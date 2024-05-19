Что случилось на Гран-при «Ф-1» в Имоле: Норрис гнал Ферстаппена до ленточки, «Феррари» самоубралась стратегией

Рестарт сезона!

«Формула-1» вернулась в Европу после азиатско-американско-австралийского вояжа – и с учетом масштабных обновлений 8 команд из 10 на Гран-при Эмилии-Романье в Имоле сезон фактически перезапускается заново.

Самые масштабные улучшения внедрили «Феррари» , «Астон Мартин» и «Мерседеса», но «Макларен» и «Ред Булл» тоже немного проагрейдились – вообще без изменений остались только «Альпин» и «РБ», но они улучшали болиды на предыдущих этапах. И квалификация показала : соперники действительно здорово приблизились к действующим чемпионом мира, хотя тройка сильнейших команд сильно оторвалась от остальных.

Однако Пиастри получил три позиции штрафа за блокировку Магнуссена в первом сегменте квалификации и отправился на пятую стартовую позицию.

«Ред Булл» поставил все на поул из-за необгонного характера узкого трека имени Энцо и Дино Феррари – ведь в пятницу действующие чемпионы сильно страдали из-за проскальзываний и отсутствия сцепления. Ферстаппен даже бил по рулю в негодовании после очередного визита в гравий.

После целой ночи работы на симуляторе в Британии с Джейком Деннисом и Себастьяном Буэми у чемпионов получилось и машину удалось подружить с треком Имолы, однако из-за проваленных практик даже самому Максу было не очень понятно, что у чемпионов с гоночным темпом – «Макларен» и «Феррари» запросто могут оказаться сильнее, ведь они-то как раз с самого начала больше работали над длинными дистанциями и нашли подходящие настройки – а в гонке производитель шин ожидал тех же условий. Шеф «Феррари» Фредерик Вассер даже после проигранной квалификации не оставлял надежд на победу даже после проигранной квалификации .

К тому же, несмотря на в общем необгонный характер трассы, длиннейшая стартовая прямая вместе с мощным слипстримом предоставляла многое начальной фазе – выйти в лидеры теоретически мог даже обладатель третьего места. А дальше все бы уже решала стратегия и работа с шинами.

Что на этот раз с ней? «Пирелли» привезла самые мягкие составы для разнообразия возможных тактик – и «софт» с «медиумом» страдали от гранулирования из-за скольжений. Разница в скорости между составами – всего примерно в 0,5 секунды между самым мягким и самым мягким (и 0,25 секунды по отношению между ними и «медиумом» – чуть ли не наименьшая в сезоне на данный момент!), и скорость деградации – на этот раз примерно одинаковая!

Потому изначальные надежды на сильное различие в стратегиях и большое количество пит-стопов не оправдалось: по расчетам «Пирелли», тактика одной остановки все равно на 15 секунд быстрее, и основных планов виделось три:

Но из-за стопроцентной вероятности появления автомобиля безопасности по сути вся стратегия сводилась к плану «стартовать как можно лучше и растягивать шины как можно мягче на отрезок подольше».

Ведь иначе разница в 10 секунд на пит-стопе практически не отыгрывается с таким износом и одной остановкой – особенно если команды в гоночном темпе разделяют 0,1-0,2 секунды. Потребуется 50-100 гоночных кругов или нереальный пилотажный перфоманс. Выходила просто битва гроссмейстеров по сохранению шин на скользком треке и сильном переменчивом ветре – а это действительно крайне сложно.

Кто выбрал стратегию лучше всех и реализовался?

Ход гонки: «Ред Булл» контролировал всю гонку, кроме финала, «Феррари» ошиблась со стратегией, битва за победу состоялась

Фернандо Алонсо после кошмарной субботы с аварией, вылетами в гравий, уничтожением обновленных деталей и предпоследним местом решил стартовать с пит-лейн – ради полной смены настроек. Испанец еще перед стартом признался в ТВ-интервью, что воспринимает гонку как тесты.

Все решили стартовать на «медиуме» – кроме Переса, Чжоу и Сарджента (выбрал «хард») и Гасли с экспериментатором Алонсо – они на «софте».

Старт прошел максимально спокойно – все в лидерах удержали позиции. Только Хэмилтон и Хюлькенберг обогнали Цуноду, а Перес прорвался в топ-10 мимо Риккардо.

Ноль перестановок и даже атак в топ-10! Практически все гнали в зоне DRS – Норрис отстал на 2 секунды только к 9 кругу. Албон и Боттас открыли первую волну пит-стопов на том круге – и Алекс тут же замедлился из-за незакрепленной шины. Кошмар для «Уильямса».

На 11-м круге Албона остановили во второй раз, обслужили и вернули на трек.

Из окололидеров первым заехал Дэн Риккардо на 12-м круге – ради длинного отрезка в чистом воздухе и длительной подрезки. Через круг остановился и Цунода, а еще Алонсо – у него загорелись тормоза на выезде с пит-лейн!

Следом на 14-м круге остановился и Хюлькенберг – и вернулся позади Цуноды! Подрезка в Имоле работает двже на коротком 80-секундном броске.

К 16-му кругу Норрис отстал от Ферстаппена уже на 5 секунд, зато Леклер оставался прямо у него на хвосте. Пиастри же надавил на Сайнса.

Перес вылетел с трека на 18-м круге на ровном месте и разом проиграл 5 секунд – отстал от Хэмилтона на 15 секунд. Его «хард» пострадал вместе со стратегией.

Расселл первым в группе лидеров заехал на пит-стоп – на 22-м круге. И вернулся 10-м – после Окона, но перед Цунодой.

«Макларен» ответил остановкой Норриса на 23-м круге – Ландо вернулся прямо позади Переса на 7-м. «Ред Булл» получил возможность добить шансы №4 на победу, припарковав его на пару секунд.

Пиастри тоже остановился – на 24-м круге, и тоже вернулся позади Серхио. И на том же круге Норрис объехал Переса.

Ферстаппен сменил покрышки на 25-м круге и вернулся 4-м – но с преимуществом в 4, 4 секунды перед Норрисом.

«Феррари» ответила остановкой Леклера на 26-м круге – и Шарль вернулся прямо перед Пиастри и позади Переса.

На 27-м круге Леклер и Пиастри почти синхронно обогнали Переса. Оскар повис на хвосте у Шарля.

На 28-м круге в боксах побывал и Сайнс вместе с Хэмилтоном. Карлос вернулся и Пиастри, и Переса – задержка на треке стоила ему позиции. Ранее Льюис тоже вылетал с трека – и явно подпортил комплект.

На 28-м круге Цунода и Хюлькенберг последовательно и красиво обогнали сдерживавшего их десяток кругов Сарджента.

Обгон дня?

Только на 37-м круге Хэмилтон нашел способ объехать Переса, все еще не заезжавшего в боксы – в битве за 7-е. И Серхио тут же заехал в боксы вместе со Строллом на 38-м круге – никто не дождался сэйфти-кара. Серхио вернулся 11-м – позади Цуноды, Хюлькенберга и Риккардо.

Однако через круг – на 39-м круге – Перес вернулся в топ-10, обогнав Риккардо.

На 40-м круге Перес объехал и Хюлькенберга – поднялся на 9-е.

К 41-му кругу Ферстаппен оторвался от Норриса на 7,3 секунды, пока Леклер достал Ландо на 1,3 секунды. Гонка за подиум между обновленными «Маклареном» и «Феррари»!

На 42-м круге Перес с DRS объехал и Цуноду – вернулся на 8-е.

На 47-м круге Стролл на свежих шинах перехватил место в топ-10 у Хюлькенберга, немного сгладив провальный уик-энд «Астон Мартин».

На 47-м круге Леклер потерял сцепление, не выдержав погони, и срезал шикану, потеряв полсекунды относительно Норриса за раз. Тем временем разрыв Ферстаппена уменьшился до 6 секунд.

На 51-м круге Стролл достал и обогнал еще и Цуноду! Хотя бы стратегия «Астон Мартин» сработала в Имоле.

На 51-м круге Норрис подобрался до Ферстаппена в окно 4,5 секунд. Ответ Макса по радио – «мои шины не работают».

Расселл первым в лидирующей группе заехал на второй пит-стоп на 53-м круге – и вернулся 7-м: в 1,5 секундах перед Пересом!

Разрыв Ферстаппена от Норриса упал за 4 секунды к 54-му кругу. «Ред Булл» воспринял ситуацию серьезно и попросил Макса больше не срезать, чтобы не потерять победу из-за штрафа, а Норрис нарастил темп.

Албон сошел на 55-м круге.

К 58-му кругу разрыв между Ферстаппеном и Норрисом сократился до 1,5 секунды.

На 62-м круге Норрис подобрался в секунду к Ферстаппену – и едва не уехал в гравий. Макс пожаловался на почти пустой аккумулятор.

Однако в итоге Ландо не хватило еще пары кругов – Ферстаппен удержал победу ровненько сколько нужно. «Макларен» лучше сохранил шины и атаковал до ленточки, но все же трек в Имоле слишком короткий и необгонный – второе для Норриса!

Третье же – у «Феррари» Леклера. Скудерия явно проиграла стратегические шахматы.

Итоги гонки: «Ред Булл» больше не доминирует

Основная гонка подтвердила первые выводы квалификации: обновления соперников сработали, и «Макларен» с «Феррари» действительно больше не отстают от чемпионов и способны с ними сражаться на постоянной основе. Просто необгонный характер трека в Имоле помешал Норрису – ставка «Ред Булл» на поул сработала. «Феррари» же просто подвела себя слишком долгим ожиданием сэйфти-кара – уже в первой фазе гонки стало ясно, что почти никто не атакует за пределами зоны DRS, и потому ставить на появление сэйфти-кара из-за аварии слишком рискованно. Попытки использовать традиционную и безопасную стратегию вместе со слишком ранними атаками стоили шанса на битву за подиум, а самыми расчетливыми оказались ребята из «Макларена».

По гоночному темпу же все трое уже наравне:

Обновления «Мерседеса» тоже сработали, и команда оказалась в «пустынной четверти» – никого, кроме постоянно ошибающегося Переса.

Обновления «Астон Мартин» же как раз не сработали – и Стролл вернулся в очки только за счет более смелой и мощной тактики. И, возможно, информация с тестовых отрезков Алонсо помогла ему правильно сопоставлять темп.

«РБ» же явно сделали шаг вперед в смысле машины, но общего уровня команды им пока не хватает для постоянной борьбы с гигантами.

Остальные же на настолько примерно равном уровне, что и пара обновлений не дает кому-то определенного преимущества – только более стабильное выступление конкретных персоналий. И тут пока король и лидер – по-прежнему Нико Хюлькенберг.

Тем не менее, Леклеру удалось обогнать Переса в схватке за второе место в общем зачете, да и Ландо Норрис уже подобрался вплотную к №2 «Ред Булл» – поводов пролевать мексиканца все меньше:

И в Кубке конструкторов разрыв между лидерами усилиями Переса сильно меньше, чем можно было бы ожидать:

Однако сезон с европейского отрезка действительно перезапустится – кажется, однозначного доминирования больше не будет. Увидим уже на следующем этапе в Монако – 26 мая!

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