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Что случилось на Гран-при Испании: Расселл украл старт и схватил от «Мерса», лидеры менялись обгонами, Норрис рвал пелотон

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Все важное и быстрые выводы.

«Формула-1» продолжила европейский сезон этапом в Барселоне, и он сразу считался крайне важным и показательным по главной причине: «Каталония» – базовый трек для симулятора и для пилотов, и для аэротруб, потому здесь получается уникальный микс: с одной стороны, мы видим приблизительную расстановку того, на что машины в принципе способны, но с другой, из-за длины трека и «спрямленной» конкуренции квалификация превращается в чемпионат по везению/невезению.

Тем не менее, концепции машины, настройки, способности пилотов и мастерство комбинирования всех этих факторов вместе с огромной нагрузкой на шины и двигатель из-за жары и свойств поворотов и асфальта как раз и раскрывают, кто же потенциально всех сильнее в моменте.

Однако тезис «если ты быстр в Барселоне – быстр везде» работал только в старом формате календаря, полном стационарными классическими автодромами. В новой «Ф-1» он уже не актуален – теперь слишком много вариативности по местности, условиям, покрытию, городскому или временному характеру многих треков. «Барселона» теперь больше всего интересна как бенчмарк идеального потенциала болида – просто для корреляции с соперниками и результатами на других трассах. Ведь внятнее всего можно будет сравнивать итоги других этапов через заезд по Каталонии.

Команды подошли к нему с разными стратегиями: часть вроде «Феррари» или «РБ» предпочла масштабно обновить болиды и заняться изучением деталей, в некотором смысле принеся в жертву результат на одном круге (когда на таком накатанном треке знаешь машину хуже всех, у соперников автоматически преимущество), часть просто продолжила изучение обновлений с предыдущих гонок, часть внедрила более легкие детали схожих спецификаций – промежуточный вариант.

Квалификация потому вышла крайне нагруженной: вместе с фактором общих знаний уравнивания конкурентов на полную включались внешние факторы вроде порывов ветра. А один неудачный промах мимо апекса может убить целый сектор – вед в техничных отрезках один съезд с траектории влияет на потерю времени не только в одном повороте, но и в не череде последующих.

Оттого все уже в первом сегменте уложились в 0,8 секунды, а разрывы между напарниками на самых последних решающих кругах составляли уже 0,05 секунды – причем даже можно отметить, кому удалось по-настоящему собрать все сектора, а кто пострадал от чуть меньшего понимания болида.

Кто котировался выше всех? По всем симуляциям гоночного темпа выходила битва трех команд:

Кстати, Ферстаппен, Гасли и Сайнс получили полностью новые силовые моторы, Леклер – гибридную часть MGU-H, Перес, Окон и и Чжоу – аккумуляторы (последний – еще и блок электронного управления).

«Ред Булл» пожертвовал Пересом (у которого все равно штраф в 3 дополнительных позиции за доезд до пит-лейн на подбитой машине с Гран-при Канады) ради слипстрима Ферстаппену, которому явно настраивали болид под гонку.«Мерседес» вновь планировал бороться за победу – даже со второго ряда! «Феррари» же специально сохраняли шины под гонку и планировали схватку с «Мерседесом» за подиум – следовательно, они виртуально тоже переносились в битву за самые высокие места. Определенного фаворита не было – хоть советник «Ред Булл» и назвал им «Макларен», обладатель поула Норрис вообще допустил борьбу восьми пилотов.

Почему? Просто из-за плотности результатов решающим аспектом становится стратегия и возможные погодные условия – а износ покрышек по «Барселоне» традиционно так высок, что производитель шин «Пирелли» предположил даже четыре пит-стопа!

«Лучшими характеристиками обладают составы «медиум» и «софт», – пояснил после квалы босс программы итальянских шинников Марио Изола. – Идея гонки с четырьмя сменами шин не так уж далека от реальности: она всего на несколько секунд медленнее, чем гонка с двумя пит-стопами.

Разница в скорости соответствует прогнозам: шесть-семь десятых между «хардом» и «медиумом» на круге и чуть больше секунды между «медиумом» и «софтом». Шины C3 вполне можно использовать в гонке, чтобы получить преимущество на старте и на первых кругах».

Но все эти расчеты сработали бы только в случае отсутствия погодных факторов вроде дождя – а его возможность как раз прогнозировалась, добавляя хоть какие-то неизвестные в уравнение.

Но больше всего мог повлиять ветер – боковые порывы прогнозировали до 30 км/ч, а ведь подобного рода направления снимают по 5% прижимной силы и на скорости 9 км/ч!

Перестановки на решетке случились еще до старта: Алекс Албон отъехал на пит-лейн за смену деталей мотора без подтверждений от делегатов ФИА.

Ход гонки: мегастарт, обгоны за первые места, погоня Норриса сквозь пелотон, «Мерс» подвел Расселла

  • Все решили стартовать на «софте», кроме Албона – он выбрал «медиум»! Никто не собирался проигрывать позицию на старте, раз уж дождь прошел накануе и смыл часть наката, а другой его части пока не просматривалось. Гонка началась с температурой асфальта в 40 градусов – ниже на 10 по сравнению с квалификацией!

  • Пока Ферстаппен отбивал первое место у Норриса, Расселл выстрелил по внешней и перетормозил всех, вырвавшись в лидеры! Ландно выдавил Макса на траву – и тем самым сам освободил и отдал достаточно пространства Джорджу слева для самой широкой линии.

Пиастри взлетел на две позиции.

  • На 3-м круге Ферстаппен подлетел на 0,5 секунды в зону DRS от Расселла, услышал по радио «это может быть твой лучший шанс за гонку» – и атаковал через попытки «Мерседеса» сбить слипстрим! 

  • Тем временем Сайнс и Леклер обменялись позициями и начали жаловаться друг на друга по радио – их стычка закончилась контактом! Карлос покинул трек и вызывал негодование Шарля по радио, судьи пометили момент как потенциальное получение преимущества.

После двух кругов рассмотрения Сайнса простили.

  •  Окон и Перес первыми в лидерах открывали окно пит-стопов на 14-м круге.

  • На 15-м круге Гасли последовал за ними, но его задержали надолго – Пьер выехал за Эстебаном.

  • На 16-м круге заехал уже Расселл – и его тоже задержали: пит-стоп занял 5,3 секунды! В результате Джордж откатился прямо к заехавшему параллельно Сайнсу.

  • Хэмилтон заехал на 17-м – но выехал позади Расселла и Сайнса: настолько мощна подрезка в Барселоне против изношенных шин!

  • На 18-м круге в боксы заехал Ферстаппен – его обслужили за 1,9 секунды. И выиграл в итоге 4 секунды у Расселла.

  • На 20-м круге Хэмилтон прорубился-таки мимо Сайнса – Карлос тут же начал жаловаться по радио, что его вытолкнули!

  • Пиастри продержался против Ферстаппена до 22-го круга, насдерживал Макса сколько мог, а когда чемпион все же пролетел мимо – нырнул в боксы и вернулся 11-м.

  • На 24-м круге уже Норрис заехал в боксы – и выбрался 6-м: аж в 3 секундах после Сайнса. Следом за ним на следующем круге на пит-стоп отправился Леклер – он вернулся даже после Гасли 7-м!

  • Норрис разделался с Сайнсом на 26-м круге и поднялся на 4-е.

  • На 28-м круге Пиастри дежурно и спокойно обогнал Переса в битве за 9-е в конце первой прямой. Тем временем округу трека заволокло облаками – но встречного для них ветра как раз хватало, чтобы не пустить на черту асфальта. Температуры сохранились на уровне 40-42 градуса.

  • На 30-м круге Пиастри обогнал и Окона – поднялся на 8-е.

  • На 32-м круге Норрис обогнал Хэмилтона и пробился на подиум.

  • Перес тем временем заехал на второй пит-стоп на 32-м круге и вернулся 14-м. Направление ветра же изменилось – и туча начала наползать на первый сектор, снижая там температуру.

  • На 34-м круге Пиастри забрался и на 7-е мимо Гасли. До топ-6 и Леклера осталось 11 секунд.

  • На 35-м круге Норрис раскачал Расселла по неудобным траекториям и вырвал вторую позицию – Расселл контратаковал на прямой и в последовавшем повороте, но Ландо вновь выиграл внутреннюю линию и оставил «Мерседес» позади! Лучший маневр уик-энда?

  • И Расселл тут же на 37-м круге заехал в боксы за новым составом «харда» – вновь одновременно с Сайнсом. Джордж вернулся 7-м.

  • После жалоб Расселла на «хард» Хэмилтону поставили «софт» на 44-м – и вернули 7-м на трек.

  • Ферстаппен заехал в боксы на 45-м круге – и вернулся 3-м. Норрису тут же передали «это наш шанс» – и Ландо сразу ускорился.

  • На 45-м круге Хэмилотон вновь обогнал Сайнса – стратегия Скудерии на битву с «Мерседесом» не сработала.

  • Норрис заехал в боксы на 48-м круге, параллельно с Леклером, получил «софт» – и выехал вторым, прямо перед Расселлом на «харде» и в 8 секундах от Ферстаппена. Параллельно Хюлькенберг получил 5 секунд штрафа за превышение скорости на пит-лейн.

  • Перес съездил на третий пит-стоп на 50-м круге и вернулся 10-м.

  • Цунода тоже получил 5 секунд штрафа за превышение скорости на пит-лейн. Ранее 5 секунд за фальстарт еще получал Магнуссен.

  • На 52-м круге Хэмилтон спокойно объехал Расселла на более мягких и свежих шинах – без особых шансов для напарника.

  • С «Уильямсом» явно что-то не в порядке: Албон съехал в гравий на ровном месте на 60-м круге и возмутился по радио «что случилось?»

  • К 63-му кругу разрыв между Норрисом и Ферстаппеном установился в размере 3,5 секунды – ровно на 0,5 секунды меньше тех 4 секунд, которые Ландо потерял в трафике на первом отрезке после проигранного старта.

  • И отрыва хватило Максу до финиша – Норрис так его и не достал. Хэмилтон с лучшей стратегий взял-таки подиум раньше, чем выучил итальянский! А Расселл утащил место в топ-4 от «Феррари» – Скудерии точно надо было поменьше рубиться между собой. И как же Ландо разочарован только подиумом!

Но как же оторвалась первая двойка – почти на пит-стоп от соперников!

Пиастри же привез почти пит-стоп Пересу и едва не достал Скудерию.

Быстрые выводы гонки: «Ред Булл» больше не доминирует, на подиуме может оказаться каждый, как и в топ-10

Только посмотрите на резуьтаты Переса – даже без нужды экономить шины он едва способен уезжать от «Альпин», главные недостатки которой (мотор и перевес) скрыл характер трека. Ферстаппену же действительно пришлось работать над победой: атаковать по траве на старте, обгонять Расселла (похоже, это и прада был его лучший шанс на лидерство!), в темпе уезжать от Норриса – даже времени злиться на подгоняющего инженера не оставалось, наскотолько чемпиону пришлось концентрироваться. В итоге он вновь победил, потому что допустил меньше всех ошибок – но с каждым разом первое место дается ему все труднее. Остаток сезона точно будет мощным.

Норрис же, похоже, действительно победил бы, если бы не переиграл сам себя на старте. «Макларен» действительно в битве!

Хэмилтона же максимально не ждали на подиуме:

Однако Расселла подвела команда на пит-стопе, затем он и сам не слишком здорово разложил ресурсы покрышек по отезкам, и дальше его превратили в подопытного для сбора данных для пит-стопа Хэмилтона. В целом логично «Феррари» все же поджимала, и играть в полное равенство с риском для потенциального редкого финиша в топ-3 только ради сохранения всех условностей было глупо. В этот раз Джорджем пожертвовали почти в открытую – и хоть он не заслуживал такого исхода мегастартом и общим перфомансом, но спорить здесь не с чем. В конце концов, стоит еще раз зафиксировать прогресс «Мерса» – уже до уровня «Феррари»! 

С другой стороны, пилоты Скудерии вновь потеряли кучу времени из-за старта на низких позициях и рубки друг с другом. Без одного из этих факторов стратегия пересиживания вполне могла бы и сработать, дав шанс на подиумы, но с обоими – в нынешней суперконкурентной «Ф-1» уже никак. Фреду Вассеру явно придется много работать над ошибками.

В остальном же очки теперь действительно может взять кто угодно – рубка за 11-е вышла активнейшая, и победивший в ней Нико Хюлькенберг отстал только на 8 секунд от «Альпин», изначально начавших в топ-10. Пелотон здорово уплотнился, и каждая гонка может приносить новый сюрприз и нового выстрелившего из аутсайдеров – это главный вывод Гран-при.

Но и еще, конечно, очки: Норрис незаметненько вырвался на второе место общего зачета!

В Кубке конструкторов же интрига только нарастает: с учетом динамики «Макларена», стагнации положения «Феррари» и битвы одной машиной «Ред Булл» развязка чемпионата произойдет только к финалу сезона:

Что же будет дальше? Узнаем уже 29-го июля в спринте на Гран-при Австрии – домашнем этапе «Ред Булл» с частоколом из смертельных поребриков и перспективой вала штрафов за расширения трека!

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Фото: Gettyimages.ru/Rudy Carezzevoli

logoШарль Леклер
logoАстон Мартин
logoПьер Гасли
logoЭстебан Окон
logoАльпин
logoЛьюис Хэмилтон
logoКарлос Сайнс
logoСерхио Перес
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