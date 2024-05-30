«Мерседес» рванул на поле машин типа «Феррари»… Копией «Феррари» – для различия нелепо прибил деталь из «Ф-1»!

Анекдот.

Авторынок постоянно меняется, заставляя самые большие конгломераты как-то реагировать для сохранения выручки. Даже «Мерседес» – не исключение: по немецкой глыбе тоже прошелся и «Дизельгейт»-скандал, и сдвиги требований ради повышения экологичности, и падение продаж, и необходимость трансформации в сторону производителя гибридов или электромобилей, и удары пандемии с разрывами цепочек поставок. Для сохранения маржинальности требуется искать новые источники продаж!

Стабильнее всех в последние годы рос рынок люксовых машин ограниченного тиража стоимостью далеко за 300 тысяч долларов – потому постоянно возрождались исторические марки, появлялись новые, «Феррари» каждый квартал фиксирует рекордные финансовые результаты в отчетности, а «Рено» перезапустила подобный суббренд «Альпин» и отдала ему команду «Ф-1» для маркетинга. Тем же путем пытается идти и«Дженерал Моторз» с брендом «Кадиллак» – перезапустился в США и теперь отчаянно пытается прорваться и на европейский рынок, и в «Ф-1» на соперничество с «Астон Мартин» и «Маклареном». Свой суперкар запускает даже «Ред Булл», а ведь на подходе еще и «Ауди»!

Теперь же такая люксовая и крайне редкая модель появится и у «Мерседеса»: немецкий гигант тоже посмотрел на стоимость своих болидов и спорткаров , уходящих с аукционов за рекордные суммы, и пошел в тяжелый люкс – решил наращивать ценность и стоимость новых суперкаров за счет особых и очень маленьких серий «только для клиентов и коллекционеров». Линейку назвали «мифы» – или Mythos: их обещают продавать только по закрытой подписке самым верным и надежным покупателям с большим парком и портфолио сделок. Новым клиентам придется постараться, чтобы заполучить такую

Дебютной моделью стал AMG PureSpeed – модифицированный SL последней серии версии GT Roadster с турбированным мотором V8 на 603 л.с., разгоном до 100 км/ч за 2,9 секунды и максималкой в 317 км/ч.

Главную фишку вы точно уже заметили: «Мерседес» полностью снес лобовое стекло – а вместо него установил гало из «Формулы-1»!

«Лучший способ ощутить динамику и удовольствие от вождения: ни крыши, ни лобового стекла. Вы ощутите свет и воздух, неразабавленную страсть, – хвалил новинку председатель правления подразделения AMG Михаэль Шибе. – Машина воплощает максимальный уровень эксклюзивности».

Причем гало, по заявлению компании на официальном сайте, встроили именно для защиты – «Этот аэродинамический оптимизованный компонент специально доработали для безопасности обоих пассажиров, прямо как в «Формуле-1».

Но… Есть логическая проблема! Гало задумывали как оборону против по-настоящему крупных и опасных обломков вроде оторванного колеса или пробития барьеров. Потому при нагрузках устройство должно выдерживать мощь как от удара двухэтажного автобуса и сверху, и снизу – при каких же условиях вообще такое в принципе может потребоваться обладателю коллекционной PureSpeed? Только в заездах на трек-днях.

Остальные эффекты «защиты» от гало типа экранирования пилота от обломков – чистые побочные, ведь болиды не просто так называются ОДНОМЕСТНЫМИ. В них только одно сиденье, и гонщик находится посередине, прямо напротив гало – потому и аэродинамическая защита работает (поток разрезается на две части, создаются завихрения, и они относят много мелких обломков и мусора по сторонам головы, даже если что-то промахнулось мимо основного ребра).

В двухместной машине же невозможно так аэродинамически оптимизовать потоки, чтобы рассекатель гало играл роль стекла – воздух по-любому будет идти по его сторонам. Прямо на водителя и пассажира, да – ведь они размещены как раз на стандартных местах.

К счастью, «Мерседес» в комплект пообещал и аэродинамически оптимизованные под проект шлемы – произведенные по технологиям, гайдлайнам и всем омологациям «Ф-1», но с повышенным комфортом и обзором. Защита головы выдерживает даже выстрел дробью, так что по идее покупателям ничего не грозит .

Зачем же тогда потребовалось гало? Просто без него PureSpeed больно похож на прямого конкурента – «Феррари» Monza SP2 с открытым верхом: такая есть у Ибрагимовича и даже у Ферстаппена !

Их выпустили всего 500 штук, каждая стоит 1,6 млн евро тоже продавалась только по персональным предзаказам. Скудерия рекламировала его как крутейший спидстер с обтекаемыми формами, активной аэродинамикой и 6,5-литровым мотором V12 с мощностью 810 л.с. – лучший подобный мотор в истории марки. Вроде мощнее, чем «Мерседес»? Зато шире тираж, а разгон тот же: до 100 км/ч за 2,9 секунды и 320 км/ч максималки.

Только в комплект давали не шлем из «Ф-1», и специальный набор гоночной ретроодежды – не предполагалось, очевидно, что на ней кто-то всерьез будет быстро гонять.

У «Мерседеса» же без гало получилось концептуально как-то ну слишком похоже – просто посмотрите!

Вот такой «предел эксклюзива» – хотя на сайте уверяется, что дизайн и передней, и задней частей вдохновлены гиперкаром AMG One, выстроенным вокруг идеи переноса мощности мотора «Ф-1» на обычные дороги.

Кстати, в красный его выкрасили не как дополнительное усилие мимикрировать под «Феррари»! Точнее, не совсем: это отсылка к цвету «Ле-мановский красный», который «Мерседес» использовал 100 лет назад на легендарной гонке «Тарга Флорио» по дорогам острова Сицилия: 77 км вокруг ее столицы Палермо. Обычно красный зарезервирован для итальянского автоклуба и машин местных марок, но немецкий автопроизводитель нашел новый ранее не использовавшийся, но похожий раскрас – и нанес на свой Tipo Indy 2.0, чтобы местные фанаты не сразу отличали графитовую зарубежную машину и не мешали ей на треке. План сработал и «Мерседес» тогда победил!

Кстати, на той самой машине Джордж Расселл ездил за трофеем имени Лоренцо Бандини на Гран-при Эмилии-Романьи.

А на Гран-при Монако он вместе с Хэмилтоном уже представлял публике PureSpeed.

С другой стороны, машина вышла действительно красивая!

Как вы думаете, сколько же все-таки они потом будет стоить на аукционах через пару лет?

Какие там еще кроссоверы «Ф-1» и автопрома?

Фото: instagram.com/mercedesbenz/ ; instagram.com/ferrari/