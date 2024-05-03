Мастер-класс «Феррари» по спонсорству для «Ф-1»: $100 млн за респект ключевому рынку – обычно такой делают бесплатно

Гениальное переименование команды прилагается.

А вы уже удивились странной новой ливрее «Феррари» для Гран-при Майами? Ее сперва анонсировали громко анонсировали как знак уважения в честь 70-летия присутствия на важнейшем американском рынке – ведь на него и раньше приходилось от четверти до половины продаж люксовой марки, и сейчас США лидирует в штуках (опережая №2 Японию и №3 Германию втрое) и занимает треть всего рекордного объема сделок за год. Еще и с ростом по 22%!

Или, например, именно в Майами итальянская марка представила новый суперкар 12Cilindri за $500 тысяч – по сути продвинутый «базовый» 812 Competizione с фирменным атмосферником V12 на 6,5 литров и 830 л.с. Максималка в 340 км/ч, разгон до 100 км/ч за 2,9 секунд, активная подвеска и аэродинамика – и обещание собирать заказы уже на Гран-при!

Обычно для таких важных стран, мест и рынков команды делают даже бесплатные трибьюты – ведь нельзя же заподозрить, например, правительство Великобритании за покупку половины корпуса «Уильямса» на собственный Гран-при?

Вот и Скудерия активно тизерила мощное перекрашивание в оттенки Azzurro La Plata (более светлый) и Azzurro Dino (более темный) – они ассоциируются с чемпионами в составе «Феррари» Альберто Аскари, Джоном Сертисом и Ники Лаудой, надевавшими синие комбинезоны. Такой же была форма и у механиков, которые поддерживали стереотип «синих воротничков».

Более того, «Феррари» уже гонялась в синей ливрее. В 1964 году Энцо Феррари заявил об отказе от традиционного красного цвета на фоне разногласий с ФИА и итальянским национальным регулятором ACI – и продержался два этапа. В заключительных гонках сезона в США и Мексике Сертис завоевал титул с такой расцветкой.

Перед гонкой в Майами итальянцы стартовали бодро: лаконичными комбинезонами, приятными рубашками и прочими элементами одежды в тех же цветах.

Но получилось в итоге…

А машина вообще обратилась в баннер нового главного спонсора HP – Скудерия нанесла 15 логотипов! Чтобы вам было удобнее перечитывать…

Но вообще их намного больше.

А так машина выглядит вживую – механиков тоже одели в чистое и новое:

Перекрасили даже личные машины гонщиков!

Да, между прочим, бело-сине-голубой – корпоративные цвета нового спонсора! Он сохранится и после Майами, а на американском этапе произошла красочная презентация партнерства. Более того, теперь еще и команда будет называться максимально по-гоночному: Scuderia Ferrari HP.

И знаете, что? Это просто гениально!

HP на английском – «лошадиная сила». Традиционная мера мощности мотора, да – она появилась в эру паровых машин, пережила их, добралась до повальной элетромобилизации и все равно не сдает под напором более стандартных и «уравнительных» ваттов.

Более того, «Феррари» традиционно называется «Скудерией» – «конюшней» по-итальянски. Все гоночные итальянские команды называют так – нынешний «РБ» еще недавно официально звался «Скудерией Альфа Таури», например.

Потому новое «спонсорское» имя буквально считается как «Конюшня «Феррари» Лошадиные Силы»! Максимально эпично и никаких спонсорских вайбов.

И на ливрее тоже видятся прежде всего не корпоративные, а исторические цвета! Еще бы логотипов поменьше…

Но за них хорошо уплачено: по инсайдам профильных бизнес-изданий, «Феррари» взяла на долгосрочный контракт на уровне рекордной сделки чемпионов «Ф-1» «Ред Булл» с Oracle – 100 млн евро за сезон. При потолке расходов в 145 млн и общем бюджете команды в 500 млн (в 2023-м) сделка выглядит просто королевской – ведь итальянцам пока еще далеко до реальной схватки за титул. Да и айдентика «Ред Булл», например, при той же плате размывается сильнее – их названия вообще никак не сочетаются, цвета даже логически взаимно не вписываются.

А теперь сравните с болидом-баннером «Макларена», например – и количество его переоблачений за прошлый сезон ради всевозможных партнеров !

Более-менее сработал только хром для Гран-при Великобритании с отсылкой на старый дизайн еще времен сотрудничества с «Мерседесом» .

И это не говоря о серии, в которой теперь ездят команды «Стейк Кик-Заубер» и Visa Cash App RB. Активация «Феррари» все еще кажется вам неудачной?

Напротив, это вообще самое гениальное, что можно сделать!

трибьют важнейшему рынку.

за огромные деньги партнера.

без потери и даже с использованием и расширением собственной айдентики!

Это прямо топовый уровень, высший класс. Всей «Ф-1» стоит поучиться!

Что еще прочитать о «Ф-1» и спонсорской лихорадке в гонках?

Фото: Gettyimages.ru /Clive Mason; twitter.com/F1 ; ferrari.com/en-EN/formula1