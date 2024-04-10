«Ф-1» добила сына миллиардера? Истерит о слабости машины, ускоренной на полсекунды, фон – перспектива ухода из команды отца!

Трансферные новости из «Формулы-1» способны удивить даже давних фанатов, а иногда становятся главной интригой чемпионата, затмевая события на трассе – чего стоит один переход Льюиса Хэмилтона в «Феррари». Во всей этой неразберихе, казалось бы, стабильно лишь одно место: все-таки канадский пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл – сын владельца команды и всего английского бренда Лоренса: магната с состоянием в $3,9 млрд по последнему рейтингу Forbes . Вопросы о заслуженности места Стролл-младший всегда комментирует одинаково: «У каждого свое мнение, но я отвечаю на трассе».

Однако на Гран-при Японии канадский гонщик квалифицировался только 16-м и даже не понял, почему: «По ощущениям все было нормально. Мы просто оказались слишком медленными. Темпа не было ни у машины, ни у меня самого. При этом в целом наша машина была быстрой, Фернандо Алонсо был очень быстр. Так что я не знаю что случилось, у меня пока нет ответов.

Нам нужно будет изучить данные, посмотреть на состояние шин, понять, все ли работало нормально, попали ли мы в рабочие диапазоны. Что тут сказать, это был просто один из таких вот дней. Я не знаю, у меня нет ответов, нужно все изучить», – рассказал Стролл.

Выяснить, в чем все же дело, не удалось и к воскресенью. Посреди гонки Ланс истерил и срывался на своего гоночного инженера из-за нехватки скорости на прямых: «Дружище, просто не верится в то, насколько мы плохи на прямых. [Болид] будто из другой гоночной серии».

А еще жаловался на нее в интервью после гонки: «Ситуация с нехваткой скорости на прямых и правда была очень тяжелой. Судя по всему, мы просто установили на болид заднее антикрыло неподходящей конфигурации.

Все свои обгоны мне пришлось совершать только в шестом повороте – потому что из-за нехватки максимальной скорости на прямых я вообще не мог никого обогнать. И в целом, с учетом того, как сложились и квалификация, и гонка, об этом уик-энде лучше просто забыть».

Списать провал можно было бы на несработавшие новинки, которые «Астон Мартин» привез в Японию, но результаты Фернандо Алонсо (5-й в квалификации и 6-й в гонке) и анализ поведения болидов говорят об обратном. Первый серьезный пакет обновлений позволил команде сократить разницу между квалификационным и гоночным темпом с 0,7 сек до 0,3 сек и сделать машину более предсказуемой и стабильной на дистанции воскресного заезда, а отставание от «Феррари» сократилось на 0,5 секунды в среднем. Даже новинки «Ред Булл» не произвели такого же эффекта!

По эффективности настроек на «Сузуке» «Астон Мартин» тоже превзошел «Ред Булл». Правильные параметры позволили добиться хорошей «максималки» без ухода в сторону потери в прижимной силе, а, соответственно, и скорости в поворотах.

А по результатам замеров, проведенных во время Гран-при, коллектив из Сильверстоуна показал вторую в пелотоне максимальную скорость, а сам Стролл вообще стал четвертым среди 20-ти пилотов.

Правдоподобность измерений подтвердил руководитель команды Майк Крак – и рассказал, что на самом деле послужило причиной неудач Стролла: «Мы изучали ситуацию в пелотоне, смотрели на другие команды – и разница в показателях максимальной скорости на прямых между разными командами была совсем небольшой.

Просто в разные моменты гонки могут меняться условия – состояние шин на обеих машинах, разница в составах, меняется эффективность ускорения на выходе из поворотов. Думаю, комментарии Ланса стали следствием именно этого».

Систематическое отставание Ланса Стролла от напарника действительно громко «говорит» о его способностях, но далеко не в позитивном ключе. А учитывая амбиции его отца по созданию из «Астон Мартин» чемпионской команды, ставит под сомнение целесообразность пребывания Ланса в ней. Эдди Джордан, например, напрямую заявляет, что «зеленой» команде стоит задуматься о полностью испанском составе в лице Фернандо Алонсо и Карлоса Сайнса.

Гарри Бенджамин, освещающий «Формулу-1» для BBC так же отмечает, что если Лоренс Стролл хочет сделать следующий шаг на встречу к чемпионству, ему необходимо заменить сына на более способного пилота: «Во-первых, им нужно держаться за Фернандо Алонсо, во-вторых им нужен второй пилот, который способен зарабатывать очки.

Они будут использовать моторы «Хонды» с 2026-го, поэтому я бы посоветовал им рассмотреть кандидатуру Юки Цуноды. Да, я не считаю, что он пилот, способный стать чемпионом мира, но если бы он занял второй кокпит в «Астон Мартин», он бы заработал куда больше очков, чем Ланс Стролл на данный момент.

Другой вариант – Карлос Сайнс, но из-за связи с «Хондой» я все же остановлюсь на Цуноде».

Лоренс Стролл вложил огромные деньги в строительство новой, самой технически-продвинутой базы среди команд «Ф-1», активно занимается переманиванием лучших специалистов из топ-команд, поиском спонсоров и выгодных возможностей для сотрудничества (как с «Хондой»).

«Как и с любым другим моим бизнесом, цель – побеждать, – высказывался Лоренс в интервью New York Times. – «Побеждать в «Формуле-1» – значит, выигрывать в чемпионате мира, и мы стремимся именно к этому. К этому стремлюсь и я.

Конечно, успех в «Формуле-1», как и в любом другом деле, не приходил сразу. Нужны годы, чтобы собрать правильных людей, обеспечить их необходимыми инструментами и правильно отстроить процессы.

Принципы моих предыдущих успешных организаций – дисциплина, умное руководство и психология победителей. И наконец, чтобы поддерживать три предыдущих пункта, нужна финансовая мощь.

Я инвестировал значительные средства для того, чтобы компания боролась за победы в чемпионатах, и мы будем к этому стремиться во что бы то ни стало – разумеется, в пределах правил».

То же самое он постоянно повторяет и при каждом появлении в Drive To Survive на Netflix, и при ответах на соответствующие вопросы журналистов.

Но какие из указанных качеств продемонстрировал его сын в Японии? Дисциплину? Психологию победителя? Может, умное распоряжение ресурсами? Ладно, последнее было: в шестом повороте Ланс действительно выдал десяток обгонов и претендовал на очки.

Однако напарник в то же время ехал 6-м и сдерживал «Макларен» с «Мерседесами» – и на финише разница между ними составила больше круга.

Но окажется ли жажда успеха сильнее семейных уз? Слухи об этом впервые появились еще в середине прошлого года на волне похожих неудачных результатов . По удивительному стечению обстоятельств, тайминг тех публикаций совпал затем с моментом, когда в шоу на Netflix Лоренс пообешал «расчехлить кнут» в сторону Ланса. Однако тогда парень сохранял спокойствие в прессе, а на трассе просто злился на результат – бросал руль, но без настолько громких взрывов.

Теперь №18 так эмоциально ищет любые даже неправдоподбные оправдания, что... А может, и правда отец высадит сына? Неудачи и гонки доломали парня? Ответ предстоит узнать в «глупом сезоне» 2024-го.

Что происходит в «Астон Мартин»?

Фото: Gettyimages /Clive Mason; formula1.com