Парень из НБА претендовал на 130-миллионный контракт. Теперь его призывают выкинуть из лиги за издевательства над женой

Шокирующее лето Майлза Бриджеса.

Перед прошлым сезоном Майлз Бриджес здраво оценил свои возможности на баскетбольной площадке: он отклонил предложение «Хорнетс» продлить с ним соглашение на 4 года, за которые получил бы 60 миллионов долларов.

На протяжении всего года это решение выглядело едва ли гениальным. На четвертый год карьеры форвард неожиданно для всех превратился в лучшего бомбардира «Шарлотт» (20,2 очка за игру) и ключевой компонент их нападения (третий в команде по передачам). Пусть его нового уровня все равно не хватило, чтобы затащить «Хорнетс» в плей-офф, пусть команда не готова была выкладывать ему максимальный контракт (173 миллиона на 5 лет), пусть он немного сдал в концовке и даже не котировался среди претендентов на «самого прогрессирующего», Бриджес полностью изменил представление о своем потенциале и вообще переписал собственный медийный образ.

С одной стороны, он превратился в одного из лидеров на паркете, пусть и в команде ниже среднего: за счет атлетизма, мощи, очевидной работы его роль изменилась – из ведомого, ролевого игрока он стал тем, кому доверяют мяч, функции розыгрыша, все больше дальних попыток. Тренер Борего даже на полном серьезе уверял, что Бриджес может защищаться против всех пяти позиций.

«Майлз сделал колоссальный прыжок, – говорил после сезона генеральный менеджер «Шарлотт» Митч Капчак. – Майлз – ограниченный агент, а это означает, что мы можем повторить любое предложение, мы намерены оставить его в своей команде надолго. Он часть нашего будущего».

С другой, Бриджес получал все больше внимания как начинающий рэпер. По крайней мере, The Ringer и еще десяток изданий советовали к нему присмотреться и утверждали, что творения форварда не менее симпатичны, чем его динамичный стиль игры, сделавший «Хорнетс» одной из самых зрелищных команд в НБА.

И главное – к 1 июлю 2022 года Бриджес увеличил свою стоимость как минимум в два раза. Если уж Анферни Саймонс получил от «Портленда» 100 миллионов на четыре года, то 24-летний форвард «Хорнетс» мог рассчитывать на гораздо большее. Остальные клубы подписать к ограниченно свободным агентом «Шарлотт» соглашение на 132 миллиона за 4 года. И в самом худшем случае новый контракт Бриджеса был бы примерно в районе 25-30 миллионов в год.

Вот только 29 июня 2022 года Бриджес был арестован.

Сегодня против него возбуждены три уголовных дел по статьям, которые связаны с домашним насилием. Бриджес обвиняется в нанесении телесных повреждений жене и жестоком обращении с детьми.

А завтра он должен предстать перед судом.

«Насилие в семье вызывает физическую, психическую и эмоциональную травму, которая оказывает длительное воздействие на жертв. Дети, ставшие свидетелями насилия в семье, особенно уязвимы, и воздействие на них неизмеримо.

Мистер Бриджес будет привлечен к ответственности за свои действия, и наше Бюро по оказанию помощи жертвам будет оказывать поддержку жертвам в ходе этого сложного процесса», — отметил окружной прокурор Джордж Гаскон в сопутствующем заявлении.

С Мишель Джонсон Бриджес начал встречаться шесть лет назад. Она сама играла в баскетбол в школе, где помогла своей команде трижды стать чемпионами штата, и затем в университете Мидл Теннеси Стэйт. После того как она вышла замуж, Джонсон оставила баскетбол и сосредоточилась на семье – в 2018 и 2020 годах у них с Бриджесом родились сын и дочь.

1 июля, когда Бриджес рассчитал на совсем другие новости, Джонсон опубликовала несколько фотографий со своими травмами и медицинское заключение по итогам всего, что случилось в ночь с 27 на 28 июня. У девушки диагностированы удушение, сотрясение мозга, закрытый перелом носовой кости, ушиб ребра, многочисленные синяки, повреждение мышцы шеи.

«Я позволила ему разрушать мой дом, издеваться надо мной всеми возможными способами и травмировать наших детей на всю жизнь. Но это должно остановиться. Больше не допущу, чтобы он и люди из его окружения заставляли меня молчать, лгать, покрывая его и клеветать на саму себя. Мне страшно и больно за детей, которые были свидетелями всего этого. Я не прошу, чтобы мне сочувствовали, просто хочу, чтобы это закончилось», – прокомментировала она новости об инциденте.

С того момента снимки пропали из соцсетей Джонсон. И для Бриджеса это единственная хорошая новость и надежда на то, что все еще удастся замять (так было, например, в свое время с Рубеном Паттерсоном, который продержался в лиге еще четыре года после изнасилования няни своих детей и нападения на жену).

В лиге уже раздаются призывы закэнселить игрока, чем бы ни закончилось судебное разбирательство, однако на практике в НБА такое никогда не встречалось. Джеффри Тэйлор из того же несчастного «Шарлотт» вылетел из НБА после похожих обвинений, но и ему после 24-матчевой дисквалификации предоставили шанс вернуться – он старался обосновать свои притязания через G-лигу, но в итоге продолжил карьеру в Евролиге. Куда больше случаев, когда обвинения в домашнем насилии ни к чему серьезному вообще не приводили: например, Джейсон Кидд отделался курсами по управлению гневом, Гленн Робинсон записался на курсы по управлению гневом и отработал пять дней, Джейсон Ричардсон получил лишь 3-матчевую дисквалификацию, Дэррен Коллисон – 8-матчевую дисквалификацию, а Рон Артест – 100 часов общественных работ. В настоящее время лига вообще переживает целую эпидемию случаев домашнего насилия: помимо Бриджеса, Ришон Холмс пропустил из-за обвинений концовку прошлого сезона, Джексон Хэйс в июне получил условный срок и 450 часов общественных работ, Рэджону Рондо запретили приближаться к бывшей жене после того, как он угрожал ей оружием…

Несмотря на пугающие фотографии и всеобщее осуждение, Бриджес остается ограниченно свободным агентом: «Шарлотт» не стали отзывать квалификационное предложение после инцидента и сохранили права на игрока.

Фото: Gettyimages.ru/Grant Halverson; Instagram