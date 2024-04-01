Главная спортивная империя планеты с капиталом $47 млрд купила MotoGP. У нее еще «Ф-1», баскетбольные и бейсбольные клубы

Осматриваем все активы.

Про «Формулу-1» хоть раз в жизни слышали, наверное, все жители планеты Земля с телевизором или интернетом – особенно в последние годы, когда медийность, популярность и представительность главной гоночной серии в поп-культуре берет новые высоты.

А про ее владельца и управляющую компанию, как раз и спродюсировавшую медийный взрыв, знает не так уж много людей – наверное, только внимательные наблюдатели за корпоративным рынком США. А ведь обладатель коммерческих прав на «Ф-1» «Либерти Медиа» уже второй год подряд возглавляет список Forbes самых дорогих спортивных империй – и серия Гран-при у них главный актив в портфолио!

Однако четырехколесных гонок корпорации мало: 1 апреля американцы объявили о покупке главной мотогоночной серии планеты – чемпионата мира MotoGP. Общая оценка составила $4,5 млрд – 65% (2,95 млрд) заплатят деньгами (взятыми взаймы у одного из крупнейших банков Уолл Стрит Goldman Sachs), 21% погасят акциями «Ф-1» на 0,95 млрд, а остальные 14% останутся за семейной менеджерской компанией нынешнего исполнительного директора серии Кармело Эспелеты. Да, MotoGP сохранит и прежнее руководство, и независимое управление, и базу в Мадриде – на данный момент фактически меняется только собственник.

Правда, пока не ясно, как на сделку отреагирует ЕС: в ноябре 2005-го после приобретения инвестиционным фондом CVC Partners «Ф-1» Еврокомиссия по вопросам конкуренции одобрила сделку только при условии продажи MotoGP. В итоге акции разделили между канадским пенсионным фондом и британской инвестиционной Bridgepoint Group.

Как пойдет теперь – стороны еще не объявляли. Обещают завершить процесс покупки после подтверждения всеми регулирующими органами – и добавить в биржевой пакет к «Ф-1».

То есть теперь империя владельцев «Ф-1» будет еще обширнее и дороже. Но чем же они еще владеют? Познакомимся поближе?

Сейчас «Либерти Медиа» – одна из трех «голов» медиаимперии магната-миллиардера Джона Мэлоуна (личное состояние оценивается в $9 млрд). Еще существует инвестиционная «Либерти Глобал» (у нее доли в Vodafone, нидерландском вещателе Ziggo, Virgin, Virgin Media, O2, All3Media и британской ITV) и Qurate Retail Group с набором чисто американских кабельных сетей (сейчас на грани банкротства и исключения из биржи). Также недавно в отдельный холдинг отрезали и размещенный на бирже клуб главной американской бейсбольной лиги MLB «Атланта Брэйвз». Раньше он входил в «Либерти Медиа», но для повышения ликвидности активов его и все связанные объекты недвижимости структурировали в одну компанию рыночной стоимостью $2,5 млрд.

Но появилась она еще в 1991-м после разделения телекоммуникационного гиганта TCI на инфраструктурную и медиа-составляющие. «Физический» бизнес в итоге выкупил другой американский гигант AT&T, а «Либерти Медиа» занялась контентом по стратегии классического инвестиционного фонда: заполучение актива, его развитие для повышения стоимости, дальнейшая продажа на горизонте 10-15 лет.

По такой же стратегии компании достались и «Брэйвз» с оценкой в 1 млрд в 2007-м – в 2022-м спин-офф прошел по стоимости в 2,5 раза выше.

Правда, разделение как раз снизило общую стоимость компании с 21 до 18,2 млрд долларов, однако ее все равно хватило для первого места в рейтинге спортивных империй.

«Формула-1» – главный и самый дорогой актив

Медиаправа вместе со всей структурой проведения Гран-при, контрактами, вещателями и менеджерской компанией FOM (Formula One Management) достались «Либерти Медиа» по сделке, заключенной в самом конце 2016-го. Полностью ее закрыли уже в 2017-м – сумма продажи составила $4,6 млрд, причем чистыми деньгами американцы выплатили только 301 млн . Остальное удалось погасить долговыми обязательствами других бизнесов из портфолио, акциями и размещением собственных долей на бирже вместе с гонками.

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Да, теперь «Ф-1»– всемирно торгуемый актив: нынешняя капитализация – 14 млрд (после сделки с MotoGP пакет уменьшился на миллиард), максимальная в середине 2023-го доходила до 16,3 млрд. Правда, нужно помнить и о долгах: «Либерти» при приобретении взяла на себя старые 3,4 млрд долгосрочных обязательств и с тех пор вложила в чемпионат еще несколько миллиардов, так что нельзя утверждать о фиксации четырехкратной прибыли. Фактически «биржевая» «Ф-1» – это и есть «Либерти Медиа»: автоспортивная ветвь вместе с остальными активами.

Что же еще в них входит?

Компания-владелец земли, паддока и трассы для Гран-при Лас-Вегаса – LV Diamond Property I

Прошлый год стал уникальным в истории «Ф-1» и спортивного бизнеса благодаря гонке в Вегасе – чемпионат впервые сам его организовал и спромотировал.

А перед этим отметился грандиозными вложениями: выкупом 40 акров земли в центре города за 240 млн и гигантскими инфраструктурными инвестициями под долговременную штаб-квартиру в виде паддока. Вегас планируют сделать домом «Ф-1» в США, потому инвестиции в здания и недвижимость составили еще по меньшей мере 235 млн. Дополнительные 280 млн ушли на барьеры, трибуны и прочие постоянные постройки:

Поскольку все это богатство так и останется за «Ф-1» минимум на 10 лет, стоимость можно оценивать по сумме вложения по нижней границе в 800-850 млн. Однако потенциальный коммерческий эффект способен вызвать и рост цены на актив – правда, при продаже за пределы гонок необходимость сносить части барьеров могут скорректировать оценку.

Что же «Ф-1» выстроила на эти деньги? Если вкратце – масштабнейший павильон с крышей из дисплеев!

Внутри – бульвар с офисами команд, казино, куча клубов и ресторанов (часть вынесли на пит-лейн!) и даже гоночная часовня для желающих пожениться.

Дом «Ф-1» в Вегасе за $500 млн: свадебный алтарь (первый клиент – чемпион мира), темень у гаражей, казино повсюду

Промоутер Гран-при Лас-Вегаса – LV Diamond Production, 49%

Это операционная компания, через которую и проводят инвестиции, организацию шоу и вообще кэшфлоу этапа. Сама по себе в отрыве от материальных активов и прав на Гран-при она вряд ли стоит дорого, но необходима для заключения сделок, структурирования денежных потоков и взаимодействия с локальными партнерами.

Промоутер зарегистрирован в Делавэре – главной оффшорной зоне США – и не раскрывает остальных собственников, но, судя по всему, остальные 51% просто распределены между вторым промоутером и еще одной компанией из портфолио «Либерти» Live Nation, мэрией и основными партнерами-отелями вокруг трассы, которые продают пакетные предложения размещений в номерах на дни Гран-при и просмотр гонок не с трибун, а из окон, террас и ресторанов .

Та же компания договаривается и с локальным бизнесом, и организует все местные фестивали, и шоу-заезды в перерывах между гонками. Она же участвовала и в презентации новой «РБ».

Пример работы – открытие и закрытие первого Гран-при Вегаса с фейерверками и дрон-шоу.

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Шоу-открытие Гран-при Вегаса за $80 млн: от звезд – пара песен, полупустые трибуны, Джаред Лето в гоночном комбинезоне

MotoGP – 86% акций

Планируется добавить в тот же пакет, что и «Ф-1» – кстати, новости о приобретении мотогонок вызвали моментальное падение стоимости акций (67 долларов за акцию, планируемую к обмену до 65 долларов). Инвесторы не поверили в выгоду сделки.

И неудивительно: у MotoGP – достаточно продвинутое распределение выручки (43% - от телетрансляций, 32% - от взносов, всего 17% - зависимость от спонсоров), однако общий доход – лишь 486 млн евро.

С одной стороны, он довольно бодро растет каждый год вместе с прибылью до налогов, отчислений и амортизаций, формируя маржинальность в 30% процентов, но обратите внимание на пункт CapEx – капитальные инвестиции вообще не происходили, серия не вкладывалась в развитие.

Рост происходил исключительно экстенсивным образом на постковидной волне и целиком сжирался налогами, расходами и амортизацией – три года подряд MotoGP показывает итоговые убытки в 38,8 и 28 млн евро в 2021-м, 2022-м и 2023-м. При этом новые владельцы с одной стороны планируют оставить все ту же менеджерскую команду, а с другой обещают расширение на более широкую фанбазу, работу с организацией и промотированием гонок, усиление работы с коммерческими партнерами и расширение присутствия на рынке США. Как все это можно будет проделать со старым руководством – пока не ясно.

Билетный супероператор

Недавнее приобретение конгломерата – QuintEvents: сделка обошлась в $313 млн, но она входит в логику общего развития империи не просто как владельца прав на гонки, но и как суперпромоутера.

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QuintEvents организовывал и продавал билеты на 90 всевозможных топовых мировых событий: от Гран-при «Ф-1» до НБА, НХЛ, NASCAR, Дерби американского Кентукки (крупнейшие скачки континента), эпичные американские скачки Breeders’ Cup и Belmont Stakes с призовым фондом в 6 млн, все этапы MotoGP, матчи команд «Чикаго Беарс» и «Грин Бэй Пэкерс» из НФЛ, Открытый чемпионат Британии по гольфу… Множество компетенций.

С QuintEvents «Формула-1» планирует сохранить маржу от собственных Гран-при вроде Вегаса с ультрадорогими билетами – судя по всему, опыт организации вышел настолько успешным, что «Либерти» планирует его расширять. Также «срезка» утекающих посредникам доходов поможет и наращиваю собственной выручки для финансовых результатов – кажется, промоутерам этапов и местным организаторам все труднее будет вести переговоры о новых этапах. Можно только обратить внимание на дальнейшие ужесточения условий для таких «дебютантов»: теперь все Гран-при с нуля сразу подписываются на серьезные контракты на 10 лет .

Также QuintEvents явно поможет переструктурировать и оптимизировать работу структур вроде LV Diamond Production – больше не потребуется создавать новые и новые компании и заниматься поиском сотрудников под все те же задачи. К тому же, у билетного оператора явно больше опыта в решении сложных ситуаций вроде момента с выдворением болельщиков с трибун во время затянувшейся практики Гран-при Вегаса из-за подбитой дорожным люком машины – вопрос потенциальных компенсаций вызвал скандал и судебный иск .

Переформатирование владельца чемпионата в полноценного монстра-самопромоутера теперь пойдет активнее – вплоть до следующего момента, когда боссы почувствуют финансовую возможность и необходимость влиять миллиард еще куда-то.

Важнейший Гран-при для будущего «Ф-1»: серия влила $835 млн и перекрыла половину Вегаса

Гоночная команда «Майер Шенк Рейсинг» из «Индикара» и американских гонок на выносливость – 30%

Да, это удивительная история: владельцам «Ф-1» принадлежит и пакет акций команды, побеждавший в главной гонке США – «500 миль Индианаполиса» (совсем недавно – в 2021-м – с будущим совладельцем Элиу Кастроневешом) и дважды в высшем классе главной американской гонки на выносливость «24 часах Дайтоны» (причем подряд – в 2022-м и 2023-м). Даже удивительно, почему связку не использовали!

Команду, кстати, спонсирует еще одна компания из всей корпорации «Либерти» – суперрадио SiriusXM c 35 миллионами подписчиков и капитализацией в $20 млрд. Ее глава Джим Майер и привел «родителя» в проект под желание активно расширяться в автоспорте – как раз ради программ в «Индикаре» и IMSA.

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Во сколько оценивается одна такая команда? По версии «Форбс», средняя стоимость организации в «Индикаре» – $15 млн, в IMSA – около 10 млн. Пакет «Либерти» можно оценить тогда в районе 8-9 млн – не слишком много, но сам факт! Интересно, куда же дальше может зайти сотрудничество?

Группа «Либерти Лайв» – набор промоутерских организаций и инвестиционных вложений

Liberty Technology Venture Capital – 80%

Масштабная инвестиционная компания с портфолио в $3 млрд – занимается небольшими вложениями по 5-10 млн в перспективные технологические компании. На официальном сайте заявлен портфель из 75 успешных кейсов .

Live Nation – 30%

Тот самый крупнейший концертный промоутер, который помогал в организации Гран-при Вегаса. Его общая капитализация – 21 млрд, так что «Либерти» владеет пакетом акций на 7 млрд.

Это кит в своей сфере: у нее в портфолио билетный гигант Ticketmaster и медиакорпорация, выросшая из лейбла Jay-Z Roc Nation (занимается менеджментом Рианны, Алисии Кис, самого Jay-Z и кучей популярных рэперов новой волны, а также рядом футболистов НФЛ).

Сама Live Nation c 2007-го 10 лет развивала и катала по турам Мадонну, 12 лет занималась концертами U2 (сделка на 100 млн!), Шакирой и Nickelback. Сейчас это вообще чуть ли не главный мейджор планеты: туры Тэйлор Свифт, Майли Сайрус, Depeche Mode, Metallica, 30 Seconds To Mars Адель – это все они. Как и крупнейшие фестивали.

Также у них сеть театров, арен, концертных залов и аудиториумов по всем США и Европе – и даже сеть Hollywood Casino тоже принадлежит им.

С таким активом стремление «Либрети» двигаться к самостоятельному проведению гонок неудивительно – все составляющие уже есть, осталось только находить капитальные инвестиции для каждого этапа и продолжать расширение компетенций.

Миноритарные портфельные инвестиции

Associated Partners (33%) – финтех из Нью-Йорка для налоговой оптимизации и упрощения подачи деклараций, а также заявлений о возвратах налогов;

Drone Racing League (3%) – гонки дронов с амбициями стать «Ф-1», NASCAR и MotoGP гонок дронов в одном лице». Запущена в 2015-м, транслировалась с 2016-го в Твиттере, NBC Sports, Sky Sports, FOX Sports Asia, ESPN и «Диснее» – но не вживую, а в записанном и смонтированном виде. Гонялись на стадионах вроде «Альянц Ривьеры» в Ницце, BMW Welt в Мюхене и The Adventuredome в Вегасе с призовым фондом в $1 млн. Гонки гостили в списках самых перспективных стартапах и технологических новаторах на уровне Apple, Google и Amazon, однако после выхода полноценного гоночного сима DRL SIM полеты в реальную жизнь после 2021-го так на постоянной основе и не вернулись. Последние инвестиции получали еще в 2019-м – 10,5 млн по оценке в 100 млн за всю компанию.

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Набор инвестиций в «решения по чистой энергии» (больше $5 млн).

Griffin Gaming Fund (3%) -- венчурный инвестиционный фонд для вложений в видеоигры.

INRIX (4%) – Провайдер и аналитик данных для автопроизводителей, правительств и компаний. Последние инвестиции привлекала по оценке в $555 млн.

Ball Арена в Денвере (7%) – домашняя арена «Колорадо Эвеланш» из НХЛ и «Денвер Наггетс» из НБА. Причем «Либерти» удерживает право на 7% прибыли от использования площадки, а также на те же 7% стоимости команд в случае продажи – или на приоритетное право выкупа тех же 7%, по ее выбору.

Overtime Sports (5%) – спортивная медиакорпорация, направленная на юных спортсменов и фанатов от 16 до 19 лет. В портфолио собственная элитная баскетбольная лига и менеджерское агентство. В нее вкладывались Безос, Кевин Дюрэн, Дрэйк, Пау Газоль и море звезд НБА, компания сотрудничает с НФЛ и ФИФА. Приблизительная оценка – от 500 млн до 1 млрд.

Tastemade (6%) – медиакомпания, снимающая фудшоу для всевозможных ТВ-каналов и стримингов. Стоимость – от 100 млн, глобальная аудитория – 250 млн просмотров по всему миру в месяц.

Суперрадио SiriusXM – 84%

То самое онлайн- и спутниковое радио обо всем – от спорта до музыки и погоды, с 35 миллионами подписчиков и капитализацией в $20 млрд.

Пока его даже не особенно используют для полноценного продвижения «Ф-1», но ведь могут же! Представьте такую экспансию на территории США?

Так что хоть спортивные активы империи «Либерти» и составляют около $18 млрд, реально в у корпорации собственности где-то на 44 млрд, и при случае она еще многое может мобилизовать для продвижения, рекламы и промотирования «Ф-1». Кажется, все увиденное в последние 6 лет и даже в 2023-м с Гран-при Вегаса, Майами и попаданием в поп-культуру – это только начало.

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Фото: Matthias Balk/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Justin Casterline, Justin Casterline, Mark Thompson, Rudy Carezzevoli, Jason Davis; East News /Mohd RASFAN / AFP