«Макларен» так полетел, что уже котируется как лучший в «Ф-1». Грядет титульный бой с Ферстаппеном?

Норрис согласен, а математика против.

Ландо Норрис закончил вторую гонку подряд на втором месте – теперь на Гран-при Испании после поула ему до победы не хватило пары секунд, потерянных на старте и первом отрезке в трафике. Безошибочный Макс Ферстаппен вновь удержался – и после финиша №4 не сумел скрыть разочарование по радио.

«####, я должен был победить! Кого волнует титул гонщика дня, лучший круг и второе место?»

Еще бы: Ландо проехал абсолютно лучший финальный отрезок и сравнялся по среднему темпу с Ферстаппеном, но Макс оказался стабильнее:

Это как раз преимущество лидера – возможность задавать и контролировать ритм. Которую Норрис и отдал слишком активной обороной на старте – сдав выгодную траекторию Расселлу выдавливаниями Ферстаппена.

Но и этого вместе с последними прорывами хватило, чтобы соперники резко вознесли «Макларен» на трон потенциально лучшей машины «Ф-1» прямо сейчас – на смену «Ред Булл». Например, Кардос Сайнс из «Феррари» уже считает оранжевый болид «Макларена» наиболее универсальным – ведь англичанам устранить откровенно слабые стороны и сделать его подходящим для трасс всех типов:

«Я считаю, что самая стабильная машина сейчас у «Макларена». Как мне кажется, у «Ред Булл» не некоторых трассах возникают проблемы. То же касается и нас. «Макларен» же быстр везде.

Они быстры в медленных поворотах. В Барселоне они на полном газу проходили третий и девятый повороты. Они были быстрее всех в пятом повороте.

В данный момент я не вижу у болида «Макларена» слабых мест. На мой взгляд, лидером остается «Ред Булл». Но болид «Макларена» быстр везде, что действительно впечатляет».

И действительно: хоть «Макларен» и не проезжал важнейший 14-й поворот все-таки с полным газом, но команда подобрала такие настройки, что прижимной силы хватало на достижение тех же скоростей по сравнению с «Ред Булл» – для износа покрышек так даже эффективнее. И да, «Мерседес» уже достиг тех же высот (но пока уступает в других зонах треков), а «Феррари» приходилось сильно сбрасывать и страдать на разгонах!

«Макларен» очень быстр, это вызывает некоторое беспокойство, – подтвердил и Макс Ферстаппен. – И я хочу больше скорости, ведь в данный момент мы не являемся самыми быстрыми… Команда хорошо работает, мы выжимаем максимум из имеющихся возможностей. Но невозможно все время полагаться только на это. Чтобы выигрывать гонки, обычно для этого вам нужна самая быстрая машина. Сейчас нам этого недостает.

У нас были проблемы с темпом – не думаю, что это была наша лучшая гонка с точки зрения работы с шинами. Сегодня Ландо смог выжать из своих шин больше скорости. В этом «Макларен» был лучше. Не могу сказать, что мы сделали что-то не так, совсем нет, но нам нужно прибавлять.

Я полагаю, что в ближайших гонках мы будем находиться под очень сильным давлением. Так что нам нужно поднапрячься. Времена легких побед в прошлом», – рассказал Ферстаппен.

«Две машины очень и очень близки. Для «Макларена» огромное достижение, когда говорят о равенстве с «Ред Булл», но мы хотим улучшить болид», – подтвердил и шеф «Макларена» Андреа Стелла.

Но значит ли это, что оранжевые уже сейчас рванут за титулами? Трансформируется ли лучшая машина в битву за чемпионство?

Давайте посмотрим на положение в общем зачете – Ландо Норрис после Гран-при Испании как раз впервые в карьере вышел на второе место:

То есть сейчас между Ферстаппеном и Норрисом – 69 очков. Уменьшался ли он с момента, когда «Макларен» точно включился в битву за победы, Максу приходилось уезжать от Ландо и вообще на месте доминирования организовалась погоня?

Не совсем: 16 баллов (или как раз две победы с лучшими кругами) чемпион оставил за собой.

Тем не менее, впереди еще 14 Гран-при – из которых четыре ожидаются спринтерскими. Море очков на столе – только за счет побед в обычных гонках (без лучших кругов!) можно отыграть 98 баллов.

И без сходов, провалов и вмешательства других соперников Ландо потребуется выиграть по меньшей мере 10 заездов, чтобы хотя бы сравняться с действующим чемпионом мира. «Макларену» будет, конечно, проще: ведь английская команда хотя бы временами еще может полагаться и на Оскара Пиастри (подиум на Гран-при Монако и победа над Ферстаппеном в прошлогоднем спринте на Гран-при Катара), пока Серхио Перес после четырех подиумов до Имолы начисто увяз в сходах и на границе топ-10.

Все-таки «Макларен» прямо сейчас – единственная команда, финишировавшая в топ-2 в каждой из последних шести гонок. Мелкая статистика, но, наверное, чертовски здорово продается спонсорам!

Одно из самых авторитетных гоночных изданий Autosport тщательно изучило и покруговки из гонки, и мини-сектора квалификации, и даже поведение болидов в каждом повороте, чтобы понять: чья же машина сейчас лучшая? Можно ли сказать, что «Макларен» теперь самый сильный и сбалансированный?

И вердикт: пока «Макларен» все же не совсем на вершине, но точно у уровня «быстрейшей»

«MCL38 классно развивают в сильную машину для любого типа треков – специально для совпадения со всеми возможными симуляциями. Команда сознательно работала над повышением потолка как над своей слабой стороной, параллельно пытаясь не навредить сильнейшим характеристикам. Простой подход, но он сработал. «Ред Булл» в то же время обнаружил немного уязвимостей в подбрюшье и отчаянно пытается закрыть их для грядущих гонок.

Но, вероятно, пока слишком рано говорить, что именно «Макларен» теперь на вершине – всего с одной победой в сезоне. Есть разница между «быстрейшей» машиной и «лучшей сборкой скорости, универсализма и команды». У «Макларена» теперь явно бенчмарк, но «Ред Булл» и Ферстаппен обладают врожденным навыком выжимать победы, когда их машина – не лучшая».

А что сам Норрис? Готов идти за титулом? Чего ему не хватает?

№4 согласен с экспертами – считает, именно ему нужно сделать последний шаг и добить еще 1-2%, чтобы наконец-то превратиться в настоящего претендента.

«Я могу ошибаться, но мне кажется, что в субботу их машина все-таки была чуть быстрее нашей.В гонке же уже наша машина была быстрее. Сейчас мы быстрейшие. У нас была лучшая машина. И не смог ее капитализировать. Не смог выполнить и сделать то, что мне было сказано для старта. Но я финишировал вторым. Так что да, все решают мелкие детали.

Макс не допускает ошибок, вообще. Так что как только ты допустишь даже небольшую ошибку, он сразу же выйдет вперед.

Тем не менее, ситуация может меняться в зависимости от трассы. Мы видели, как пару гонок назад у «Ред Булл» возникали трудности. Я считаю, что наша машина по-прежнему является самой стабильной на трассах всех типов, где мы уже выступали.

Форма команд меняется в зависимости от трассы. Думаю, нам нужно продолжать делать то, что мы делаем, поскольку на данный момент, как кажется, этого вполне достаточно. Нам просто нужно исправить ситуацию и не допускать вот эти небольшие ошибки.

Чтобы мы могли бороться с Ферстаппеном за титул, Макс должен перестать выигрывать гонки. Хоть я сейчас и вышел на второе место в чемпионате, в целом это не имеет значения. Я мог бы финишировать хоть вторым, хоть десятым – гораздо важнее отрыв Ферстаппена и то, что в данный момент он продолжает его увеличивать. И это то, что мы не можем позволить ему делать на данном этапе сезона.

Мы должны были выигрывать эту гонку. И должны были отыграть несколько очков у Макса. Потенциально у нас были шансы победить его и в Канаде. Так что вот уже две гонки, в которых он выиграл, а я финишировал вторым.

Но мы способны на это [бросить вызов Ферстаппену]. Если бы я лучше принимал решения в Канаде и если бы лучше провел старт в Барселоне, мы могли бы выиграть две гонки подряд. Понятно что все это разговоры из разряда «а что если», но мы способны собрать все воедино и все делать правильно.

Сейчас я чувствую уверенность в каждый уик-энд, машина работает просто замечательно. Мы постоянно боремся за поул, а если проигрываем, то всего в пару десятых – чего еще желать? Думаю, нам просто нужно прибавить еще чего-го, хотя бы чуть-чуть, просто чтобы чуть упростить себе жизнь. А то все очень близко: теперь, похоже, четыре команды могут биться за поулы и победы.

На высоких скоростях нам еще нужно поработать, чтобы не отставать от «Ред Булл». Безусловно, их машина лучше справляется с быстрыми поворотами, но в остальном мы очень хороши».

Не стоит забывать: Норрис все-таки впервые в карьере побеждает, на втором месте в чемпионате и претендует на титул в «Ф-1» на ТАКОМ уровне – 7 лет спустя после схваток в «Ф-2». «Макларен» тоже не сражался за подиумы и победы каждый уик-энд вообще с 2012-го – переобучение началось только во второй половине прошлого сезона, а в самом успешном за пять лет 2021-м стрелять выходило лишь эпизодически.

Верите в перспективы оранжевых уже в 2024-м?

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Фото: Gettyimages.ru /Chris Graythen