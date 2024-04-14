Заметили, стратеги «Феррари» больше не похожи на клоунов «Ф-1»? Что изменилось?

Наняли нормальных, или все дело в машине?

Десятилетие после ухода из «Феррари» Михаэля Шумахера и Жана Тодта в «Формуле-1» не издевались над кем-то больше стратегов «Феррари». Из-за неудачных решений, длительных раздумий и рассуждений, ошибочных выборов покрышек и просто раздражающего «проверяем» в ответ на любой вопрос одним из самых популярных мемов о Гран-при стала красная клоунская труппа.

И еще в 2023-м все оставалось примерно на том же уровне – в нашем «Феррари»-бинго этот пункт присутствовал (и, возможно, оказался одним из самых зачеркиваемых).

Телепортируемся в 2024-й: Карлос Сайнс выдает идеальный Гран-при Австралии и побеждает без шансов для любых соперников , а на Гран-при Японии №55 на пару с Шарлем Леклером не менее идеально выполнили диаметрально разные стратегии и выстрелили с пятого и восьмого мест на третье и четвертое!

Это вообще как?!

«Феррари» изменила стратегический штаб в межсезонье

Перестройку начали еще зимой 2023-го – место главного трекового стратега вместо надоевшего всем испанца Иньяки Руэды занял Равин Джейн. Тем не менее, Иньяки остался на должности главы общего отдела поддержки спортивной стратегии на базе в Маранелло – дополнительного штаба, поддерживающего трековый на гонках. То есть сохранил влияние на советы и решения при составлении планов и передачи данных по симуляциям и вариантам распределения отрезков.

«Мы внесем коррективы в стратегии, – обещал тогда новый шеф «Феррари» Фредерик Вассер в прошлом году на презентации после назначения. – Вам видна лишь верхушка айсберга – когда говорите о стратегии и стратеге. Но это не просто один человек, который нажимает на кнопку. Это программное обеспечение, это команда, это процесс на пит-уолл. Более обширная картина, а не один человек».

Однако после не самого успешного 2023-го в такой конфигурации Руэду, по слухам, сконцентрировали над подразделением GT, а «Ф-1» полностью отдали Равину Джейну. Официально перестановки не подтверждали – перемены инсайдила только GdS.

Личный прогресс Леклера – и команда его слушает!

Однако Шарль пошел на беспрецедентный один пит-стоп не по совету гения-кодера из Индии или всезнающего компьютера-стимулятора – он выбрал план сам из трех опций. Инженер сперва пытался его отговорить («Мы считаем, что план В принесет наибольший результат»), однако затем согласился, просто обозначив необходимые условия выполнения («Мы не можем терять время с Ферстаппеном и Норрисом»).

Для Леклера сообщение означало буквальное «надо их пропустить вообще без борьбы. Как и напарника Карлоса Сайнса.

Раньше Шарль – максимально неуступчивый и соревновательный гонщик – вряд ли согласился бы на такое. Он подходил к заездам с философией а-ля «Жиль Вильнев» – все в игре, я выжму все возможное из каждого поворота и миллиметра шин, весь возможный в данную секунду темп, а там посмотрим, хватит ли его». Тем и впечатлил тифози, заработав безграничную популярность в Италии и вообще среди фанатов «Ф-1»: эмоциональные болельщики вообще любят бескопромиссный подход, а у быстрого Шарля действительно выходили несколько фантастических победных и подиумных гонок с отчаянной обороной от Хэмилтона или Ферстаппена.

Однако тот же подход обеспечил Леклеру 19 нереализованных поулов (и 12 подряд – в шаге от рекорда «Ф-1» ), а момент аварии во время лидирования на Гран-при Франции в 2022-м вообще стал символом его уязвимости .

Но с тех пор Шарль изменился – его командная стратегическая работа на последнем Гран-при сезона в Абу-Даби действительно впечатлила! Леклер отказался от атак на лидера Ферстаппена, следил за отрывами от Переса и Расселла и даже пропустил Серхио на подиум ради попытки завоевания второго места в Кубке конструкторов.

В 2024-м мы увидели все того же Шарля – умного командного игрока с концентрацией на цели, настоящего лидера. Причем вновь готового пойти на жертвы – на покруговке вверху видно, как в целом его темп рос, но есть несколько медленных времен. На этих кругах №16 и не усердствовал с теми, с кем не мог терять время – Ферстаппена и Сайнса, например: если соперники выдавали очевидное преимущество в скорости, монегаск не перегружал собственные покрышки бессмысленной и бесполезной схваткой.

И Норрис его в итоге заново и не достал.

То ли Шарль повзрослел сам, то ли новый босс Фредерик Вассер сумел донести до парня нужные мысли – но №16 точно несомненный молодец.

В «Феррари» уверены: прежде всего дело именно в машине

Но что же говорят сами представители Скудерии на гоночном треке? Они-то уж точно знают, откуда улучшения!

«За последние три года мы добились прогресса в эффективности стратегии, мы постоянно прибавляли. Но скачок в эффективности стратегии, который вы видите в этом году, связан исключительно с возможностями нового болида, – отрезал Сайнс. – Мне кажется, что именно наличие машины, позволяющей вам проявлять гибкость в подходе к стратегии – это то, чего еще в прошлом году у нас не было, и мы были скованы необходимостью проводить пит-стопы на конкретных кругах.

Раньше у нас просто не было возможности при необходимости удлинить отрезок. Износ шин был настолько сильным, что порой казалось, что соперники могут удлинить свои отрезки, а потом догнать нас даже на «харде».

В прошлом году у нас вообще не было гибкости в подходе к стратегии, и мы не могли ничего сделать, не гоняясь. Поэтому и казалось, что во многих случаях мы допускали стратегические ошибки.

Но когда у вас есть машина, которая намного лучше работает с шинами, и два гонщика, которые могут чаще атаковать на пределе, и при этом вы можете проявлять гибкость в своих действиях – то и стратегия команды становится намного лучше».

Шеф тоже отказался называть одного ответственного за прогресс:

«Улучшения в работе стратегии в «Феррари»? Да, ситуация стала намного лучше, это правда, частично сама стратегия стала лучше, но частично дело и в улучшении работы с шинами, – объяснил Вассер. – Потому что когда есть темп, вам проще разбираться в разных ситуациях.

Все приходит с уверенностью. Сейчас обстановка на пит-уолл намного спокойнее – и это лучший способ создать более благоприятные условия для работы и принятия правильных решений, когда все работают в одном направлении и управляются с делами более аккуратно.

Я ли это принес на пит-уолл? Нет, нет. Ситуация в том, что вам нужно собрать воедино все необходимые компоненты. Как только вы начнете двигаться в нужном направлении – все начинают выкладываться, приобретать больше спокойствия, уверенности в себе. Когда происходит обратное и направление выбирается неправильно – начинается негативная спираль и все становится сильно труднее.

Мы сделали хороший шаг вперед в работе с болидом – и зимой, и даже в последней части прошлого сезона. Команда стала работать намного спокойнее и увереннее, выполнять совместную работу вместе».

Отчасти их слова подтверждает и работа механиков на пит-стопах – пока в топ-10 по сезону только две команды!

И главное: больше никаких 11 колес на 1 болид !

В «Феррари» наконец решили самые заметные раздражавшие тифози проблемы! Рады?

Что еще почитать про восхождение «Феррари» в 2024-м?

Фото: Gettyimages.ru /Peter Fox; George Hitchens/Keystone Press Agency/Global Look Press