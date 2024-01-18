«Он готов». «Макларен» расхваливает своего лидера – ваяет претендента на победы в «Ф-1»

Вооружается для схватки за титул.

Сюрпризы в «Формуле-1» начались уже в январе: «Макларен» первым внезапно представил дизайн новой машины для сезона-2024 – без предупреждения и заблаговременных анонсов.

Первоначально инсайдилось о демонстрации оранжево-черного претендента на свержение «Ред Булл» только 14 февраля, но, видимо, анонс «Мерседеса» на ту же дату сбил все планы: лопающийся от спонсоров британский гигант не может позволить себе упустить и цент поступлений от главного коммерческого предложения – маркетингового присутствия партнеров в инфополе «Ф-1». Разделение дня презентации с командой восьмикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона как минимум уполовинило бы внимание с разглядыванием каждой детали дизайна болида, и одна из самых агрессивных на коммерческом рынке команд (серьезно – только попробуйте уместить список их партнеров на сайте в одно окно экрана ) просто не могла такое допустить.

Выход оказался десантным: срочная демонстрация суперрекламной раскраски и обсуждения перспектив «Макларена» в новом сезоне – а ведь британцы впервые за десятилетие всерьез собрались рубиться за титул с «Ред Булл».

Именно этому посвятили закрытую презентацию для журналистов в Уокинге. Да, невиданное дело: ради незапланированного показа ливреи созвали даже целый масштабный ивент с откровениями и громкими заявлениями!

Что же прозвучало на презентации?

– Подготовка к новому сезону наконец прошла относительно плавно и по плану в смысле развития и подготовки новой машины – в то время как в прошлом году (проваленном на старте) несколько элементов выбивались и задерживались. С тех пор выводы сделаны – намек на продолжение 2024-го как минимум с позиций конца 2023-го.

Причем продвижение вперед уже просматривается – «Макларен» думает и над путем развития машины на год!

«Мы еще способны в каждой сфере продолжать придумывать отличные идеи и сочетания в команде для добавления ценности и конкурентоспособности, – анонсировал шеф команды Андреа Стелла. – Потому, кажется, мы сейчас в лучшем положении. И в баке еще больше топлива. Мы уже начинаем работу над дальнейшими улучшениями, которые планируем внедрить как можно быстрее, и они обещают быть весьма интересными».

– «Макларен» уже получает дивиденды в знаниях от перехода бывшего главы развития болида «Феррари» Давида Саншеза и главного инженера «Ред Булл» Роба Маршалла (наверное, в особенности от последнего, ведь только «Макларен» во всей «Ф-1» использовал ту же схему подвески, что и доминирующий RB19 в 2023-м): «За две недели они принесли много понимания, – признал Стелла. – Думаю, мы сможем интегрировать их знания в наши ноу-хау. Они просмотрели всю машину: подвеску, шины, аэрообвес. У них есть много чего для внесения, и мы еще ищем способы получить возможность улучшиться».

– «Макларен» вновь прибылен после 2023-го – впервые со времен разрыва с «Хондой». Еще в 2022-м команда потеряла минимум 8 миллионов долларов (исток убытков из отчета – «единовременные траты на пилота» (разрыв с Дэном Риккардо), инвестиции в инфраструктуру, административные стоимости). Видимо, активная рекламная кампания с Google по смене ливреи от гонки к гонке сработала как минимум финансово!

Но главная – заявление о готовности Норриса сражаться за победы.

Норрис – претендент на победы и титул «Формулы-1». «Макларен» пояснил, что ему требуется

«Ландо Норрис уже сейчас является одним из лучших гонщиков в «Формуле-1». Он очень быстр, очень хорош в условиях гонки, прекрасно умеет работать с шинами…Думая о Ландо я могу сказать, что если мы с командой сможем предоставить ему достаточно хороший болид, он сможет бороться за чемпионский титул.

Когда же мы говорим о наиболее совершенном, универсальном гонщике, на ум мне сразу приходит Фернандо Алонсо. У него фактически нет слабых мест. Думаю, это и делает его уникальным. Он не является лучшим во многих показателях, но при этом очень силен во всех показателях без исключения.

С другой стороны, я думаю, что по мере развития Ландо Норрис тоже может стать таким гонщиком. Он тоже немного напоминает мне Фернандо. Мой топ-3 гонщиков за рулем одинаковых болидов – Макс Ферстаппен, Ландо Норрис, Фернандо Алонсо.

Если посмотреть на голые цифры с Гран-при Австрии, Ландо был вторым гонщиком по очкам после Макса. Это отражает качество его пилотажа, способности как пилота «Формулы-1» – он относится к лидерам пелотона.

Первая победа всегда самая важная, после вещи идут слегка проще. Главная причина, по которой этого не случилось – мы не поместили Ландо в достаточно стабильную позицию, чтобы он мог сражаться за победу. Он уже готов к этому, дело больше в нас, в подготовке машины для таких возможностей.

В то же время важны доступные возможности. У нас были контакты со стенами, как в квалификации в Саудовской Аравии – словно из ниоткуда. Я бы сказал, что нет одной конкретной проблемы, которой следует найти и заняться. На таком уровне, на уровне сражения за титулы важно все в целом.

Все взаимосвязано: физическое здоровье связано с психологическим, все это связано с общим хорошим самочувствием, и с интеграцией в команду. Ландо очень силен во всех этих аспектах, просто конкуренция очень высока, и необходимо всегда оставаться на высоте возможностей.

Дело не в высочайшем потенциале. Особенно если говорить о Ландо – его потенциал фактически неизведанный. Никто точно не представляет, насколько на самом деле он хорош. Порой он нас удивляет: поул в спринте в Бразилии после того, как он потерял две или три десятые в первом секторе – откуда он взял столько времени в пяти оставшихся поворотах? Потрясающе.

Ключевой фактор –стабильность в выдаче результата. Макс установил новые стандарты стабильных и сильных выступлений. Таков настрой, такова наша цель при работе с пилотами. Несомненно, это один из главных приоритетов перед сезоном-2024.

Ландо на той стадии карьеры, когда он испытывает то самое давление типа «Я хочу уже выиграть, я хочу уже соперничать с теми ребятами, с которыми знаю, что могу гоняться на равных, а я только смотрю, как они побеждают», – пояснил Стелла. – Я могу понять, команда может понять, какое же давление может создать такая ситуация. И первый же маркер для меня – насколько же здорово он справляться с этим давлением.

Ведь другие пилоты могут перевернуть тему и перенести их собственное давление на команду. Могут говорить: «Ребята, я уже готов, я здесь, а где машина?» Никогда не слышал ничего подобного от Ландо. Его вклад, его поддержка команде всегда оставалась крайне конструктивной»,

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«Ландо вышел на пик возможностей в 2023 году, демонстрировал потрясающий темп и потрясающее гоночное мастерство. Он часто критикует себя, когда ошибается, но его семь подиумов являются свидетельством скорости и решимости. Первая победа для не за горами. Я считаю, что у нас самая сильная пара пилотов в «Формуле-1».

Что же думает о возможности выиграть в 2024-м сам Норрис? Еще до презентации на подобный вопрос он ответил одной фразой: «Да, 100%» .

И по теме самокритики со стабильностью ему тоже есть что ответить – именно такие моменты часто и оказывались топливом для достижения лучших вау-моментов сезона.

«Хотя иногда я раздражен собой по субботам, зачастую я выдаю свои лучшие выступления на следующий день. И это не влияет на пилотаж, я не думаю: «О, я только что запорол субботу».

Я все это говорю, но это не мешает. Наверное, люди по-разному к подобному относятся, но я всегда так себя вел, еще с картинга. Так меня воспитали, это позволило мне стать тем пилотом, которым я являюсь сегодня.

Может, иногда это не лучшее поведение, однако я очень расстраиваюсь только потому, что для меня важно приносить команде результат. Так что я делаю подобное не специально – просто это мой способ работы, он помогает отыграться. Поэтому я всегда был очень честен в отношении того, хорошо я выступил или плохо.

[В 2023 году] было очевидно, что мне есть над чем поработать, что я не всегда выступал так, как должен был. И обычно речь о промахах по субботам и возвращении по воскресеньям. Я всегда был готов признать ошибки и думал, как добиться максимума с той позиции, с которой я стартую. И, честно говоря, в итоге такие гонки оказывались одними из лучших для меня».

И ведь правда, достаточно вспомнить звездные гоночные перфомансы Норриса в 2023-м, чтобы понять, почему «Макларен» в него так верит. Например, феноменальный прорыв в Мексике , названный одним из лучших выступлений современной «Ф-1», или титаническая оборона против Хэмилтона в Великобритании , или умнейшая совместная работа с Карлосом Сайнсом по обороне подиума в Сингапуре .

А еще Норрис феноменальным дождевым отрезком спас уже вроде бы проваленный Гран-при Бельгии и заехал в очки. Норрис искал шансы надавить на Ферстаппена на Гран-при Бразилии .

И это уже четверть сезона вообще-то!

Казалось бы, главным и готовым соперником Ферстаппена из новой волны всегда считался Шарль Леклер, однако лидер «Феррари» на топовой машине при схватке за первые строчки позволял себе убираться в стены почти домашней гонки – с лидирующей позиции. Разве это можно сравнить с парой потерянных позиций в квалификации?

Если в «Формуле-1» сейчас и есть «некст уан», то на данный момент это Норрис. Особенно если «Макларен» и правда еще немного приблизится к «Ред Булл».

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Фото: instagram.com/mclaren ; instagram.com/landonorris ; DPPI/IPA Sport, Hoch Zwei/Keystone Press Agency, Hasan Bratic/Global Look Press