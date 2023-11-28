Гонщик «Ф-1» так полюбил сниматься с голым задом, что теперь у него есть целая галерея. Он даже продает календарь!

И презентует как шедевры.

Гонщики «Формулы-1» закрытые, скучные и одинаковые, говорили они…

В последние годы все точно изменилось: эпоха новой искренности, открытости и соцсетей вернула гонщикам личности. Теперь весь вопрос скорее в том, насколько они сами готовы раскрываться.

Некоторые распахиваются совсем наружу – например, бывший идеальный робот «Мерседеса» и помощник Льюиса Хэмилтона Валттери Боттас. Хватило пары мемных кадров из Drive To Survive и вирусной фотографии с голым №77 в американской реке, чтобы финн предстал миру совсем другим – прямо с обложки одного из главных журналов мира об «Ф-1».

Публика приняла новый образ Боттаса нереально тепло – и Валттери внезапно вскрылся как яростный любитель эпатажа. Нелепые шлепки и майки на Гран-при, усики, прическа-маллет – вряд ли вы бы спутали финского ветерана с любым другим пилотом в истории «Ф-1».

Но довершила все именно любовь к обнаженке – после попадания в мемы с голым задом Боттас теперь чуть ли не каждую неделю выкладывает что-то такое в соцсети.

А перед Гран-при Вегаса его мания достигла уровня «фанатка Тэйлор Свифт»: Валттери вместе с бывшим фотографом и SMM-щиком «Мерседеса» (и автором той самой фото в реке) Паулем Рипке отснял целую серию обнаженных фоток и выпустил Bottass 2024 -- «ню»-календарь на следующий год. С собой в главной роли.

Да, оно настоящее – Валттери уже раздал по экземпляру каждой команде на Гран-при Вегаса! И даже приподнес один кадр напарнику Чжоу.

«Повешу в офисе в Шанхае», – нашел применение подарку Гуаньюй.

Более того, №77 выставил его на продажу на сайте bottass.com по $22 за штуку – 5 баксов с каждой продажи идут на благотворительность: фонду Movember (ментальное мужское здоровье, предотвращение самоубийств и диагностика рака простаты и яичек), а также на исследование лечения против рака простаты. Только за первую неделю финн собрал 100 тысяч – то есть продано не менее 20 тысяч экземпляров!

А презентация календаря прошла максимально торжественно – в стиле выставления шедевров мировой живописи на аукционе. Перчатки, шампанское, публика, обсуждения творений Поля…

«Календарь для фанов автоспорта и любителей задниц», – слоган работы от Пауля Рипке. И этот человек раньше снимал весь контент «Мерседеса» для соцсетей!

Январь

Пауль: Напряжение между любовью и разрушением безошибочно направляет к оммажу к героям Ренессанса, открывших новые отношения с природой, но оглушенных ее милосердием. И… Шикарная задница.

Валттери: Спасибо тебе.

Февраль

Пауль: Настолько холодно (показывает щепотку).

Валттери: Было ###### как холодно. Голова раскалывалась.

Пауль: Ты орал.

Валттери: Тем не менее, прекрасный момент.

Пауль: Отличная картина.

Март

Валттери: Чую запах… На самом деле ощущаю запах того бекона. В нашей с Тиффани семье я люблю готовить завтрак, делаю яйца и иногда жарю бекон. Ты вроде подкрался, и… Сфоткал.

Апрель

Пауль: Нужно быть честным – часть меня считает, что это сексуально.

Валттери: Я думаю, это все удивление. «О, здесь Рипке».

Май

Пауль: Персики. Один из самых современных эмодзи – и в то же время одна из самых глубоких интерпретаций первой книги Моисея.

Валттери: Прекрасно. Обожаю волнение, жизнь на грани. Не только поедание одного персика, но и сохранение их на неделю.

Июнь

Валттери: Велоспорт – моя огромная страсть.

Пауль: Ты часто ездишь голым?

Валттери: Иногда. Думаю, это был мой первый раз. Но мне повезло, что ты был рядом и запечатлел момент.

Июль

Валттери: Скачки на палке-лошадке (хоббихорсинг) – весомая часть финской культуры. А если голым – то еще лучше.

Пауль: Есть видео этой сцены. Лошадь, обхватывай ее крепче, Валттери! Покажешь видео публике?

Валттери: Окей.

Пауль: Они должны это увидеть. (Девушка Валттери угарает на заднем плане)

Месяц рождения Боттасса: Август

Валттери: Очень счастливый день. Счастливый месяц. Для ДР каждого: убедитесь, что наслаждаетесь.

Пауль: На шарике еще остался ценник «$12,99».

Сентябрь

Пауль: Мистер Боттасс, что думаешь об этом фото твоего… Днища?

Валттери: И снова, это фото, чем больше смотришь на нее, тем больше ощущаешь вещи. Вроде пота на спине, когда рюкзак не дает ей достаточно дышать. Палка, которая оставляет занозы. И да, проблеск рюкзака, который вызывает сыпь.

Октябрь

Валттери: Что мне нравится в этой фотке… Мои родители всегда говорили: «когда сидишь на скамейке – держи хорошую осанку, это полезно для спины». Я очень горд з за этот снимок – у меня действительно хорошая осанка.

Пауль: Великолепная осанка!

Ноябрь

Пауль: Ты всегда жаришь барбекю без низа?

Валттери: Не всегда.

Пауль: Может, из-за соседей?

Валттери: Ага. Там ограда, она мне по грудь. Так что все в порядке.

Декабрь

Оба смеются

Пауль: Немного аплодисментов публике. Вы понимаете искусство. Иногда люди не понимают, что мы создаем. Чувствую в вас родственные души, ребята.

Валттери: В Финляндии с декабря реально сильно холодает. И я люблю работу в лесу. Хорошее полено приносит наслаждение. Которое идеально входит в очаг. Обожаю рубить дрова. И доставлять тепло семье. Тиффани. И все начинается здесь – в природе!

Зачем же Валттери все это устроил?

«В прошлом году одна фотка из Аспена уже оказалась очень популярной. На ее продаже мы подняли много денег на благотворительность.

Я делал несколько вещей с Паулем Рипке, он мой хороший друг и фотограф. И мы стали шутить об идее представления такого как календаря на весь год.

А ближе к ноябрю – месяцу Movember – стали думать, что вообще могли бы это сделать. Что-то очень-очень хорошее – и решили: «ага, давай, но ради благотворительности».

Цель сразу заключалась в сборе 100 тысяч евро, за пару дней мы собрали 50 тысяч. Все пойдет на изучение лечения рака простаты, так что на хорошее дело. Я знаю людей, близкие которых испытывали проблемы с подобным.

Я и многие люди из фонда Movember думаем, что многие люди весьма сильно боятся говорить о таких вещах. И я решил раскрыться, попытаться сыграть роль примера. Это человеческое тело, не нужно стесняться.

Хотя я получил сообщение от мамы с текстом вроде «это что такое?» Она также не очень хорошо понимает английский, и посмотрела пару видео, которые я запостил в соцсетях, смутилась и сразу вошла в режим опеки. Вроде «Ты уверен, что хочешь идти такой дорогой?»

Но я объяснил всю фишку с благотворительностью, так что все в порядке. Воспринято позитивно. Мне задавали пару вопросов, люди спрашивают: «Зачем ты это сделал? Почему ты хочешь показать свою задницу?» Но когда я объясняю тему благотворительности, люди вроде понимают. И нам было так весело, вы только представьте, в процессе производства и съемки всех этих кадров.

Мы заняли картинную галерею, и пришедшие в тот день люди понятия не имели, что будет. И они так смутились, когда мы начали показывать каждый месяц, один за другим. Они такие: «да что тут происходит?» Но затем до них дошла идея такой веселой благотворительности, и всем было весело».

Кажется, чемпион «Формулы-1» по странным хобби определен. С огромным отрывом. Ферстаппену и не снилось.

Фото: instagram.com/; formula1.com