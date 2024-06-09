Историческая квала в «Ф-1»: равное время в битве за поул, Ферстаппен – проигравший!
Выехал позже «Мерседеса».
В «Формуле-1» крайне редко бывает, когда две машины показывают равное время в квалификации – ведь секундомер замеряет до тысячной. Однако на всякий случай существует правило: побеждает тот, кто первым показывает лучшее время.
Правило используется крайне редко, и самый скандальный случай – Гран-при Европы 1997-го, где равное время показали Михаэль Шумахер, Жак Вильнев и Ханц-Харльд Френтцен:
Впрочем, теперь главной причиной того случая считается сбой тайминга.
А на нынешнем Гран-при Канады уже все оказалось по-честному: Джордж Расселл на обновленном и перенастроенном «Мерседесе» первым проехал круг за 1.12,000 – и Максу Ферстаппену лишь удалось повторить это время в точности до тысячной!
По-настоящему исторический момент, который «Ф-1» видит раз в 27 лет:
Представляете разочарование «Ред Булл» на вот эти титры?
И радость самого Расселла:
«Теперь за победой!»
Но Макс нашел в себе силы поздравить конкурента:
Ведь «Мерседес» не побеждал уже 1,5 года, а еще недавно Хэмилтон говорил, что и подиум выйдет не скоро – «быстрее выучу итальянский».
Как же все развернулось! Кроме того, что Льюис в итоге 7-й – теперь 8:1 в пользу Джорджа по квалам.
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Фото: East News/Paul Chiasson /The Canadian Press via AP