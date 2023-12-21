Завели первый мотор новой «Формулы-1» – уже можно слушать

В последний день уходящего сезона.

В «Формуле-1» ввели новое правило для заботы о персонале на базе: вдобавок к обязательному летнему перерыву в две недели без работы на заводе в августе добавили такой же зимний. Он стартует с 24 декабря (формально с 25-го, но 24-го обычно на мощностях команд остаются только сторожа) и продлится до 2 января включительно.

Однако одна команда успела провести несколько важных работ над новой машиной! «Мерседес» опубликовал пост в соцсетях о том, как они «вскрывают 2024-й».

Среди кадров работы в инженерном штабе и сборке машины маякнуло и традиционное видео с запуском мотора для следующего года – можно заценить рев будущего W15:

Классика восьмикратных чемпионов мира: они первыми публиковали запуск двигателя и в 2022-м, и в 2021-м…

Но в предыдущие годы ранние запуски не помогали стать быстрее всех!

Доработка моторов уже второй год заморожена и допустима только по част софта и надежности, но все равно – как вам звук «Мерседеса»? Предыдущие варианты конкурентов можно послушать здесь.