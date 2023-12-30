Раздача наград в «Ф-1»: пилот года по версии гонщиков и боссов, самый невезучий, самый смешной

Голосовали все, кроме одной звезды.

В конце сезона «Формула-1» проводит традиционный опрос среди пилотов с предложением выбрать лучшего в году по их собственной версии. Голосование проводится по системе из Гран-при: каждый называет топ-10, и первому месту выдается 25 очков, второму – 18, третьему – 15, и так далее до 1 балла за 10-ю позицию. Затем итоги суммируются и передаются в «Ф-1» для обработки и публикации – предполагается, что никто не знает, как проголосовал соперник. И, кстати, пилотам разрешается голосовать за себя – впрочем, официальный сайт серии утверждает, что многие так не делают.

Что же вышло в 2023-м?

Макс Ферстаппен – по-прежнему несомненный лидер даже по мнению самих гонщиков.

А его прошлогодний соперник Шарль Леклер потерял сразу три позиции – и монегаск показал себя не так ярко и стабильно, и соперники в лице Льюиса Хэмилтона, Фернандо Алонсо и Ландо Норриса впечатлили намного сильнее.

Сходным образом позиции потерял и Серхио Перес – наверное, только победы и поулы на старте сезона помешали ставить его совсем невысоко.

Индивидуальный сезон короля аутсайдеров Алекса Албона оценили только на седьмое место, но вверху действительно немало конкурентов с впечатляющей работой.

Кстати, выбирали лучшего только 19 пилотов – самый титулованный чемпион «Ф-1» Льюис Хэмилтон вновь (уже традиционно) не принял участия без пояснений.

Версия боссов «Ф-1»: Алонсо – чемпион прогресса, Расселл упал больше всех

Также серия традиционно опрашивает и шефов команд «Ф-1» с той же очковой системой. Они тоже имеют право голосовать за своих пилотов, и системы оценки у каждого личные. Разбиение очков тайное – потом серия просто раскрывает некоторые итоговые результаты.

Топ-10 вышел сравнимым с результатами гонщиков:

Алонсо ринулся на второе, Норрис стал №3, а Хэмилтона оценили пониже (видимо, помня о его титулах, зарплате и претензиях на роль лидера). Албон же внезапно впечатлил меньше Пиастри!

Ферстаппен выбил 240 баллов из 250 возможных – на 33 очка больше, чем в прошлом году. Второе место отстало на 112 зачетных пунктов.

Альтернативные номинации от «Формулы-1»

В конце года серия решила отметить не только лучших и в таблицах – все-таки гонки не состоят из одних лишь очков. Эмоции, действо, личности – все за пределами трассы влияет на процессы на ней.

Чемпион по прогрессу: Алекс Албон («Уильямс»)

Алекс провел только четвертый сезон в «Ф-1» – после сурового опыта со срочным принятием в «Торо Россо» без малейшего наката на болиде топовой серии, перевод в основной состав «Ред Булл» на середине дебютного же сезона, сражения с Максом Ферстаппеном, перевод с тестеры и симуляторщики на целый 2021-й…

Однако №23 показал, как надо возвращаться: сперва на симуляторе помог настраивать болиды для битвы с Льюисом Хэмилтоном за титул, впечатлил всех в паддоке и получил приглашение от «Уильямса», искавшего замену повышенному в «Мерседес» Джорджу Расселлу. Алекс справился: после просто сильного 2022-го превратился в лидера команды, а на основе его способностей к обороне и экономии шин команда выстраивает план на уик-энд , подбирает настройки и выжимает очки везде, где это возможно . По ходу 2023-го даже появились слухи об интересе «Феррари» и «Ред Булл»!

Алекс набрал 28 очков из 29 баллов «Уильямса», стал четвертым в рейтинге экспертов «Ф-1» и получил роль стержня команды на будущее. Невообразимый итог еще год-два назад.

Самый невезучий: Эстебан Окон («Альпин»)

Статистика говорит сама за себя: 7 сходов в гонках и еще один сход в катарском спринте. Причем в Сингапуре он потерял шестое место из-за отказа коробки передач, а год начал с невероятного фулхауса из штрафов за позицию на стартовой решетке и неправильное отбытие наказания .

Потому Эстебана сняли с гонки в Бахрейне для сохранения техники, из Гран-при Австралии его выбил хаотичный финальный рестарт и контакт с напарником, на Гран-при Британии №31 выбила утечка масла в моторе «Рено», на Гран-при Венгрии – прилетевший в болид соперник, на Гран-при Италии – поломка гидравлики руля, на Гран-при США – последствия контакта с Пиастри.

Самый смешной момент по версии «Ф-1»: неловкость Переса на презентации перед Гран-при Вегаса

Владельцы «Формулы-1» из американской медиакорпорации «Либерти Медиа» все больше стараются превратить Гран-при в шоу-зрелище уровня Супербоула и наполняют календарь соответствующими событиями и антуражем.

Пиком идей и вектора развития бизнес-составляющей гонок стал Гран-при Вегаса – первый этап, организованный полностью «Ф-1», на собственные деньги ($835 млн на все! ), с шоу-открытием и закрытием за $80 млн и множеством отдельных моментов для американской публики.

Например, торжественное представление пилотов перед стартовой решеткой от знаменитого конферансье из UFC Брюса Бафера – гонщики настолько не понимали происходящее, что с Серхио Пересом случился забавный момент – немую сцену.

Лучшая цитата по радио: Джордж Расселл принял пот за дождь

Гран-при Монако впечатлил «Формулу-1» абсолютно внезапной силой ливня: в один момент тихонько накрапывало в паре поворотах, а через минуту уже весь трек превратился в бассейн – даже Ферстаппен едва не уплыл в стену.

Потому на следующем Гран-при в Испании все крайне подозрительно относились к летевшим по небу тучам. А у Джорджа Расселла из «Мерседеса» даже сдали нервы – и на 28-м круге он передал по радио о дожде . Еще через несколько проездов по трассе до него дошло – а дождя-то нет!

«Кто-то еще говорил о дожде? Кажется, это просто капли пота внутри моего шлема».

«С «дождем» правда возникла небольшая путаница, – пояснил Джордж после подиумного финиша. – Еще в начале гонки я знал, что мои волосы оказались не заправлены в балаклаву. Поэтому они постоянно болтались, что было довольно неприятно.

Потом я начал тормозить и вдруг увидел на визоре капли дождя. Но потом я довольно быстро понял, что на самом деле это были капли пота с моих волос – и они просто попали на визор в момент торможения».

Лучшая особая ливрея по версии «Ф-1»: «Альфа Ромео» для Гран-при Италии

Итальянская марка красиво простилась с «Ф-1» нарядным родным флагом на болиде.

Лучшее дело по версии «Ф-1»: благотворительный календарь обнаженного Боттаса

На Гран-при Лас-Вегаса пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас вновь раскрылся миру любителем смелых фото, красочных ракурсов и мастером маркетинга.

Вместе с бывшим фотографом «Мерседеса» Паулем Рипке презентовал календарь Bottass 2024 c откровенными снимками – и направил его в продажу!

Да, из вот таких кадров – у Боттаса теперь целая галерея. И он решил скомпоновать все в календарь и провести торжественную презентацию в стиле шедевров современного искусства. Даже снял специальное пространство в Вегасе!

Итог: 150 тысяч евро на благотворительность в рамках Movember – сбора денег для фонда, финансирующего исследования рака простаты и проблемы мужского ментального здоровья.

Гонщик «Ф-1» так полюбил сниматься с голым задом, что теперь у него целая галерея. Он продает календарь!

Главная статистика: рекорды Ферстаппена

Макс Ферстаппен взял третий титул на стиле: 19 побед, 10 штук – подряд, 1003 круга лидирования… Но главная – взятие рекорда Альберто Аскари 71-летней давности по проценту побед!

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Главный шутник – шеф «Феррари» Фредерик Вассер

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Лоренс Барретто: «Фред не потерял чувства юмора и фирменной хитрой ухмылки даже в роли главы «Феррари» – команде с самым большим давлением. От него можно ждать не только улыбки на каждом интервью, но и смешных тычков в ТВ-репортеров в ответ на неудобные вопросы или ироничное «красная» на предложение описать «Феррари» 2024-го».

Уилл Бакстон: «Его общение с нами никогда не оставляет сомнений в его серьезности или способности справиться с работой, но его манера держать себя под софитами и справляться с любой ситуацией – глоток свежего воздуха».

А кто стал лучшим для вас?

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Фото: Federico Basile/Keystone Press Agency, Aloisio Mauricio/Keystone Press Agency/Global Look Press