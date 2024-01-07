Доминирование Ферстаппена – машина или все же личный вклад? В «Ф-1» сравнили – год решил не болид

Версия гонщиков и экспертов.

Глядя на 19 побед Макса Ферстаппена и 21 победу всего «Ред Булл» в 2023-м после уничтожающего финала 2022-го и двух победных и подиумных рекордов подряд, легко представить картину «команда построила такой болид, что пилот хоть одним пальцем может затащить титул».

Ведь пилоты нередко подчеркивают суперконкурентность нынешнего пелотона – например, пилот «Феррари» Карлос Сайнс оценивал разницу между всеми соперниками на одинаковых машинах максимум в 0,5 секунды «если у первого будет очень хороший день, а у последнего – очень плохой». Потому настолько впечатляющее и сокрушающее доминирование влет списывается на мастерство конструкторов – особенно соперниками, не желающими признавать, что кто-то может быть быстрее их (а в «Ф-1» такие почти все).

Вот и Льюис Хэмилтон – сокрушенный Ферстаппеном в 2021-м – прежде всего отметил качество болида «Ред Булл» и связал эффективный и безошибочный пилотаж новоявленного трехкратного именно с ним.

«Машина Ферстаппена все делает хорошо, – комментировал семикратный чемпион. – По характеристикам очень похожа на наш болид 2020 года (самый доминирующий в истории «Мероседеса»: Хэмилтон выиграл 11 гонок из 17 в сезоне, еще 2 Гран-при взял Боттас, только два поула ушли конкурентам – Sports.ru) – Cуперстабильная. По ощущениям, их машина всегда находится в оптимальном окне рабочих настроек. А для гонщика это просто мечта – позволяет на максимуме использовать свои собственные возможности.

В Остине мы были к ним ближе всех, но я думаю, что у них всегда оставался запас по скорости – и они всегда могли прибавить на 0,1 – 0,2 секунды, как минимум.

Вы можете посмотреть на данные телеметрии, на времена прохождения кругов – большую часть времени Макс впереди просто прохлаждался. Не думаю, что за весь сезон он хоть раз серьезно вспотел. Даже когда мы вплотную преследовали его в Остине. Думаю, он постоянно контролировал ситуацию.

С таким запасом по скорости вы можете позволить себе немного сбавить обороты, не нервничать и не напрягаться, а машина станет только быстрее. Шины будут работать дольше, машина будет находиться в окне оптимальных настроек. И это действительно потрясающее чувство. В «Ред Булл» действительно здорово поработали и заслужили этот успех».

Шеф «Феррари» Фредерик Вассер тоже обратил внимание на безошибочность Ферстаппена, связанную с отсутствием ощутимого внешнего давления (о чем мы писали еще в середине сезона! )

«Ферстаппен провел потрясающий сезон, – согласился босс Скудерии. – В двух-трех гонках на старте еще была борьба с Серхио Пересом, а потом Макс просто улетел на другую планету. Он почти не ошибался. Даже трудности в квалификации к Гран-при Саудовской Аравии были связаны с неполадками.

Макс всегда был на высоте, всегда очень чисто проводил старты, без контактов. Единственным исключением стал этап в Вегасе, но я думаю, что мы просто близко подобрались к нему. При этом я не хочу сказать, что нам удалось оказать на Макса давление, потому что это не так.

В Абу-Даби никакого давления на Ферстаппена не оказывалось. Хотя, возможно, в гонке в Абу-Даби он оказался под чуть большим давлением, чем в том же Зандворте под дождем.

Нет никаких сомнений в доминировании Ферстаппена в этом сезоне. Дело лишь в том, что как и любой другой, под сильным давлением Макс начнет чаще ошибаться.

В этом сезоне никто не смог оказать на него достаточно сильного давления, за исключением двух-трех последних гонок или за исключением Карлоса Сайнса на Гран-при Сингапура. Именно тут Макс начинает допускать ошибки, или команда «Ред Булл» начинает ошибаться с настройками».

Безусловно, RB19 – грозное и мощное оружие, однако, кажется, личный вклад пилотов все же часто недооценивают. Ведь реальное сражение напарников на равных почти в каждой гонке – большая редкость, особенно когда речь идет о титуле. В 2000-х таких было только трое: Алонсо-Хэмилтон в 2007-м, Феттель-Уэббер в 2010-м и Росберг-Хэмилтон в 2014 -2016-м. Из равных по уровню напарников сейчас в пелотоне сейчас есть Расселл и Хэмилтон и Гасли с Оконом – даже у формально равной пары Сайнса и Леклера есть перекос в чистой скорости в пользу Шарля и преимущество в стабильном наборе очков у Карлоса.

Перес на такой же машине заработал медианную квалификационную позицию 9,0 (при 1,0 у Ферстаппена), едва удержал второе место общего зачета и чаще проваливался, чем претендовал на подиумы и победы. Причем безо всяких конспирологических теорий – сам признал и равенство болидов, и неспособность совладать с ним .

Так нежели все действительно по большей части в болиде?

Ферстаппен – уже среди величайших, а его выступления – нечеловеческие

Наблюдатели со стороны за пределами схватки, но опытные в вопросах «Формулы-1» восхищаются именно личным вкладом новоявленного трехкратного чемпиона.

«Макс – лучший в истории. Без сомнений, – безапелляционно согласился бывший супремо «Ф-1» Берни Экклстоун, видевший в деле всех великих чемпионов. – Раньше я называл Алена Проста, теперь – Макса. Он величайший. Он лучше всех выжимает все из машины и не валяет дурака. Он действует по программе. В моем списке он выше Льюиса Хэмилтона.

Конечно, Льюис невероятно хорош, невероятно талантлив. Льюис понимает людей и способен выжимать из них все, а Макс выжимает все из болида. [Льюис] сильно отличается от Макса. Когда Льюис закончит гоняться, то может найти свое место в другом мире – в индустрии развлечений или чем угодно. Но Макс так не поступит. Могу сказать, что Макс – один из нас».

А как же котируют успехи трехкратного чемпиона в Нидерландах? Наверное, уже привыкли к победам и реагируют на гимн примерно как сам Макс на одном из стримов?

Похоже, все движется именно в сторону пресыщения – бывший пилот «Ф-1» и эксперт национального Viasport Гидо ван дер Гарде даже особенно отметил несоответствие реальности и ее восприятия:

«Выступления становятся обычными, но это не так. Люди говорят: «А, Макс опять выиграл». И все привыкают, но, ребята, это нечто беспрецедентное для Нидерландов.

Я в каком-то смысле понимаю [такое отношение], но как аналитик и гонщик знаю, насколько тяжело зарабатывать очки и побеждать. 19 побед и третий титул – это вовсе не обычные выступления, а нечеловеческие.

Некоторые гонки получились немного скучными – они могли бы быть и более захватывающими. Но выделялся лишь один пилот, и это Ферстаппен. Он вместе с «Ред Булл», своим инженером и всей командой выступал беспрецедентным образом.

Если посмотреть на остальных, то иногда впереди оказывался «Астон Мартин» или Серхио Перес, порой «Феррари». Все было по-разному. Если убрать Ферстаппена, сезон-2023 вышел довольно захватывающим. Судьба титула решилась бы лишь в предпоследней гонке».

На плотность за спиной Макса обратил внимание и главный правдоруб «Ф-1» чемпион 1997-го Жак Вильнев:

«Ред Булл» не так уж далеко. Когда команда выигрывала все свои поулы, то с отрывом в десятую, половину десятой – суперплотно. Так что это не доминирование. Это не годы «Мерседеса», который был на секунду впереди всех, и всем было нормально».

Параллели с «Мерседесом» провел и бывший босс «Рено» Сириль Абитебуль – его команда и клиенты как раз страдали параллельно с доминировавшим Хэмилтоном и серебряными болидами. И новь дело не только в технике!

«У доминирования «Мерседеса» был всего один элемент – двигатель. И да, у них был просто выдающийся двигатель.

Сейчас же можно сказать, что у всех бывают взлеты и падения, моменты величия и неудачи. Но только одна команда, которая просто творит чудеса – эффект такой, будто «Ред Булл» идет по воде. И это просто поразительно, потому что кажется, что «Ред Булл» все нипочем – ветер, температурные условия или граунд-эффект. Делает их доминирование поистине впечатляющим.

И это жестоко. Ферстаппен настолько силен, что способен уничтожить даже такого гонщика, как Серхио Перес, который через очень многое прошел. Может бросить его на землю и просто растоптать. В «Ред Булл» и Максе чувствуется зрелость. У меня создалось впечатление, что Макс стал намного спокойнее в сравнении с тем, что было раньше».

Секрет Ферстаппена для наблюдателей со стороны – не машина, а полная отдача гонкам

Трехкратный чемпион постоянно повторяет в интервью : его любовь в «Ф-1» – именно пилотаж. Он забирает все возможные симуляторные сессии на базе, постоянно пропадает за виртуальными заездами в свободное время и даже на отпуске едет тестировать машины категории GT3 и гоняться на картах .

Может, Макс просто создает отличный образ «настоящего гонщика» ради исправления старого имиджа чрезмерно наглого и безрассудного юниора? Эксперты не согласны!

«Макс вносит решающий вклад, потому что он включен 24 часа в сутки, – верит Ферстаппену Вильнев. – Он никогда не устает. Он вылезает из болида и все равно думает о гонках. Это все, что для него существует – симулятор, картинг, что угодно.

Мне не кажется, что другие пилоты это делают. Может, Алонсо в какой-то степени, а все остальные заняты другими делами. Они вылезают из машин, и у них куча посторонних занятий.

Если бы они все были сосредоточены как Макс, то, может, показывали бы уровень Макса. Вот в чем большая разница между ним и Пересом, а также остальным пелотоном. Макс всегда выкладывается по полной – нет разницы, это последняя гонка, свободная практика, старт сезона, борьба за титул».

Бывший пилот Кристиан Даннер отметил главную фишку Макса относительно пелотона – работу с покрышками.

«Макс Ферстаппен открыл новое измерение. Поразительно, что он каждый раз выжимает из машины абсолютный максимум.

Всегда существовали пилоты, которые определяли эпоху. В этом сезоне для него все сошлось: его понимание болида, агрессивный пилотаж. Многие способны атаковать, но при этом уничтожают шины. Макс понимал, как пилотировать быстро, но не портить покрышки – такого я никогда ранее не видел в исполнении гонщика «Формулы-1».

Его доминирование деморализовало соперников. Но это также показывает, что все остальные сработали плохо – отставание слишком большое. Меня удивило, что молодой человек способен настолько рано достичь подобных высот».

На мастерство обращения Ферстаппена с шинами обратил внимание и шеф конкурирующего «Мерседеса» Тото Вольфф – только уважение и осмысление:

«Перес не медленнее Макса на секунду. Так в чем же дело? Мы видели, как маятник качается в разные стороны.

С фундаментальной точки зрения все вращается вокруг сцепления шин с асфальтом. Если удается найти идеальные настройки, стабильную основу, с которой можно работать с начала уик-энда, то получается показывать скорость. В противном случае темпа просто нет. Ты в буквальном смысле срываешься с обрыва, и у меня нет объяснения.

Считаю, что в этом году единственным гонщиком, кто понял, как работать с покрышками, стал Макс».

А что же думает сам Серхио Перес? Он – 33-летний отец троих детей, живет между базой «Ред Булл», европейским перевалочным пунктом в Мадриде и родной мексиканской Гвадалахаре и параллельно пытается выполнять множество спонсорских и коммерческих обязанностей .

Кажется, и для №11 приходит осознание причин доминирования Ферстаппена:

«Прежде всего, он очень талантлив. Макс живет «Формулой-1», живет гонками. Это его страсть, и это лишь укрепляет его решимость.

Во-вторых, он очень многое понимает: за счет чего он добивается успеха, и почему порой что-то не работает. Это и делает его особенным. И наконец – я бы сказал, что он настоящий трудяга.

Также Макса главным образом выделяет его способность сразу же показывать свой максимум. И как только он проворачивает этот трюк, то сразу чувствует себя оптимально. Он с самого начала уик-энда работает на сто процентов своих возможностей и не допускает ошибок».

Что же думает сам Ферстаппен? Болид – конечно, основа, но снимать время – все же работа пилота:

«Конечно, нужна машина, которая бережет покрышки. Иначе ты обречен. «Хаас» – хороший пример. Не считаю, что Нико [Хюлькенберг] и Кевин [Магнуссен] – идиоты. Если болид перегружает шины, ты мало что можешь сделать. Машина – это основа. Гонщик может снять одну или две десятые за счет работы с шинами.

Безусловно, новая резина маскирует многие недостатки. Можно настроить болид под квалификацию, совершенно по-другому. Может, это одна причин, почему мы так хорошо себя проявляем на длинных отрезках. Особенно это касается начала гонки, когда баки полные – рабочее окно, картография аэродинамики сильно отличаются от квалификационных. Некоторые выбирают очень агрессивный подход. Наш болид, с другой стороны, весьма универсальный».

Кажется, просто в современной «Ф-1» лучшие и самые быстрые машины стали настолько сложными, что для их понимания, вскрытия всего потенциала настроек и возможностей и стабильного выполнения плана нужно вкалывать над техникой днями, буквально сжигая каждую свободную секунду. Все – ради успеха.

«Эти болиды существенно труднее понять – обратная связь от гонщика уже не такая ясная, – пояснял двукратный чемпион мира и самый опытный пилот в истории «Ф-1» Фернандо Алонсо. – Иногда баланс неправильный, и ты финишируешь третьим. А потом тебе комфортно в машине, и ты становишься 14-м.

Стало куда сложнее выделить вклад конкретных факторов в определенное поведение болида. Раньше можно было гораздо точнее сказать, что вызвало проблему – аэродинамика, подвеска или шины».

Так чей же вклад в доминирование тогда выше?

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Фото: Gettyimages /Clive Rose / Staff, Mark Thompson / Staff