы Грегг Попович возвращается к тому, с чего и начиналась его карьера – с циничного слива сезона.

Почему Вембаньяму так высоко котируют

Если совсем просто, то причина – небывалое сочетание антропометрических данных (рост – 220 см, размах рук – 236 см, с поднятыми руками – 292 см), умений (у него мягкая кисть, дриблинг и пас с ведения, он умеет бросать издали и может даже сам инициировать атаку за счет обыгрышей в стиле Дюрэнта) и баскетбольного интеллекта . Благодаря всему этому Вембаньяму считают то Руди Гобером, который умеет бросать, то высоченной версией Кевина Дюрэнта, то Яннисом Адетокумбо, который с детства живет баскетболом.

Пожалуй, самое важное в Вембаньяме – это его баскетбольные корни. Вембаньяма родился в спортивной семье: его отец занимался прыжками в высоту, а мать играла в баскетбол и по завершении карьеры стала тренером. Старшая сестра Вембаньямы выступала в сборной Франции U17, которая взяла золото на чемпионате Европы, а его старший брат пробует себя в гандболе. Именно благодаря этому у него есть критическое преимущество перед остальными семифутерами: их всех приводил в спорт высокий рост, Вембаньяма же с детства возился с мячом и сам признается, что даже не помнит себя, не играющим в баскетбол. Когда его спрашивают о том, любит ли он игру, то он отвечает, что это даже не любовь, а «стиль жизни».

Отсюда его главное достоинство – удивительный баланс тела. Сами баскетбольные навыки у него присутствуют, но пока находятся в стадии развития. Что уже бросается в глаза, так это то, насколько он уникален во владении своими 220 сантиметрами. Вембаньяма двигается как игрок на 20 сантиметров ниже – стремительно мчится в быстрые прорывы, пытается раскачивать оппонентов на дриблинге, легко передвигается по зоне в защите. На своей половине он уже представляется более-менее завершенным продуктом, то есть потенциально многократным лучшим защитником лиги. У Вембаньямы есть все достоинства Руди Гобера (тот сам говорил, что молодой прогрессирует гораздо быстрее, чем он): размеры, длина рук, мобильность, умение закрывать воздух под щитом и выходить на подстраховку. И при этом он часто показывает, что ему хватает латеральной скорости, чтобы угнаться и за маленькими, за третьими номерами уж точно. Даже когда он пропускает гардов, то это видится скорее неопытностью, недостатком знания соперников, а не физической ограниченностью .

К этому добавляются проблески атакующей игры, даже чрезмерной для семифутера. Руди Гоберу не было бы цены, если бы он просто умел обыгрывать уступающих ему в размерах игроков под щитом. Вембаньяма пытается делать намного больше: активно атакует с периметра (пусть пока у него 30% в Евролиге и 26% в чемпионате Франции, в прошлом году было 36%), ищет передачами партнеров под щитом, разгоняет атаки и разбирается кроссоверами один на один, бросая с отклонением. Сложно сказать, зачем вообще семифутовому центровому нужны такого рода штуки, но пока это все демонстрирует космический потенциал: слово «единорог» употребляют в баскетболе так часто, что оно утратило какую-либо уникальность, но все недвусмысленно указывает на то, что семифутера с такой оснащенностью последний раз видели, когда на драфт выставлялся Карим Абдул-Джаббар. Среди его недостатков, скажем – то, чего никогда не услышишь о центровых: он часто сваливается на бросок с отклонением, так как ему не хватает резкости для обыгрыша и сподручнее просто швырнуть с верхотуры. А также слишком часто теряет мяч, отдавая небрежные передачи и злоупотребляя дриблингом в центре площадки.

Любому семифутеру традиционно предрекают повышенную травматичность. И пока это единственное, что вообще может помешать Вембаньяме стать тем, кого в нем видят специалисты. Несмотря на худощавое телосложение, вес вряд ли можно рассматривать как такую уж большую проблему: Вембаньяма – не Холмгрен, за последние 2 года он набрал 23 килограмма, и уже сейчас его вес составляет 95 (на 12 килограммов больше, чем у семифутового коллеги из «Оклахомы»). Еще 15-20 килограммов отделяют его от оптимального веса Руди Гобера, на который молодой француз и ориентируется. Другое дело, что ему регулярно досаждают мелкие повреждения: он пропустил старт прошлого сезона из-за повреждения плеча, выбыл на несколько недель из-за травмы пальца и не доиграл чемпионат из-за повреждения мышцы. А еще в конце 2020 года центровой выбывал на два месяца со стрессовым переломом ноги. В прошлом сезоне из 76 возможных игр Вембаньяма провел лишь 33…

Однако ничего критичного или хронического здесь пока нет. Вембаньяма уже раскрылся в защите раньше, чем Гобер, уже показал себя более технически подготовленным, чем Порзингис, и уже пробует делать с мячом то, что из людей, подобных размеров, делал лишь Дюрэнт. Если ему не помешают повреждения, то в нем видят будущего MVP, лучшего защитника и игрока, способного изменить траекторию любого клуба, в который попадет.

Какие у Вембаньямы реальные достижения

Вембаньяма – это не только потенциал, уникальная координация, гармония движений.

Упрочению ажиотажа вокруг его фигуры способствовали несколько ярких моментов.

1. Вембаньяма помог команде «Нантерра» U18 дойти до финала в молодежном чемпионате Франции. Самое интересное, что ему на тот момент исполнилось только 14 лет.

2. В 15 лет он вместе со сборной Франции U16 завоевал серебро на чемпионате Европы. Знаковым моментом оказался четвертьфинальный матч с Италией, в котором Вембаньяма выдал 12 очков, 21 подбор и 8 блоков (в среднем у него 5,3 блока за игру).

3. В 16 лет Вембаньяма лихо побросал через Руди Гобера. Видео мгновенно завирусилось, инициировав бессмысленные споры о том, на сколько процентов старается центровой «Юты».

4. В 17 лет Вембаньяма вышел в финал чемпионата мира U19 против сборной США, представленной лучшими игроками нынешнего драфта. Франция уступила (81:83), но MVP турнира Чет Холмгрен визави запомнил навсегда: скауты не видели его настолько потерянным, а Вембаньяма (на год младше соперников) набрал 22 очка, 8 подборов и 8 блоков.

5. В 18 лет Вембаньяма перебрался в «Виллербан», за который провел несколько впечатляющих матчей на уровне Евролиги и взрослого чемпионата Франции. Самыми запоминающимися вышли 14(6 из 7)+5+5 блоков против «Жальгириса», 18(4 из 5 трехочковых)+6 против «Милана» и 25(7 из 12)+7 против «Ле-Портеля». Несмотря на 17 минут в среднем на площадке и только 13 проведенных матчей в Евролиге, Вембаньяма оказался формально лучшим игроком турнира по блокам (1,9 за матч).

Француз всю жизнь играл против тех, кто старше, но при этом на уровне молодежных турниров неизменно доминировал. Против взрослых он мало играл на уровне Евролиги, а в чемпионате Франции в среднем набирал за 18 минут 9,4 очка, 5,1 подбора, 1,8 блока при 60% двухочковых и 26% трехочковых. При этом в последних 10 матчах сезона в Евролиге и чемпионате Франции Вембаньяма вышел на показатели 13,0 очка, 5,9 подбора, 2,5 блока за 21,6 минуты при 63% двухочковых и 50% из-за дуги .

Как Вембаньяму подводят к драфту

Путь Вембаньямы не похож на традиционную карьеру среднестатистического молодого европейца. Обычно это объясняется тем, что его направляют погруженные в баскетбол родители. Вернее, мама, которую за чрезмерную жесткость называют Кендриком Перкинсом в юбке.

Вембаньяма так и не попал в школу какого-нибудь суперклуба. В 2018-м «Нантерр» отдал его в аренду в «Барселону» на Minicopa del Rey, в котором 14-летний центровой помог новой команде занять третье место и в игре за бронзовые медали набрал 16 очков и 15 подборов. Однако на этом все и ограничилось – его родители всегда отклоняли любые предложения больших команд. Вембаньяма с 10 до 17 лет занимался в школе «Нантерра» (его самый яркий опыт – это выступление в юношеском турнире ANGT, где он был опять же лучшим по блокам (6 за матч) и попал в символическую сборную) и только в прошлом году переехал в «Виллербан» Тони Паркера.

Опыт в Лионе родителям не особенно понравился. Этим летом они перевезли сына в парижский «Метрополитан» Бориса Диао.

Основания для этого не совсем прозрачны. Расстроенный Тони Паркер рассказал, что относительно Вембаньямы у «Виллербана» был двухлетний план: в первом сезоне они начали подводить его к основе, причем в концовке сезона его использовали в качестве третьего-четвертого номера, давая ему свободу для обыгрыша и вообще творчества на сильной стороны, а во втором уже готовы были гарантировать ему 30 минут игрового времени. Однако предложение из Парижа почему-то показалось им более привлекательным. Возможно, из-за того, что там работает тренер сборной Франции Венсан Колле, у которого и статус более сильного специалиста, по сравнению с братом Паркера, и вообще репутация человека, который умеет работать с молодыми игроками и максимально подсвечивать их лучшие качества. А возможно, из-за того, что на уровне Еврокубка Вембаньяме будет проще устроить показательное доминирование.

С «Метрополитаном» Вембаньяма подписал двухлетнее соглашение. Какими бы резонами он ни руководствовался при переходе, понятно, что скромные французские команды его родителям нравятся больше суперклубов, даже скромных французских суперклубиков вроде «Виллербана», потому что здесь их сына ждет больше игрового времени, больше свободы для всех вот этих танцев 220-сантиметрового Дюрэнта, больше возможностей для бросков с семи метров от семифутера, больше функционала разыгрывающего центрового.

Пока не видно, что помешало бы Вембаньяме в борьбе за звание первого номера драфта-2023. Но амбиции людей, которые его ведут и развивают, не ограничиваются самоутверждением непосредственно над конкурирующей молодежью. Вембаньяма – претендент на статус исключительного игрока, лучшего игрока поколения или даже века. И его прокачивают исходя из подобной точки зрения.