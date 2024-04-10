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«Ф-1» добила сына миллиардера? Истерит о слабости машины, ускоренной на полсекунды, фон – перспектива ухода из команды отца!

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Трансферные новости из «Формулы-1» способны удивить даже давних фанатов, а иногда становятся главной интригой чемпионата, затмевая события на трассе – чего стоит один переход Льюиса Хэмилтона в «Феррари». Во всей этой неразберихе, казалось бы, стабильно лишь одно место: все-таки канадский пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл – сын владельца команды и всего английского бренда Лоренса: магната с состоянием в $3,9 млрд по последнему рейтингу Forbes. Вопросы о заслуженности места Стролл-младший всегда комментирует одинаково: «У каждого свое мнение, но я отвечаю на трассе».

Однако на Гран-при Японии канадский гонщик квалифицировался только 16-м и даже не понял, почему: «По ощущениям все было нормально. Мы просто оказались слишком медленными. Темпа не было ни у машины, ни у меня самого. При этом в целом наша машина была быстрой, Фернандо Алонсо был очень быстр. Так что я не знаю что случилось, у меня пока нет ответов.

Нам нужно будет изучить данные, посмотреть на состояние шин, понять, все ли работало нормально, попали ли мы в рабочие диапазоны. Что тут сказать, это был просто один из таких вот дней. Я не знаю, у меня нет ответов, нужно все изучить», – рассказал Стролл.

Выяснить, в чем все же дело, не удалось и к воскресенью. Посреди гонки Ланс истерил и срывался на своего гоночного инженера из-за нехватки скорости на прямых: «Дружище, просто не верится в то, насколько мы плохи на прямых. [Болид] будто из другой гоночной серии».

А еще жаловался на нее в интервью после гонки: «Ситуация с нехваткой скорости на прямых и правда была очень тяжелой. Судя по всему, мы просто установили на болид заднее антикрыло неподходящей конфигурации.

Все свои обгоны мне пришлось совершать только в шестом повороте – потому что из-за нехватки максимальной скорости на прямых я вообще не мог никого обогнать. И в целом, с учетом того, как сложились и квалификация, и гонка, об этом уик-энде лучше просто забыть».

Списать провал можно было бы на несработавшие новинки, которые «Астон Мартин» привез в Японию, но результаты Фернандо Алонсо (5-й в квалификации и 6-й в гонке) и анализ поведения болидов говорят об обратном. Первый серьезный пакет обновлений позволил команде сократить разницу между квалификационным и гоночным темпом с 0,7 сек до 0,3 сек и сделать машину более предсказуемой и стабильной на дистанции воскресного заезда, а отставание от «Феррари» сократилось на 0,5 секунды в среднем. Даже новинки «Ред Булл» не произвели такого же эффекта!

По эффективности настроек на «Сузуке» «Астон Мартин» тоже превзошел «Ред Булл». Правильные параметры позволили добиться хорошей «максималки» без ухода в сторону потери в прижимной силе, а, соответственно, и скорости в поворотах.

А по результатам замеров, проведенных во время Гран-при, коллектив из Сильверстоуна показал вторую в пелотоне максимальную скорость, а сам Стролл вообще стал четвертым среди 20-ти пилотов.

Правдоподобность измерений подтвердил руководитель команды Майк Крак – и рассказал, что на самом деле послужило причиной неудач Стролла: «Мы изучали ситуацию в пелотоне, смотрели на другие команды – и разница в показателях максимальной скорости на прямых между разными командами была совсем небольшой.

Просто в разные моменты гонки могут меняться условия – состояние шин на обеих машинах, разница в составах, меняется эффективность ускорения на выходе из поворотов. Думаю, комментарии Ланса стали следствием именно этого».

Mike Krack, impresionado con la vuelta de Fernando Alonso en la clasificación del GP de Japón 2024:

Систематическое отставание Ланса Стролла от напарника действительно громко «говорит» о его способностях, но далеко не в позитивном ключе. А учитывая амбиции его отца по созданию из «Астон Мартин» чемпионской команды, ставит под сомнение целесообразность пребывания Ланса в ней. Эдди Джордан, например, напрямую заявляет, что «зеленой» команде стоит задуматься о полностью испанском составе в лице Фернандо Алонсо и Карлоса Сайнса.

Гарри Бенджамин, освещающий «Формулу-1» для BBC так же отмечает, что если Лоренс Стролл хочет сделать следующий шаг на встречу к чемпионству, ему необходимо заменить сына на более способного пилота: «Во-первых, им нужно держаться за Фернандо Алонсо, во-вторых им нужен второй пилот, который способен зарабатывать очки.

Они будут использовать моторы «Хонды» с 2026-го, поэтому я бы посоветовал им рассмотреть кандидатуру Юки Цуноды. Да, я не считаю, что он пилот, способный стать чемпионом мира, но если бы он занял второй кокпит в «Астон Мартин», он бы заработал куда больше очков, чем Ланс Стролл на данный момент.

Другой вариант – Карлос Сайнс, но из-за связи с «Хондой» я все же остановлюсь на Цуноде».

Лоренс Стролл вложил огромные деньги в строительство новой, самой технически-продвинутой базы среди команд «Ф-1», активно занимается переманиванием лучших специалистов из топ-команд, поиском спонсоров и выгодных возможностей для сотрудничества (как с «Хондой»).

«Как и с любым другим моим бизнесом, цель – побеждать, – высказывался Лоренс в интервью New York Times. – «Побеждать в «Формуле-1» – значит, выигрывать в чемпионате мира, и мы стремимся именно к этому. К этому стремлюсь и я.

Конечно, успех в «Формуле-1», как и в любом другом деле, не приходил сразу. Нужны годы, чтобы собрать правильных людей, обеспечить их необходимыми инструментами и правильно отстроить процессы.

Принципы моих предыдущих успешных организаций – дисциплина, умное руководство и психология победителей. И наконец, чтобы поддерживать три предыдущих пункта, нужна финансовая мощь.

Я инвестировал значительные средства для того, чтобы компания боролась за победы в чемпионатах, и мы будем к этому стремиться во что бы то ни стало – разумеется, в пределах правил».

То же самое он постоянно повторяет и при каждом появлении в Drive To Survive на Netflix, и при ответах на соответствующие вопросы журналистов.

Но какие из указанных качеств продемонстрировал его сын в Японии? Дисциплину? Психологию победителя? Может, умное распоряжение ресурсами? Ладно, последнее было: в шестом повороте Ланс действительно выдал десяток обгонов и претендовал на очки.

Однако напарник в то же время ехал 6-м и сдерживал «Макларен» с «Мерседесами» – и на финише разница между ними составила больше круга.

Но окажется ли жажда успеха сильнее семейных уз? Слухи об этом впервые появились еще в середине прошлого года на волне похожих неудачных результатов. По удивительному стечению обстоятельств, тайминг тех публикаций совпал затем с моментом, когда в шоу на Netflix Лоренс пообешал «расчехлить кнут» в сторону Ланса. Однако тогда парень сохранял спокойствие в прессе, а на трассе просто злился на результат – бросал руль, но без настолько громких взрывов.

Теперь №18 так эмоциально ищет любые даже неправдоподбные оправдания, что... А может, и правда отец высадит сына? Неудачи и гонки доломали парня? Ответ предстоит узнать в «глупом сезоне» 2024-го.

Что происходит в «Астон Мартин»?

Фото: Gettyimages/Clive Mason; formula1.com

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