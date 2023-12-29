Трагедии с Шумахером – 10 лет. Почему травма оказалась настолько серьезной, а из его здоровья сделали тайну?

Ответы на главные вопросы.

Последнее декабрьское воскресенье 2013 года началось для миллионов фанатов автоспорта и даже тех, кто никогда не интересовался гонками, с дурной вести. В тот день 29 декабря около 11 утра на французском горнолыжном курорте Мерибель всемирно известный пилот «Формулы-1» Михаэль Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму.

«Михаэль упал на голову во время частной поездки на лыжах во Французских Альпах. Он был доставлен в больницу и получает профессиональную медицинскую помощь», – сухо прокомментировала происшествие менеджер гонщика Сабина Кем сразу после первых сообщений в СМИ.

В последующие дни врачам из университетской клиники в Гренобле, куда был доставлен Шумахер, удалось стабилизировать состояние спортсмена и предотвратить угрозу его жизни. Для этого им пришлось не только провести ряд операций, но и ввести Михаэля в искусственную кому. Спустя месяц, в конце января 2014 года, нейрохирурги решили постепенно сокращать дозу наркоза и тем самым запустить долгий процесс восстановления гонщика. Весной, по заявлению официальных представителей, в здоровье Шумахера наметилась положительная динамика, а в середине июня он полностью вышел из комы и был выписан из отделения интенсивной терапии. Тогда же Кем сообщила, что для дальнейшей реабилитации Михаэля перевезут в его швейцарскую виллу с промежуточной остановкой в клинике Лозанны.

С самых первых дней после несчастья и вплоть до настоящего момента информация о Шумахере не только строго ограничивается его семьей, но и буквально тонет в бесчисленном количестве публикаций разной степени достоверности. Все еще популярная тема часто смакуется журналистами без оглядки на моральные принципы, что приводит к скандалам, судебным искам и только усиливает боль близких Михаэля. Но, главное, за хайпом начинает пропадать реальный образ человека, ставшего для многих настоящим героем мира гонок.

После ухода из «Ф-1» пресса «возвращала» Шуми в «Ред Булл» к Феттелю, а Михаэль играл в футбол и хотел сделать дороги безопасными для простых водителей

4 октября 2012 года в преддверии Гран-при Японии Михаэль Шумахер второй раз в карьере объявил, что покидает «Формулу-1». На этот раз окончательно. В «Мерседесе», за который тогда выступал семикратный чемпион мира, ему предлагали остаться еще на два сезона, тем более, что команда готовилась по-настоящему «выстрелить» в 2014-м после смены моторного регламента. Однако Шуми просто не мог найти мотивацию, чтобы продолжать ездить по всему миру и урывками видеться с семьей.

В декабре 2012-го Михаэль последний раз появился на треке вместе с коллегами по «Формуле-1». На традиционной «Гонке чемпионов» под занавес автоспортивного сезона компанию ему составили Дэвид Култхард, Ромен Грожан, Нараин Картикеян, Карун Чандок и соотечественник Себастьян Феттель, а также лучшие пилоты других мировых серий. Дуэт Шумахера и Феттеля выигрывал этот шоу-турнир дважды и готовился также принять участие в розыгрыше 2013 года. Но мероприятие отменили из-за политических протестов в Таиланде, где проходили гонки.

Учитывая не просто дружеские, а почти наставнические отношения между двумя немецкими гонщиками, в 2013-м пресса пыталась сосватать уже завершившего карьеру Михаэля в «Ред Булл». Тогда босс «быков» Кристиан Хорнер, искавший нового напарника для Феттеля, обмолвился, что у него, якобы, есть варианты, «которые люди вряд ли могут себе представить». Правда, Шумахер довольно быстро пресек слухи, так как к тому времени занимался другим проектом, но уже за пределами «Ф-1».

По аналогии с «Феррари», где после первого ухода из гонок Михаэль работал консультантом марки, в 2013 году гонщик заключил долгосрочное сотрудничество уже с «Мерседесом». Шумахер должен был стать послом бренда и участвовать в разработке технологии безопасного вождения Intelligent Drive, которую используют в «Мерседесах» S-класса. Забавно, что заниматься безопасностью на дорогах еще в 1997-м Шуми заставила ФИА в качестве наказания за намеренное столкновение с Жаком Вильневым в финале сезона. Но Михаэль не стал отбывать номер и с присущим ему перфекционизмом включился в тему по полной. Кстати, работая над инициативами для простых водителей, легенда даже успел в 2008-м побывать в России, где в рамках конгресса «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни» посетил Санкт-Петербург.

Оставаясь в системе «Мерседеса», Шумахер не переставал ездить на гоночной технике. Так, в мае 2013-го он впервые со времен пятикратного чемпиона «Ф-1» Фанхио вывел «серебряную стрелу» на «Северную петлю» Нюрбургринга, а летом испытал в Хоккенхайме новый суперкар SLS AMG GT3, один из которых впоследствии пополнил его коллекцию автомобилей.

Примерно в то же время Шумахер признался журналу Autoweek, что много катается на картах, причем не только в удовольствие, но и тестируя технику для одного из друзей, у которого свое производство. Кроме того после ухода из «Ф-1» Михаэль смог полноценно вернуться к другому давнему увлечению – мотоциклам. В декабре 2012-го, едва доездив сезон в «формулах», он рванул на «Поль Рикар» кататься с вокалистом The Prodigy Китом Флинтом и именитыми байкерами.

Без внимания не оставалась еще одна «страсть» чемпиона-рекордсмена – футбол. Шумахер регулярно выходил на поле еще в составе команды Nazionale piloti, сформированной из гонщиков «Ф-1» для благотворительных матчей, а в Швейцарии, где жила его семья, выступал за клуб местной любительской лиги. В 2013-м Михаэль сыграл за команду Лукаса Подольски ради сбора средств детям из неблагополучных семей, после чего появился в прощальных играх двух других легенд немецкой сборной – Михаэля Баллака и Торстена Фрингса.

Еще одним штрихом к последнему году публичной активности Шумахера стала его помощь пострадавшим при наводнении на востоке Германии. Чтобы поддержать людей, Михаэль не только пожертвовал личные средства, но заодно организовал аукцион вместе с Нико Росбергом, Фернандо Алонсо и другими пилотами «Формулы-1». Все они пользовались гоночными шлемами немецкого производителя Schuberth, чей завод находился рядом с эпицентром наводнения – в городе Магдебурге, и поэтому решили продать свою экипировку для привлечения дополнительных денег. Знаменитый красный шлем Шуми тогда ушел с молотка за 24 тысячи евро, а всего Михаэлю с товарищами удалось выручить 77 тысяч евро, которые были переданы в пострадавший регион Саксония-Анхальт.

Последствия от травмы Шумахера такие же, как после инсульта. Врачи, лечившие Михаэля, сделали максимально возможное

Увлекаться горными лыжами Шумахер начал во время выступлений за «Феррари». Каждую зиму в январе вся Скудерия, включая резервных пилотов и менеджмент, отправлялась на неделю в Доломитовые Альпы, где устраивала большое представление для журналистов, но в первую очередь весело проводила время перед началом сезона. На так называемых «неделях Wrooom» в Мадонна-ди-Кампильо гонщики гоняли на картах по снежной трассе, катались на лыжах и сноубордах, а по вечерам уже не под камеру закатывали громкие вечеринки. Репортер газеты Independent Кевин Гарсайд, не раз бывавший на встречах «Феррари» в Италии, вспоминал, как команда бронировала горнолыжные трассы под многочасовые тренировки своего звездного пилота и один раз организовала целый турнир.

«В конце недели (Михаэль) должен был участвовать в слаломной гонке на вершине перевала Гросте. Сомнений на счет победителя не было. Среди нас была пара ловких лыжников – один в детстве тренировался в швейцарском «Красном кресте», а другой когда-то давно имел отношение к сборной Германии. Оба съехали с холма, словно Франц Кламмер (австрийский горнолыжник, чемпион мира и победитель Олимпиады – прим. Sports.ru), но ни один из них не смог затмить Шуми».

В декабре 2013-го Михаэль предпочел Доломитам другую Мекку горнолыжников – французский Мерибель. Погода в ту зиму выдалась теплее обычного, из-за чего снег плохо покрыл скалистые склоны курорта. По воспоминаниям жены Шумахера, Коринны, которыми она поделилась в документальном фильме Netflix, 29 декабря перед тем, как отправиться кататься, муж сказал ей по телефону, что «снег не оптимальный и мы, наверное, полетим в Дубай». Там 44-летний гонщик хотел заняться скайдайвингом, но этому уже было не суждено сбыться.

Около полудня того же дня многолетнему менеджеру Шумахера Сабине Кем поступил звонок. После Рождества Кем решила остаться у своих родителей, чтобы провести время в спокойной обстановке, но звонивший французский журналист просил подтвердить шокирующую новость. По его данным в начале одиннадцатого Михаэль, катаясь на лыжах вместе с сыном Миком и друзьями, получил тяжелую травму головы после неудачного падения... К обеду менеджер уже знала, что ситуация серьезная, и готовилась лететь в Гренобль, куда эвакуировали Шумахера. Кроме Сабины Кем в университетскую клинику города, где врачи начали борьбу за жизнь Михаэля, срочно направлялись Коринна и его дочь (сын Мик прилетел вместе с отцом), брат Ральф, отец и близкие друзья по «Формуле-1».

Из-за того, что первую неделю после случившегося единственным официальном источником информации о Шумахере были его лечащие врачи, проводившие регулярные пресс-конференции, в СМИ попало большое количество неточностей о происшествии. Пресса писала про то, что трагедия случилась на большой скорости, а Михаэль, якобы, пытался срезать маршрут через опасный участок. Только 8 января местный прокурор Патрик Куинси и представители полиции региона поделились предварительными результатами расследования. С их слов, Михаэль объезжал каменистый участок между двумя трассами – «синей» для новичков и более сложной «красной» – на «небольшой для опытного лыжника» скорости. В этот момент он незначительно отклонился от подготовленной дорожки «красной» трассы, случайно наехал одной лыжей на камень под тонким слоем снега, потерял равновесие и через десять метров ниже влетел головой в скалистый выступ.

От удара на Шумахере треснул пополам шлем с прикрепленной экшен-камерой GoPro, запечатлевшей момент падения. Как утверждал журналист Жан-Луи Монсе, сначала ссылаясь на сына Михаэля (позднее он опроверг факт их беседы), именно камера привела к столь тяжелой травме. Вероятно она сработала, как утяжелитель, наклонив Шумахера головой вперед и усилив удар. После этой новости компания GoPro столкнулась с беспрецедентным падением своих акций, но проведенное позже исследование ВВС не подтвердило влияние камеры на прочность шлема. Единственное исключение – если прикрепить устройство перед шлемом, чтобы снимать самого себя. В случае падения и тем более столкновения с препятствием закрепленная таким образом камера ударит человека прямо в лицо. Как именно была установлена камера на шлеме Михаэля доподлинно неизвестно.

18 февраля расследование было окончательно завершено и падение Шумахера признали несчастным случаем. Следователи не нашли никаких нарушений ни на лыжной трассе, ни в магазине, где немец арендовал лыжи и экипировку. В действиях самого Михаэля тоже не было ни малейшего намека на безрассудство – Шумахеру выступавшему столько лет в невероятно опасном виде спорта, просто очень не повезло во время рядовой поездки на лыжах.

Что касается травмы Михаэля, то вся информация, которая уже десять лет циркулирует в медиа, строится на заявлениях клиники в Гренобле и догадках самих журналистов, либо опрошенных ими врачей, не имеющих отношения к лечению Шумахера. Бюллетени и пресс-конференции французских нейрохирургов сразу после трагедии носили скорее общий характер, чтобы популярно и без особых подробностей объяснить случившееся для СМИ. Из их высказываний можно заключить, что основной удар пришелся на правую часть головы, в результате чего Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму – произошло внутричерепное кровоизлияние, которое привело к образованию многочисленных гематом в мозгу.

«Шумахер получил очень серьезную травму. Он был в сильном шоке, когда поступил к медикам, и мы решили, что он находится в критическом состоянии и быстро погрузили его в кому, – говорилось в пресс-релизе университетской клиники Гренобля на следующий день после инцидента. – Произведя нейрохирургическое вмешательство, мы получили достаточно большое количество информации. Нам пришлось действовать срочно, чтобы снизить давление в черепной коробке. К сожалению, у него есть некоторые повреждения мозга».

Нейрохирурги сравнивают последствия при подобных травмах с инсультом, так как в обоих случаях кровоизлияние приводит к гибели клеток головного мозга. Подобное повреждение может стать причиной инвалидности, потери речи, памяти и в самом худшем случае вызвать летальный исход. Тяжесть последствий напрямую зависит от скорости оказания помощи и хирургического вмешательства – без преувеличения счет в таком случае идет на минуты. 29 декабря 2013 года несчастье с Шумахером произошло примерно в 11 утра, после чего Михаэля на вертолете доставили в курортную больницу коммуны Мутье. В 12:45 по местному времени врачи поняли, что повреждения серьезные и они не смогут оказать ему необходимую помощь, поэтому Шумахера переправили в Гренобль, где есть университетская клиника с отделением нейрохирургии. Туда Шумахер прибыл в 13:30 и после экстренного обследования медики приступили к операции.

В статьях о трагедии часто упоминается, что после падения Михаэль некоторое время оставался в сознании и несмотря на шок мог говорить, тем не менее в Гренобль его доставили уже в критическом состоянии из-за возникших осложнений. Сразу после компьютерной томографии хирурги провели первую операцию по снижению внутричерепного давления и охладили температуру тела до отметки 34-35 градусов. При столь тяжелом повреждении это был необходимый шаг, чтобы насытить мозг кислородом и вкупе с наркозом уменьшить его активность. Спустя сутки состоялась вторая операция, во время которой медики смогли удалить из мозга крупную гематому.

К утру 31 декабря через два дня после падения врачи заявили, что Шумахер остается в критическом состоянии, его жизнь все еще под угрозой, но им удалось стабилизировать положение и ситуация перестала ухудшаться. По сути в те дни произошел перелом в борьбе за жизнь Михаэля. Впереди предстояли длительные обследования, чтобы убедиться в нормализации внутричерепного давления, после чего 30 января в клинике начали осторожно выводить пациента из медикаментозного сна. Тот факт, что уже в апреле к Шумахеру временами возвращалось сознание, говорил о безусловном успехе медиков. Тем не менее дальнейшее восстановление великого чемпиона оказалось главным испытанием для него самого и его семьи.

Журналисты переодевались в священников и охотились за фотографиями Шумахера. Семье гонщика удалось выстоять и уберечь Михаэля от запредельного внимания СМИ

Нездоровый ажиотаж вокруг пережившего тяжелую травму семикратного чемпиона «Формулы-1» начался с первого же дня после несчастья в Альпах. Многочисленные съемочные группы оккупировали территорию вокруг клиники в Гренобле еще вечером 29 декабря, а в первый день нового 2014 года десятки репортеров набросились у выхода из больницы на Сабину Кем. В образовавшейся давке менеджер Шумахера провела хаотичную пресс-конференцию и подтвердила, что после перенесенных операций гонщик находится в стабильном состоянии, но его «травмы тяжелые».

По воспоминаниям Кем, досаждавшие всей клинике репортеры шли на самые низкие поступки, чтобы пробраться в палату Шумахера и сделать эксклюзивные снимки:

«Один журналист переоделся в священника, другой выдавал себя за отца Михаэля. Сотрудникам больницы поначалу было непонятно, кто есть кто. Тяжелое было время».

7 января Коринна Шумахер обратилась с посланием к мировым СМИ и попросила о сдержанности в репортажах о ее муже: «Пожалуйста, поддержите нас вместе с Михаэлем в нашей общей борьбе. Мне важно, чтобы врачи в больнице не были в напряжении и могли работать спокойно – пожалуйста, доверяйте их заявлениям и покиньте клинику. Прошу оставьте нашу семью в покое».

Журналисты ожидаемо не вняли просьбам и продолжили терроризировать семью легендарного гонщика. В последующие годы Коринне Шумахер и Сабине Кем придется не раз опровергать, запрещать публикацию и подавать в суд из-за информации в СМИ, связанной со здоровьем Михаэля. Двумя наиболее вопиющими моментами станет похищение документов с историей болезни Шумахера и попытка продать фотографии травмированного чемпиона, сделанные кем-то из близких друзей на его вилле. В первом случае подозреваемый – высокопоставленный сотрудник вертолетной фирмы, перевозившей Михаэля из Гренобля на реабилитацию в Лозанну – покончит жизнь самоубийством после ареста. Что касается фотографий, то новостные агентства сами отказались от публикации снимков.

Последний крупный медиаскандал, связанный с Шумахером, случился весной этого года, когда немецкий таблоид Die Aktuelle якобы опубликовал «интервью» с великим гонщиком. На самом деле текст оказался сгенерирован нейросетью и после угрозы судебных разбирательств со стороны семьи издатель журнала предпочел уволить редактора, допустившего неприемлемую статью.

Официальные сообщения врачей о состоянии здоровья Шумахера перестали появляться по решению близких еще в июне 2014 года, когда немца перевезли для реабилитации из Гренобля поближе к дому – в клинику Лозанны. Позже французская больница, где чемпиону спасли жизнь, закрыла доступ ко всем документам о его лечении.

Как только Михаэль вернулся в свою виллу на берегу Женевского озера, количество новостей о нем сократилось до минимума, а взятый под охрану полиции особняк стал неприступной крепостью для репортеров. Редкие крупицы информации, которые публиковали представители пилота, содержали общие формулировки и не всегда совпадали с инсайдами СМИ или заявлениями тех, кто лично видел Михаэля после несчастного случая.

Одним из первых о Шумахере рассказал его напарник по «Феррари» Фелипе Масса, посетивший легенду Скудерии еще в феврале 2014-го.

«Он спал и у меня осталось очень положительное впечатление, потому что с ним все было нормально. (Шумахер) выглядит нормально и он также реагировал (движением губ) и всем остальным. У меня нет опыта, чтобы что-нибудь утверждать. Я не доктор, но когда я увидел его, как по мне, все выглядело очень неплохо».

В мае 2015-го появилось заявление Сабины Кем об «успехах Михаэля» в восстановлении, но спустя год затянувшегося молчания экс-президент «Феррари» Лука ди Монтедземоло, близко знающий Шумахера, наоборот сообщил об отсутствии хороших новостей. Из других важных свидетельств можно отметить рассказ Жана Тодта, бывшего босса Михаэля в Скудерии и тогда главы ФИА, об их совместном просмотре гонки «Формулы-1» по телевизору в 2018-м. А еще через год французское издание Le Parisien опубликовало информацию, что Шумахер давно проходит лечение стволовыми клетками в парижском госпитале имени Жоржа Помпиду. Правда, профессор Филипп Менаше, к которому поступил гонщик, вряд ли занимался его мозгом, так как является хирургом-кардиологом. Никаких данных о результатах этого лечения впоследствии не публиковалось.

Немного пролил свет на нынешнюю жизнь Шумахера документальный фильм Netfix, вышедший в сентябре 2021-го. Создатели предоставили слово Коринне и Мику Шумахерам, которые наравне с дочерью Михаэля по сей день остаются для него самыми близкими людьми.

«После инцидента, который мы пережили, тех моментов, которые, думаю, есть у многих людей с их родителями, (у нас) больше нет или они присутствуют в меньшей степени и на мой взгляд это немного несправедливо. Думаю, мы с папой теперь понимали бы друг-друга по-другому, потому что говорим на одном языке – языке автоспорта. Я бы все отдал ради этого», – сетовал Мик, ставший к тому моменту пилотом «Формулы-1».

«Мы вместе. Мы живем вместе дома. Мы проводим терапию, мы делаем все, чтобы Михаэлю стало лучше и было комфортно. И просто, чтобы он чувствовал нашу семью, нашу связь. Неважно что – я буду делать все, что смогу. Мы все будем. Мы стараемся оставаться семьей в том смысле, как это нравилось Михаэлю и нравится до сих пор, и продолжаем жить своей жизнью. Личное остается личным. Он всегда так говорил. Для меня очень важно, что он может продолжать наслаждаться своей личной жизнью, насколько это возможно – Михаэль всегда защищал нас, теперь мы защищаем Михаэля.» – сказала в финале фильма Коринна.

В недавнем интервью L’Équipe накануне трагической годовщины Жан Тодт тоже подчеркнул роль семьи в жизни своего экс-пилота, с которой Михаэль мечтал проводить все свободное время после ухода из «Формулы-1»:

«Михаэль с нами, так что я по нему не скучаю. Он просто не тот Михаэль, которым был раньше. Он изменился, и его прекрасно опекают жена и дети, которые его защищают. Его жизнь стала другой, и для меня честь делить с ним моменты».

Семье Михаэля действительно удалось справиться с горем и выстоять в борьбе с беспринципными медиа. Но прежде всего они смогли сохранить в памяти миллионов болельщиков образ невероятного спортсмена и человека, которым был и навсегда останется их муж и отец.

Все знают, что Шумахер – великий, но не все знают почему. Объясняем по пунктам

Шумахер – не супермен, как все считают: почти не спал после смерти Сенны, отмечал гибельные места на трассе, вечно сомневался в себе

Фото: Darren Heath, Dennis Grombkowski, Vladimir Rys, Clive Mason, Mark Thompson, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency, Oliver Multhaup/picture alliance, Stuart Franklin/Bongarts, Jan Woitas/picture alliance, VINCENZO PINTO/AFP, Harold Cunningham/Getty Images , OLIVIER MORIN/AFP via Getty Images ; East News /AFP PHOTO / Jean Pierre Clatot JEAN-PIERRE CLATOT / AFP, AFP PHOTO / AFPTV / GUILLAUME BONNET GUILLAUME BONNET / AFPTV / AFP